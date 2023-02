Her forlater de sikkerhetsmøtet under Russlands tale

Under torsdagens møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien gikk det ei kule varmt da den russiske representanten fikk ordet i to minutter.

Idet russiske Vladimir Dzhabarov begynte å tale, reiste store mengder av salen seg og gikk.

– Vi er forresten veldig glade for at nynazistene forlater salen. Takk for at dere renser luften, sa Dzhabarov mens folk strømmet ut av møtet, ifølge Hoksrud, som har fått hjelp til å oversette fra russisk til norsk.

En av dem som forlot salen, var stortingsrepresentant Bård Hoksrud, som er med i den norske delegasjonen.

– Jeg kan ikke russisk, men jeg kjente igjen ordet nazist. Det er ikke noe man hører ofte, sier Hoksrud til NRK.

På en direktestrøm fra OSSE på Facebook kan man se Hoksrud forlate salen:

Bård Hoksrud er med i den norske delegasjonen til OSSE-møtet i Wien. Her forlater han salen da den russiske representanten talte under torsdagens møte. Foto: Skjermdump

Fredag skjedde det igjen. Under plenumsmøtet i OSSE forlot på ny flere delegasjoner møtet, melder Hoksrud i en SMS til NRK klokken 11.14.

Ta avstand

Det var da de belarusiske og russiske delegatene fikk ordet at store deler av salen valgte å bevege seg ut av lokalene.

– Da valgte ganske mange parlamentarikere å gå ut, også Norge. Som du ser er det ganske mange som valgte å forlate salen, sier Hoksrud, som tok bilder på vei ut.

På bildet ser man flere tomme stoler, og representanter som forlater OSSE-møtet i Wien idet Belarus og Russland får ordet fredag. Foto: Bård Hoksrud

– Det er med bakgrunn i Russlands virkelighetsforståelse, og at i dag er ettårsdagen for angrepet.

Han vet ikke hvordan de russiske og belarusiske representantene reagerte på at flere forlot salen fredag.

– I dag vet vi ikke hva de sa, fordi vi forlot jo møtet, selvfølgelig. Men de har sikkert holdt det litt på samme linja som i går, tror Hoksrud.

Sinne og frustrasjon

Mens NRK prater med Hoksrud, står han og de andre delegasjonene på utsiden av lokalene og venter på at Russland og Belarus skal tale ferdig.

– Hvordan er stemningen nå?

– Det er mye sinne og frustrasjon blant mange av delegatene. De fleste som har ordet er tydelige i fordømmelsen av Russland og overgrepene som skjer.

Ukraina boikotter

Ukraina har på forhånd varslet at de vil boikotte møtet. De ønsker ikke å være i samme rom som den russiske delegasjonen.

Østerrike har som vertsnasjon ikke villet utestenge den russiske delegasjonen, selv om en rekke av de 57 medlemslandene har krevd at de nektes visum, ifølge NTB.

Hoksrud møtte den ukrainske delegasjonen på utsiden av møtelokalene fredag.

– Det var et ganske sterkt møte. Det var diskusjoner om veien videre, og de uttrykte stor takknemlighet for bidragene Norge har gitt så langt. De kan ikke få sagt det nok, hvor tilfredse de er med den støtte Norge gir, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud og stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) på OSSE-møtet i Wien. Foto: Bård Hoksrud

Fredag er det også ett år siden Russland iverksatte angrepskrigen mot nabolandet Ukraina.

– Det er første gang på mine 17 år som stortingsrepresentant at jeg har gjort dette, og i alle fall i en internasjonal delegasjon, sier Hoksrud.

Siv Mossleth i Senterpartiet leder den norske delegasjonen. I tillegg til Hoksrud fra Frp, er Aleksander Stokkebø og Jan Tore Sanner med fra Høyre.