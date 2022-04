Noen så ut som de har vært ute på daglige ærend, andre hadde kanskje forsøkt å flykte da de ble drept.

Hvite flagg ut at vinduene på sønderskutte biler tydet på at man trodde det ville bli tatt hensyn.

– Det vi har sett er nesten ikke til å beskrive, noe av det aller sterkeste jeg har opplevd som journalist, sier Morten Jentoft, en veteran i NRKs utenriksavdeling, på telefon til redaksjonen.

En personbil med restene av et hvitt flagg står i en gate i Butsja. Bilens vinduer er skutt i stykker. Foto: Morten Jentoft / NRK

Minst 20 menn i sivile klær er funnet døde i gatene i forstaden Butsja, sier lokale myndigheter.

En mann viser NRK en død kropp på et fortau.

– En gutt på 26 år.

– Vet du hva som skjedde?

– Han ble bare skutt.

– Er de mange som ham?

– Ja, det er mange, mange.

Jurij Tsinderov tar med NRK på andre siden av gaten, for å vise den døde kroppen til en ung mann. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Flere vitner forteller til NRK at de som ble skutt var sivile som bare tilfeldigvis var på gaten.

Søndag opplyste en ukrainsk tjenestemann at 57 døde var funnet i en massegrav i byen, som han viste fram til en AFP-reporter. Minst ti lik var synlig, delvis begravet.

Lokale myndigheter sier også at nesten 300 personer er begravet i massegraver i byen

To sko ligger mellom granatsplinter i et veikryss i Butsja. Foto: Morten Jentoft / NRK

Bare noen titalls kilometer utenfor Ukrainas hovedstad Kyiv forteller folk NRK at de har levd i skuddlinjen i ukevis.

Kontrasten er stor mellom dette området, som har vært okkupert, og sentrum av Kyiv hvor man har klart å holde russerne ute av byen

Det var lørdag at de grufulle bildene fra Butsja ble kjent, etter at ukrainske styrker hadde tatt forstaden tilbake fra russiske styrker. Videoer som viste døde i gatene gikk verden rundt.

Russland hevdet at det hele var iscenesatt. Nå har NRKs journalister selv dokumentert de mange døde og voldsomme ødeleggelser.

Ukrainsk militære delte ut mat

NRK reiste inn i Butsja sammen med en gruppe fra det ukrainske militæret som delte ut mat til lokalbefolkningen.

Folk flokket seg rundt bilene og var veldig glad for å få tak i mat.

Matutdeling i Butsja. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Etter å ha hentet mat tar Ljudmila Tsjekovskaja seg tid til å snakke med NRK om det hun har vært vitne til under kampene.

– En kvinne løp ut for å hente en kvinne som var såret. Hun hadde løpt fra gata og inn på en gårdsplass. På en eller annen måte ble de truffet av splinter eller skutt i kampene.

Ljudmila Tsjekovskaja har fått en eske med matforsyninger. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Det har vært folk vi ikke kunne begrave engang, fordi vi var redde for snikskyttere, sier Tsjekovskaja.

Det som har skjedd i Butsja vil bli etterforsket som krigsforbrytelser. Fra ukrainsk side hevdes det at det er snakk om folkemord.

Det har vært en frykt for å fjerne likene fordi man tror at det kanskje kan være plassert sprengstoff på dem. Arbeidet med å fjerne de døde er nå likevel i gang.

Den ukrainske riksadvokaten Iryna Venediktova sier søndag kveld at man har funnet totalt 410 døde mennesker i gjenerobrede byer nær Kyiv.

Kraftige internasjonale reaksjoner

Internasjonale ledere reagerer søndag kraftig på bildene og fortellingene som er kommet frem fra Butsja.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller det en brutalitet man ikke har sett i Europa på flere tiår.

– Det er forferdelig og fullstendig uakseptabelt at sivile drepes, sa Stoltenberg i et intervju med CNN.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier russiske styrker er skyldige i krigsforbrytelser.

– Russlands avskyelige angrep mot uskyldige sivile i Irpin og Butsja er ytterligere bevis på at Putin og hans hær utfører krigsforbrytelser i Ukraina, sier Johnson ifølge nyhetsbyrået AFP.

Et militært kjøretøy er smadret til det ugjenkjennelige. Det var ikke mulig for NRKs journalister å se om det var russiske eller ukrainsk. Foto: Morten Jentoft / NRK

Tysklands rikskansler Olaf Scholz lover ifølge AFP at de sammen med allierte vil innføre flere sanksjoner mot Russland.

Sosialistenes kandidat i det franske presidentvalget, Anne Hidalgo, tar til orde for importforbud av russisk naturgass. På et valgkampmøte søndag i Paris, der 62 år gamle Hidalgo er ordfører, oppfordret hun sine landsmenn til å slutte å betale for «denne skammens gass».

Hun tok også til orde for å stramme inn økonomiske sanksjoner mot Russland og få president Vladimir Putin til forhandlingsbordet.