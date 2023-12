Afrikas krigsherja stormakt går til val

– Eg trur han kan gjere det slik at me får reise tilbake til heimane våre. Då han snakka om det fekk eg eit smil i ansiktet, seier Witonze Nzarama Wimana.

Ho bur i ein flyktningleir i Goma i Aust-Kongo, der ho møter den kongolesiske journalisten NRK samarbeider med.

Witonze Nzarama Wimana har blitt flyktning på grunn av krigane som herjar i Aust-Kongo. Foto: Moses Sawasawa

Ho er tvungen på flukt av væpna grupper som utførte drap og valdtekter. Livet i leiren er hardt, utan tilgang på mat familien dyrkar, eller inntektsmoglegheiter.

Men Wimana set sin lit til mannen ho snakkar om, Denis Mukwege, gynekologen som vann Nobels fredspris i 2018.

Han er ein av 25 kandidatar til dagens presidentval i Kongo.

Det enorme landet i Sentral-Afrika lever framleis med etterdønningane av den brutale kolonihistoria. Og brutale belgiske koloniherrar vart deretter etterfulgt av brutale kongolesiske leiarar.

Les også Med ei tann og maske i bagasjen drog kongen til Kongo for å beklage

Då landet vart sjølvstendig i 196 hadde berre 16 kongolesarar høgare utdanning. Føresetnadane for ein fungerande stat var særs dårlege.

I dag er Kongo langt meir organisert, men framleis prega av dårleg leiarskap, krig og korrupsjon.

Valets tre hovudtema

1. Etter krig kjem...fred?

Kongo husar ei av verdas mest gløymde og lengstlevande konfliktar. Millionar er på flukt. Tusenvis er drepne. Valden held fram år etter år, og det er det fleire grunnar til.

I Kongo har ikkje staten monopol på militærmakt. Å ha kontroll på land betyr gjerne moglegheit til å få sin del av inntektene frå landets enorme mineralressursar.

Difor er spesielt Aust-Kongo eit lappeteppe av område der ulike væpna grupper har reell makt.

Kivu Security Tracker overvakar konfliktbiletet i Aust-Kongo. Utsnittet av denne grafikken frå 2020 viser litt av det komplekse biletet i provinsane Nord-Kivu og Sør-Kivu. Kvar farge representerer ei væpna gruppe. Grafikk: Kivu Security Tracker

Under valkampen snakkar kandidatane om å styrke Kongos militære, effektivisere kampen mot opprørsgrupper og førebygge konfliktar i framtida.

Også nabolandet Rwanda blir snakka mykje om. Fleire rapportar påpeikar at Rwanda støttar opp om M23-militsen som dei siste åra har starta omfattande aktivitet og utført angrep på fleire landsbyar. Rwanda nektar sjølv for at dei gjev slik støtte.

Les også Landet der døtre, koner og mødre skal ødelegges

Mykje tyder på at Rwanda har fått dårlegare tilgang til Kongos mineral sidan 2018, då Felix Tshisekedi tok over som president i Kongo. Dei siste åra skal fleire personar med tette band til regimet i Rwanda blitt fjerna frå sentrale posisjonar i Kongo.

Bakteppet for all uroa i grenseområda mellom dei to landa er folkemordet i Rwanda. Ein brutal konflikt som eigentleg tok slutt i 1994, men som framleis lever i Aust-Kongo. Væpna grupper som tilhøyrer dei to folkegruppene angrip kvarandre.

Samtidig er også 200 andre grupper aktive, og mange av dei andre gruppene har langt meir lokal tilhøyrsle enn det M23 har.

Det trengst med andre ord ulike løysingar på dei mange ulike problema som finst, slik at fred blir ein realitet i Aust-Kongo ein dag langt inn i framtida.

Les også Kongo håper dette handtrykket skaper fred og utvikling

2. Korrupsjon

Kongo slit stort med korrupsjon, noko som i neste sving sparkar bein under demokratiutvikling, økonomisk utvikling og fredsarbeid.

