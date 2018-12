Landet der døtre, koner og mødre skal ødelegges

Siuzike tørker bort tårene med den hånden hun fortsatt har igjen. Hun forteller om sitt livs mareritt. Militssoldatene holdt henne fanget i flere uker. De gjorde henne gravid, ødela underlivet hennes og skadet den ene hånden slik at hun ikke kunne arbeide. Det er noen år siden, men fortsatt har hun store plager etter den seksuelle torturen. Sårene er både mentale og fysiske.

– Når jeg tenker på det grusomme jeg har opplevd så kan jeg akseptere at de ødela kroppen min, men ikke at de gjorde meg gravid. Jeg kjente ingen glede, jeg ville drepe barnet mitt, forteller Siuzike.

Var i skogen for å samle nøtter

Siuzike hadde vært i skogen og samlet jordnøtter sammen med noen andre kvinner fra landsbyen. De skulle hun ta med tilbake til markedet. Siuzike bodde sammen med familien sin i provinsen Nord-Kivu i det østlige Kongo. De hadde det bra der.

– Foreldrene mine elsket meg. Jeg fikk hjelp til alt, forteller hun.

Denne ettermiddagen gikk de unge kvinnene sammen og samlet nøtter under de store løvtrærne. Ved 18-tiden, i god tid før solnedgang, ble de enige om å gå de to milene tilbake til landsbyen.

Diskuterte hvem de skulle voldta

På veien tilbake ble de stanset av en gruppe militssoldater. Siuzike husket at mennene snakket kinyarwanda seg imellom, et språk som brukes i Rwanda. Soldatene kommanderte de unge kvinnene til å bli med dem.



– De tok oss med til en enkel hytte de hadde satt opp inne i skogen. Der inne begynte de å diskutere hvem som skulle begynne, og hvem som skulle ta hvem. De av jentene som ikke ville ble drept med en gang. Jeg så noen bli drept, forteller hun.



Siuzike var redd og gjorde som hun fikk beskjed om. Hun ville ikke dø. Ikke da.



– Det var sju stykker som tok meg. De holdt på til skjeden min sprakk, forteller hun.

Siuzike ble holdt fanget i tre måneder. Etter en periode ble voldtektene mer voldsomme. Hun ble slått og banket. En dag bestemte militssoldatene seg for å skade henne slik at hun aldri skulle fungere normalt igjen. De surret plast rundt den ene hånden hennes og tente på.

Militssoldatene surret plast rundt den venstre hånden til Siuzikes og tente på. Det skulle gjøre henne ute av stand til å arbeide. Foto: Eirik Veum / NRK

Den brennende plasten smeltet inn i huden. Hun fikk senere betennelse i sårene med kraftige smerter. De ble uutholdelige, hun bet av seg de ødelagte fingrene med tennene. Samtidig merket hun noe som vokste inne i magen hennes.

Etter tre måneder fikk hun slippe fri, invalidisert og gravid. Hun var redd og i sjokk. Hvordan skulle det gå med henne?

Seksuell tortur som krigføring

Dr. Denis Mukwege driver Panzi-hospitalet i byen Bukavu øst i DR Kongo, like ved grensen til Rwanda. Om noen dager kommer han til Oslo for å motta Nobels fredspris for sitt arbeid med å behandle ofre for seksuell tortur i den østlige delen av landet.

Han er klar på at voldtekt og seksuell tortur brukes som en del av krigføringen i Øst-Kongo. I løpet av de siste 20 årene er hundretusener blitt voldtatt og utsatt for seksuell tortur.

Fiendens kvinner skal ikke drepes, men blir sendt ødelagte tilbake av militsgruppene. Hensikten er å bryte ned motstanden samt ødelegge familier og lokalsamfunn.

– Det er en måte å traumatisere hele samfunn på. Det har den samme effekt som med kjemiske våpen. Folk drar fra landsbyene, kvinnene blir ødelagt og ute av stand til å føre samfunnene videre, sier Mukwege.

