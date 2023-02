Kina la fram fredsplan for Ukraina

Kina peiker på at dialog og forhandlingar er den einaste levelege vegen ut av konflikten i Ukraina. Dei åtvarar mot at konflikten skal spinne ut av kontroll, melder Reuters.

Den kinesiske leiinga ber om ei full våpenkvile på eittårsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina.

– Konflikt og krig gagnar ingen. Alle partar må opptre rasjonelt og halde seg tilbake, og motverke at krisa kjem ut av kontroll, står det i erklæringa.

Kina seier at tryggingsbehova til alle land må respekterast. I ei indirekte kritikk av Nato seier Kina at tryggleiks behov i Europa ikkje kan løysast gjennom ein part driv «blokkbygging».

Kina strekar og under at atomvåpen ikkje må bli brukt. Dei åtvarar og mot at biologiske og kjemiske våpen «under inga omstende må bli utvikla».

Kina ber og om at sanksjonar som ikkje er godkjende av FNs tryggingsråd, blir stansa. Det betyr i tilfelle stans i alle vestlege sanksjonar mot Russland, sidan Russland har vetorett i Tryggingsrådet.

Utanfor FN-bygninga i New York vart det demonstrert for fred i Ukraina då FN samla seg til krisemøte. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Ukraina: Eit godt teikn

Ukraina kallar fråsegna frå Kina for «eit godt teikn».

Ukrainas charge d'affair til Kina, Zhanna Leshchynska, uttrykker ifølgje Reuters, at landet hennar ventar at Kina vil ta ei meir aktiv rolle til støtte for Ukraina.

– Vi håper at dei vil oppfordre Russland til å stanse kampane og trekkje tilbake styrkane sine, seier ho håpefullt.

EU-utsending i Beijing ber Kina forsvare FN-charteret

– Kina bør oppfylle sitt ansvar og forsvare FN-charteret, seier Jorge Toledo, EUs ambassadør til Kina, ifølgje Reuters.

Toledo sa dette i Beijing fredag morgon som del av ein tale han heldt framfor fleire titals diplomatar på ein seremoni for å markere at det i dag er eitt år sidan Russland invaderte Ukraina.

141 land stemde for resolusjon

Då FNs generalsekretær António Guterres opna krisemøtet i FNs hovudforsamling torsdag, fordømde han Russlands åtak på Ukraina 24. februar i fjor.

– Invasjonen krenkjer vårt felles samvit, sa Guterres.

Han kalla årsdagen for invasjonen «ein vond milepæl for det ukrainske folket og for verdssamfunnet».

I avstemminga i hovudforsamlinga stemde 141 land for ein resolusjon som tek til orde for at Russland må stanse kamphandlingane og trekkjer alle styrkane sine ut av Ukraina.

Berre sju land stemde mot. 32 land stemde blankt.

Resolusjonen er ikkje bindande, men avstemminga viser kva støtte Ukraina har i verda eitt år etter invasjonen.

G7-landa møtast

Fredag skal USAs president Joe Biden, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og leiarar for G7-landa møtast i eit videomøte.

Det er venta at dei skal koordinere ytterlegare våpenhjelp til Ukraina.

Den svenske statsministeren Ulf Kristersson har alt varsla at Sverige kjem med ei ny våpenpakke fredag. Kva den består i skal han seie meir om på ein pressekonferanse i Norbotten.

Sunak vil ha raskare våpenlevering

Storbritannias statsminister Rishi Sunak kjem fredag til å be G7-landa om å gje Ukraina våpen raskare. Dette kjem fram i ei melding som 10 Downing Street har send ut, melder AFP.

– For at Ukraina skal vinne denne krigen, og for at denne dagen skal komme raskare, må dei få ein avgjerande fordel på slagmarka. I staden for ei trinnvis tilnærming, må vi raskare levere artilleri, pansra køyretøy og luftforsvar, seier Sunak.