Når ein rik elite utnyttar landets store mineralrikdom, blir dei fleste andre sittande att i djup fattigdom. Mange søker etter moglegheiter andre stader, og det bidrar ikkje alltid til samfunnets beste.

På den internasjonale korrupsjonsindeksen til Transparency International ligg Kongo på 166. plass av 180. land.

Ein dokumentlekkasje i 2021 viste at korrupsjonen systematisk vart ein del av det politiske systemet, heilt til topps, under førre president, Joseph Kabila.

Den same lekkasjen viste også korleis enkelte utanlandske selskap utnyttar korrupsjonen i Kongo, deriblant kinesiske selskap som har utført store bankoverføringar direkte til personar eller selskap i familien rundt Kabila.

Tilhengjarar av Felix Tshisekedi jublar når presidenten kjem på scena under valkampmøtet i Goma, i Aust-Kongo. Foto: AFP

Noverande president, Felix Tshisekedi, har etter kvart vendt ryggen til sin forgjengar og tidlegare samarbeidspartnar, men Kongo har uansett ikkje klatra oppover på korrupsjonsindeksen.

Og sjølv om Tshisekedi har klemt igjen ein del av sugerøyra som ulike folk hadde inn i statskassa då han tok over, så vert også han skulda for å vere ein president som i stor grad meler si eiga kake.

3. Jobbmangel og framtidshåp

Kongos kriser flettar seg saman og skaper ein spiral av problem som påverkar kvarandre negativt. For med krig og korrupsjon, så blir det dårleg med økonomisk utvikling, som igjen fører til større risiko for krig.

Kongo er stappfull av mineral som verda treng for å få til det grøne skiftet. Men mangelen på system som fører verdiar tilbake til folket fører likevel til stor fattigdom, få jobbar og lite framtidshåp. Det er også dårleg utdanningstilbod, og særs låg tillit til staten.

Dermed har væpna grupper gode moglegheiter til å rekruttere medlem, når dei kan tilby sårt trengde jobbar. Jobben kan handle om å kjempe for gruppa, slik at dei sikrar tilgang på land, og dermed også inntekter.

Å få Kongos folk til å vere lojale til staten og samfunnet er også ei stor utfordring når staten gir særs få tenester i retur, og informasjonsflyten er dårleg.

Den katolske kyrkja har ofte meir tillit hos folket enn staten, sidan kyrkja har solid nettverk, utfører ulike tenester og har betre intern informasjonsflyt enn den kongolesiske stat.

Fleire arbeidsplassar og økonomisk utvikling er difor gjentakande tema i valkampen.

Les også Saksøker Apple, Google, Tesla og Microsoft for barnearbeid

Tre favorittar og ein superkjendis

Felix Tshisekedi

Felix Tshisekedi er president i Den demokratiske republikken Kongo og håper på fornya tillit. Foto: AFP

Han vann valet i 2018. Den gong fekk han solid og avgjerande støtte frå utgåande president Joseph Kabila.

Men i løpet av dei fem åra som følgde har Tshisekedi terga på seg sin forgjengar, og kutta band til stadig fleire av dei som tilhøyrde Kabila-regimet.

Samtidig har Tshisekedi vore ein tydeleg president i møte med omverda. Han talte Frankrikes president midt imot under eit statsbesøk tidlegare i år.

Og han er stadig i krangel med nabolandets president, Paul Kagame, som han meiner støtter opprørsgrupper i Aust-Kongo. Han samanlikna til og med Hitler og Kagame under ein av valkamptalane sine.

Å vere den som sit med makta gjev deg eit fortrinn i eit land som Kongo, spesielt i valkampen der ein har store ressursar til å få merksemd.

Samtidig møter Tshisekedi mykje kritikk fordi han på fem år ikkje har klart å stanse krig, korrupsjon og ei lang rekke andre utfordringar.

Ein del kritikarar meiner presidenten mellom anna har stått for politikk som har ført til at militæret har gått til angrep på sivile, som til dømes då det vart innført unntakstilstand i to regionar aust i landet i 2021.