Dr. Denis Mukwege gjør seg klar til intervju med NRK. Til høyre er NRKs fotograf, Robert Lutta. Foto: Eirik Veum / NRK



Dr. Denis Mukwege forteller at mange av pasientene bærer preg av å ha vært påført omfattende skader under den seksuelle torturen. Over flere timer og dager kan de ha blitt voldtatt av et betydelig antall menn. Det forekommer sjeldnere at soldater utfører overgrep på egen hånd. Det er ikke uvanlig at særlig yngre jenter holdes fanget til de er blitt gravide.

Kvinnene slippes fri, men må bære frem barnet til sine overgripere. På den kongolesiske landsbygden er voldtekt og seksuelle overgrep skambelagt. Kvinnene blir i mange tilfeller utstøtt av sine familier og lokalsamfunn. Et uønsket barn gjør situasjonen spesielt vanskelig, både for kvinnen og hennes familie.

Militsgruppene har dermed oppnådd sitt mål. Familier er ødelagt, lokalsamfunn splittes og preges av sorg og depresjon.

Fakta om Denis Mukwege Ekspandér faktaboks Kongolesisk gynekolog og kirurg, utdannet i Frankrike.

Lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu i Kongo, der han ble født i 1955.

Spesialist på behandling av kvinner som er voldtatt av militssoldater.

Er en av verdens ledende eksperter på helbredelse av indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt.

Årlig kommer 3.600 voldtektsofre til sykehuset. Rundt 1.200 er så alvorlig skadd at de trenger operasjon.

Har behandlet 55.000 kvinner og barn for skader etter voldtekter i løpet av de siste 20 årene.

I september 2012 fordømte Mukwege i en tale til FN både verdenssamfunnet og den kongolesiske regjeringens handlingslammelse overfor overgrep i Kongo.

Utsatt for et attentat 25. oktober 2012, der livvakten hans ble drept.

Har mottatt en rekke internasjonale priser, blant annet FNs menneskerettighetspris (2008) og Olof Palme-prisen (2009). Onsdag mottok han EUs Sakharov-pris for tankefrihet. Kilde: NTB, Kirkens Nødhjelp og Wikipedia

– Jenter ned i 11-årsalderen gjøres gravide. Ofte kommer de seg ikke på sykehus for å få hjelp til å føde og må gjøre dette hjemme. Dette fører til at de revner nedentil, ødelegger skjeden, rektum og urinblæren. De må gå med underlivskader resten av livet, det var også hensikten, forteller Mukwege.



Noe av målet til militssoldatene er at kvinnenes underliv skal påføres omfattende skader etter at massevoldtektene er over. Større gjenstander som trestokker, kniver eller geværkolber stikkes opp i vagina for å ødelegge skjedeveggene, livmor og eggstokker.

– Vi får også inn pasienter der kvinnens kjønnsorgan er blitt påført store brannskader, forteller Mukwege.

Dette gjøres for at kvinnene ikke skal kunne ha et normalt samliv i etterkant av overgrepene. Det vil øke risikoen for at de blir utstøtt fra sine familier, forlatt av sine ektemenn eller forblir ugift.

Denis Mukwege forteller at voldtektsofrene er blitt yngre enn før. Det er en økning av rapporter om små barn som er utsatt for massevoldtekter. I slike tilfeller blir ofte barna levert tilbake til familiene med omfattende underlivsskader, nettopp for å øke den traumatiske opplevelsen for foreldrene.



Forlates av sine ektemenn

NRK møter flere av torturofrene som får behandling ved Panzi-hospitalet i Bukavu. To tenåringsjenter forteller om hvordan militssoldatene slepte dem inn i skogen, rev av dem klærne og skrek at de skulle drepes hvis de ikke lå stille.

Esther var 15 år da hun ble overfalt i skogen og voldtatt av militssoldatene. Foto: Eirik Veum / NRK

Flere av kvinnene går med små babyer i bæreseler. Mødrene vet ikke hvem som er far til barna, kun at det var en av mange som gjorde som de ville med kroppene deres.

