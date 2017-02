Foto: Mandel Ngan / AFP

«President Bannon» Opposisjonen beskriver Donald Trump som hans «marionett». Av pressen ble han beskrevet som «den farligste politiske konsulenten i Amerika» allerede før han ble presidentens sjefstrateg. Ingen vet hvor mye makt Steve Bannon egentlig har.

Hanna Haug Røset Journalist

«President Bannon?», spurte The New York Times i en lederartikel i slutten av januar.

Steve Bannons faste plass i det nasjonale sikkerhetsrådet «antyder at Mr. Bannon ikke bare posisjonerer seg som en Svengali, men som de facto-presidenten», mener storavisen.

Donald Trumps sjefstrateg og seniorrådgiver i Det hvite hus Stephen K. Bannon har i flere år vært en markant personlighet på den ytterste høyrefløyen i amerikansk politikk.

Gjennom sin tid som redaktør for nettstedet Breitbart News har han blitt spesielt populær blant den såkalte alternativhøyre-bevegelsen – en løst definert gruppe som er sterke kritikere til innvandring, multikulturalisme og etablerte medier, og som kjemper for å bevare «hvit identitet».

– Mørket er en god ting. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Det er det som er makt, sa Bannon til Hollywood Reporter i november.

Breitbart News har under Bannons ledelse blitt beskyldt for å spre høyreekstrem propaganda og konspirasjonsteorier. De anklages også for å være kvinnefiendtlige og rasistiske.

Da Bannon ble utnevnt til Trump sjefstrateg uttalte den tidligere Ku Klux Klan-lederen David Duke til CNN at han synes det var «strålende».

«Økonomisk nasjonalist»

Presidenten selv har imidlertid avvist at Bannon er rasist.

– Hvis jeg hadde trodd at han var rasist eller alternativhøyre, ville jeg ikke engang tenkt på å ansatte ham, sa Trump da han besøkt New York Times' redaksjon i november.

I et intervjuet med Hollywood Reporter sa Bannon følgende om sin politiske overbevisning:

– Jeg er ingen hvit nasjonalist, jeg er nasjonalist, jeg er en økonomisk nasjonalist.

Mediekritisk

Samtidig la han ikke imellom da han kritiserte folk han mener er for liberale, og ikke minst mediene.

– De er blinde for hvem vi er og hva vi holder på med. Media-boblen er det ultimate symbolet på hva som er galt med dette landet. Det er bare en sirkel av mennesker som snakker med seg selv og som ikke har peiling på hva som skje, sa Bannon.

Siden han i august i fjor ble sjef for Donald Trumps presidentkampanje har 62-åringens makt og innflytelse bare økt.

Amerikanske medier beskriver ham som mannen bak Trump, arkitekten bak det omstridte innreiseforbudet, og en mann som har svært stor påvirkningskraft på presidenten. Bannon skal også ha hatt stor innflytelse under utvelgelsen av Trumps kabinett.

OFTE MED: Steve Bannon (t.h.) var sammen med Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn til stede da presidenten ringte Australias statsminister Malcom Turnbull fra det ovale kontor. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Da Trump under valgkampen reiste til grensen mot Mexico for å skaffe oppmerksomhet rundt sin foreslåtte mur mot Mexico, var det etter oppmuntring fra Bannon, skriver Bloomberg.

Fast plass i sikkerhetsrådet

Nyhetsbyrået har tidligere omtalt Bannon som «den farligste politiske konsulenten i Amerika».

– Han forteller Trump at han kan gjøre alt han sa at han ville gjøre under valgkampen, sier en kilde tett på administrasjonen til Politico.

TETT PÅ: Steve Bannon holdt seg i kulissene, men fulgte Donald Trump tett under valgkampen. Foto: Mike Segar / Reuters

– Han har en solid forståelse av det amerikanske folk og hvorfor Trump vant valget, og han forteller Trump hva folket er virkelig opprørte over og hva de virkelig er bekymret for, har tidligere New York-borgermester, Rudy Giuliani, uttalt.

Ikke bare er han presidentens nærmeste rådgiver; Steve Bannon har dessuten noe en politisk rådgiver til en president i USA aldri har hatt før: En fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.

– Han (Bannon) er tidligere marineoffiser. Han har en enorm forståelse av verden og dagens geopolitiske landskap, uttalte pressesekretær i Det hvite hus Seans Spicer til ABC-programmet «This Week».

– Trump er Bannons marionett

Samtidig skriver The New York Times mandag at Trump ikke skal ha vært «fullstendig brifet» om hva han gjorde da han undertegnet presidentordren som sikret Bannon plassen i sikkerhetsrådet.

Ifølge avisen skal dette i ettertid ha vært «en større kilde til frustrasjon» for Trump enn stansingen av det midlertidige innreiseforbudet.

Samtidig blir Demokratene beskyldt for å bygge opp et skremselsbilde av Bannon likt det de malte av George W. Bush' rådgiver Karl Rove på siste halvdel av 2000-tallet.

Under sin ukentlig pressekonferanse før helgen omtalte minoritetsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi ham som en «white supremacist», og overfor nettstedet Politico omtaler kongressmedlem Debbie Wasserman Schultz Trump som Bannons marionett.

Seinfeld-millioner

Bannon kommer fra Norfolk i delstaten Virginia. Han vokste opp i en arbeiderklassefamilie og har mastergrader i nasjonal sikkerhet og businessadministrasjon fra henholdsvis Georgetown University og Harvard Business School. Etter å ha tjenestegjort i marinen begynte Bannon å jobbe for investeringsbanken Goldman Sachs.

Etter hvert startet han sammen med kolleger en egen investeringsbank som spesialiserte seg innen media og underholdning. I underholdningsindustrien skal han ha tjent svært gode penger, blant annet på den populære TV-serien Seinfeld. Ifølge Forbes tjente han trolig millioner av dollar på serien.

Senere gikk han mer aktivt inn i filmbransjen, og laget blant annet dokumentarer som hyller tidligere president Ronald Reagan, tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin og Tea Party-bevegelsen.

Inspirert av propaganda

«STIL-INSPIRASJON»: Propaganda-regissøren Leni Riefenstahl, her flankert av Adolf Hitler og Joseph Goebbels, har vært en «stilmessig inspirasjon» for Steve Bannon. Foto: AP

I 2012 tok han over Breitbart News etter grunnlegger Andrew Breitbarts død. Overfor Bloomberg «skrøt» Breitbart av at Bannon er Tea Party-bevegelsens Leni Riefenstahl. I 2011 uttalte Bannon til The Wall Street Journal at Riefenstahl – filmregissøren bak noen av Hitler-Tysklands mest kjente propagandafilmer – har vært en stilmessig inspirasjon for ham.

Som redaktør startet Bannon blant annet opp et populært innringerprogram på radio. Donald Trump var gjest i programmet flere ganger, men likevel var det ikke før Trump begynte å gjøre det stadig bedre i valgkampen at Bannon trykket ham til sitt bryst.

– Da Sarah Palin var på vei opp hadde han funnet en måte å bli en del av den kretsen på. Da Tea Party var på vei opp så han ut til å være midt i den sirkelen. Da det så ut til å bli Ted Cruz var han der. Da det i en kort stund så ut til å bli Ben Carson, var han der. Han har vært en som har jaktet den veien til makten i lang tid nå, har tidligere Breitbart-talsmann, Kurt Bardella, uttalt til The New Yorker.