Moise Katumbi

Katumbi vart hindra førre val, men er no blant favorittane. Foto: AFP

Kongos neste president kan bli ein mangemillionær med gresk-jødisk bakgrunn. Han kjem frå det mineralrike Katanga og er rik på gruvedrift. Han eig også eit av Kongos beste fotballag, TP Mazembe.

For fem år sidan hadde han planar om å stille som kandidat, men han vart effektivt hindra. No forsøker han på ny, og blir nemnt som ein heit kandidat til å vinne.

Som tidlegare guvernør i Katanga har han politiske merittar å vise til. Han skryt spesielt av korleis han styrka infrastruktur og skulesektoren i provinsen.

Men også han møter kritikk, mellom anna for at han ikkje har vore for transparent nok i sine forretningar.

I tillegg er det stilt spørsmål ved hans band til Rwanda. Ein av hans næraste valkampmedarbeidarar er skulda for å ha samarbeida med M23, med mål om å skade presidentens valkamp.

Sidan M23 har band til Rwanda, har desse skuldingane fått fleire til å lure på om Katumbi også samarbeider med Rwanda.

I så fall er det naturleg å tru at det vesle nabolandet ønsker å posisjonere seg, slik at dei kjem tilbake til ein situasjon kor dei har meir påverknadskraft i kongolesisk politikk.

Martin Fayulu

Fayulu er krass kritikar av presidenten, og håper å ta revansj etter det han meiner var valfusk for fem år sidan. Foto: Reuters

Han vart nummer to ved førre val, då Katumbi ikkje fekk stille som kandidat. Han var berre 3,7 prosent bak Tshisekedi, og meiner han sjølv vann valet fordi Tshisekedi hadde juksa.

Han fekk støtte frå fleire hald, men vann ikkje fram med skuldingane. Han gjentek dei likevel så ofte han kan, og på Twitter/X titulerer han seg sjølv som Kongos «folkevalde president».

Fayulu har som mange andre afrikanske politikarar bakgrunn frå forretningslivet, og då spesielt oljesektoren. Hans økonomisk politikk handlar om mindre statleg styring av landets økonomi.

Som dei fleste kandidatane meiner han at han er rette kandidat for å stanse korrupsjon. Han ønsker også ei satsing på landets militære, der soldatar skal få betre trening, og hæren skal opp i ein halv million soldatar for å slå ned på dei væpna gruppene i aust.

Fayulu har president Tshisekedi som sin hovudmotstandar, og har uttalt i intervju at det berre er ein kongolesar som har fått det betre dei siste fem åra - og hintar til at det då er snakk om presidenten sjølv.

Denis Mukwege

Han er mest kjent som fredsprisvinnar og gynekolog. No vil Denis Mukwege bli president. Foto: AFP

Han er ingen favoritt, og er nok ein meir populær kandidat utanfor Kongo enn han er i Kongo. Men gynekologen frå Bukavu ønsker å bidra til demokratiet, og stiller som kandidat etter ein underskriftskampanje frå hans tilhengarar.

Mukwege har vist lite vilje til kompromiss med dei væpna gruppene i Aust-Kongo, og vil sette hardt mot hardt.

Gynekologen har operert tusenvis av kvinner som har overlevd seksuell vald, og han meiner det må opprettast ein eigen straffedomstol for krigshandlingar i Aust-Kongo slik at gjerningsmennene vert straffa.

Les også Fredsprisvinneren truet på livet

Han vil også styrke militæret, meiner soldatar må få betre opplæring og arbeidsvilkår. I tillegg vil han styrke jordbrukssektoren for å skape jobbar.

Kritikarane meiner Mukwege er ein «vestleg» kandidat, og Mukwege har langt mindre politisk erfaring enn sine motkandidatar.

Wimana håper på fred, slik at ho kan forlate flyktningleiren og vende heim. Foto: Moses Sawasawa

Og det er nettopp Mukwege som får Witonze Nzarama Wimana si stemme.

– Me veit at doktoren kjempar kvinnenes sak. Difor skal eg få andre kvinner til å stemme på han, seier Witonze før ho saman med mange andre kvinner drar til flyplassen utanfor Goma, der Denis Mukwege møter sine tilhengjarar.