Yvette ble voldtatt av en gruppe militssoldater. Hun var 17 år da det skjedde. Foto: Eirik Veum / NRK

For kvinnene som er gift kan voldtektene få andre konsekvenser. I mange tilfeller blir de forlatt av sine ektemenn hvis det blir kjent at de er voldtatt. Er de skadet i underlivet øker risikoen.

Ektemannen reiste fra Sophie da hun fortalte at hun var blitt voldtatt av en gruppe menn. Etter voldtekten presset militssoldatene en stokk opp i skjeden hennes som ødela skjedeveggene. Foto: Eirik Veum / NRK



En av dem som ble alene er Marguerite. Hun levde et godt liv. Fembarnsmoren i 30-årene var gift og bodde i en landsby øst i DR Kongo med familien. En dag møtte hun på fire militssoldater ute i skogen.

– De var så skitne. De hadde geværer og dro av meg alle klærne. De slo meg og jeg gråt. Så voldtok de meg. Jeg visste at hvis jeg ikke gjorde som de sa så kom de til å drepe meg. Jeg følte at det var som å bli drept. Når noen ligger med deg uten at du vil, det er som å drepe et menneske, forteller Margurite.

Etter gruppevoldtekten kom hun seg tilbake til landsbyen, men merket snart plager i underlivet. Militssoldatene hadde gitt henne kjønnssykdommer.

– Min mann dro fra meg og barna. Han sa han ikke kunne være sammen med en kvinne som hadde ligget med fire andre menn og som kunne ha sykdommer. Livet mitt raste sammen, forteller Marguerite.

Marguerite ble forlatt av ektemannen etter massevoldtekten. Han ønsket ikke å være gift med en kvinne som hadde blitt voldtatt. Foto: Eirik Veum / NRK

Etter en stund fikk hun behandling ved Panzi-hospitalet. Det ble klart at hun ikke var smittet med hiv, men med sykdommer som kunne behandles.

Den demokratiske republikken Kongo: Afrikas verdenskrig Ekspandér faktaboks Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) har mer enn 75 millioner innbyggere fordelt på over 200 etniske grupperinger. De fleste er katolikker eller kristne. Landet styres av 46-årige Joseph Kabila. Frem til 1960 var DR Kongo en belgisk koloni. Landet har noen av verdens største og rikeste naturressurser som olje, gull, diamanter, kobber og uranium. Det utnyttet belgierne. I dag er DR Kongo et av landene i verden med størst fattigdom. Fra 1965 og frem til 1997 ble landet ledet av offiseren Mobutu Sese Seko som tok makten gjennom et statskupp. Han ble støttet av USA. Mobuto endret navnet på staten til Zaire og styrte landet som en diktator frem til 1997. Da ble han tvunget til å gå av etter et militært opprør ledet av Laurent-Désiré Kabila som også tok makten i landet. Navnet på staten ble endret til Den demokratiske republikken Kongo. I august 1998 startet nye uroligheter, nå var det et forsøk på å avsette president Kabila. Det utviklet seg til en storkrig. Flere av nabolandene ble etter hvert involvert i konflikten. De støttet regjeringen eller ulike opprørsgrupper. Både Uganda, Burundi, Angola, Namibia, Rwanda, Tsjad, Sudan og Zimbabwe sendte soldater inn i DR Kongo. Konflikten gikk snart under navnet "Afrikas verdenskrig". Dette ble den største konflikten som noen gang har vært utkjempet på det afrikanske kontinentet. I perioden mellom 1998 og 2003 ble mellom fem og seks millioner mennesker drept i landet. Ulike opprørsgrupper kjempet mot landets regjeringsstyrker, men også innbyrdes. Samtidig forsøkte kongoleserne å håndtere hundretusener av flyktninger fra nabolandet Rwanda. Flere av landene var i konflikt fra tidligere. Nå kjempet de mot hverandre, eller gjennom ulike opprørsgrupper, på kongolesisk territorium. Kvinner og jenter ble systematisk voldtatt som en del av krigføringen. Det antas at det i gjennomsnittet ble voldtatt 48 kvinner hver time gjennom årene konflikten pågikk. Laurent-Désiré Kabila ble drept 16. januar 2001 i presidentpalasset i Kinshasa. 61-åringen var skutt i nakken av en livvakt. Det er hans sønn Joseph Kabila som nå er president i Den demokratiske republikken Kongo. Etter en fredsavtale i 2003 trakk de utenlandske styrkene seg ut. Senere har det vært forhandlet frem avtaler med de ulike opprørsgruppene, men det østlige Kongo preges fortsatt av en borgerkrigslignende tilstand. Urolighetene har også spredt seg til andre deler av landet. Kilde: Store norske leksikon, BBC, Folk og Forsvar, The Economist.

Traumatiserte pasienter

Også Siuzike ble kastet ut av familien sin da hun kom hjem etter massevoldtekten. Den ødelagte hånden gjorde det vanskelig å få arbeid. Hun var gravid og det oppsto komplikasjoner. Fødselen var hard og førte til at skjeden sprakk opp på nytt. Skadene fra alle voldtektene var ikke behandlet.

Hun ville bare dø. Barnet hatet hun.

– Jeg har gjort mye slemt mot barnet mitt. Jeg prøvde å kvele ham, kastet ham i elven og i et hull med søppel. Jeg ville drepe ham, men han døde ikke. Det var alltid noen som reddet ham, forteller Siuzike.

Siuzike ble gravid. Hun forsøkte flere ganger å drepe barnet sitt.

Hun er tydelig preget. Under intervjuet bryter Siuzike flere ganger sammen i gråt.

Barnet hennes er nå hos slektninger. Selv er hun pasient ved Panzi-hospitalets behandlingssenter. Skadene i underlivet er omfattende. Fem ganger er hun blitt operert i skjeden. Det kan bli flere.

De psykiske skadene er heller ikke leget.

Nobels fredspris deles ut mandag 10. desember. I år går den til den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad, som ble holdt som sexslave av terrorgruppa IS. Begge får prisen for sin kamp mot at seksualisert vold brukes som våpen i krig. Se reportasjen fra Øst-Kongo. Foto: Robert Lutta Du trenger javascript for å se video. Nobels fredspris deles ut mandag 10. desember. I år går den til den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad, som ble holdt som sexslave av terrorgruppa IS. Begge får prisen for sin kamp mot at seksualisert vold brukes som våpen i krig. Se reportasjen fra Øst-Kongo. Foto: Robert Lutta

Forsøker å leve videre

Likevel ser Siuzike noen lyspunkter. Ved Panzi-hospitalet får hun behandling. Det finnes håp.

– Jeg takker Gud for at han har gitt legene her kunnskap til å reparere kvinnenes skjeder, vi har gjennomgått så mye som er vondt og vanskelig. Iblant bruker voldtektsmennene flasker, stokker, gevær eller andre farlige ting for å ødelegge oss. Her får vi behandling og medisiner, og de reparer skjeden og livmoren, forteller Siuzike.

Kvinnene får hjelp på flere måter. De lærer seg et håndverk slik at de kan tjene egne penger og greie seg selv. I tillegg går de på selvforsvarskurs, det er danseoppvisninger og sang. Det er kanskje det aller viktigste. De lærer seg å smile igjen, prøver å finne en glede og mening med å leve videre.

Kvinnene som får behandling ved Panzi-hospitalet får hjelp til å lære seg et yrke. På den måten skal de kunne klare seg på egen hånd etter at de er utskrevet. Foto: Eirik Veum / NRK

Nå håper mange av pasientene her at årets fredsprisutdeling vil sette søkelyset på forholdene i den østlige delen av DR Kongo.

– Når det gjelder voldtekter har ingen lyttet eller tatt tak i problemet. Folk må få vite at her i Kongo er det krig. Her lever vi sånn, forteller Marguerite.

DR Kongo er et av verdens farligste land for kvinner og barn. I løpet av de siste 20 årene har hundretusener blitt utsatt for seksuell tortur og voldtekter av militsgruppene. Foto: Eirik Veum / NRK

LES MER OM AFRIKAS GLEMTE KONFLIKTER HER

LES OGSÅ: Nobels fredspris for 2018 tildeles Denis Mukwege og Nadia Murad