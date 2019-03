Året var 2013. Unggutten Adib følte seg truet av både terrorgruppa IS og president Assads regjeringshær. Men Adib Waez så en mulig løsning.

Han overtalte foreldrene sine til å hjelpe ham med å flykte. De ville ikke at deres yngste barn skulle utsette seg for den faren, og sa først nei. Men Adib insisterte. Under tvil gikk de med på å selge både huset sitt og lastebilen, familiens inntektskilde. I tillegg tok de opp lån for å finansiere flukten hans.

Slik så Adib ut da han forlot venner og familie i hjembyen Aleppo, og reiste ut av Syria for første gang, og da som flyktning. En menneskesmugler med skjegg og gevær fikk ansvaret for både Adib og alle pengene familien hadde, ca. 70 000 kroner. Faren hadde tårer i øyenene da han ga fra seg gutten. Grensen mellom Syria og Tyrkia var den verste delen av Adibs flukt. Han måtte snike seg under et grensegjerde og løpe det forteste han kunne gjennom en skog. Soldater skjøt i lufta for å advare Adib om at de hadde sett ham. Men han fortsatte å løpe for livet. De truet med å slippe bikkja som var med dem. Herregud, den var mye større enn meg. Jeg visste at jeg var ferdig hvis de slapp bikkja. Etter en halv times spurt gjennom skogen, ble Adib plukket opp av en ny menneskesmugler, som sørget for videre transport gjennom Tyrkia. Det var vinter, regn og kaldt da Adib satt seg i en overfylt båt som fraktet ham fra Tyrkia til Hellas i høye bølger midt på natten.

Alt man kan se er små streker av lys fra øyene rundt. Man kan ikke være mer redd enn jeg var da. Bare tenk på hva som kunne skjedd! Men så kom vi fram. Adib Waez

- Islamister truet med å drepe

Noen måneder tidligere: I den syriske storbyen Aleppo har tenåringen Adib og kameraten bestemt seg for å gå på byen. De har kledd seg opp og er på vei til et utested for å danse. Som de pleier.

Men denne gangen går de gjennom en gate som er styrt av en voksende opprørsgruppe. En ytterliggående islamistisk gruppe, som misliker klærne guttene har på seg. Mennene som stanser Adib og kameraten tilhører terrorgruppa IS, ifølge Adib. De tar dem med seg inn i en bygning der de beskylder dem for å gå med for trange bukser.

- De tenkte at de gutta der fortjener ikke å leve. Så vi skulle bli slaktet. Jeg satt på knærne og fikk kniven i nakken. Men de slaktet oss ikke, de ga oss en ny sjanse.

Adib forteller at han på det tidspunktet også var svartelistet av president Assads regjeringshær. Han var en av mange ungdommer som var med på protestene under den arabiske våren. Med trusler fra flere kanter, så han ingen annen utvei enn å forlate hjemlandet.

Risikerte livet for å slippe unna

Den 16 år gamle gutten hadde aldri vært utenfor Syria før. Derfor hadde han ikke skaffet seg pass før krigen, og Adib forteller at det ble umulig etter at krigen brøt ut. Smuglernettverket skaffet ham dermed et falskt polsk identitetskort mens han var i Hellas.

De sørget også for en polsk kvinne som skulle spille rollen som moren hans på turen gjennom Europa. Det holdt på å gå galt da de kom til Italia, da Adib ble spurt om hvor han skulle av grensepolitiet der.

– Jeg sa jeg skulle til Polen, med moren min.

– Så du er en god løgner?

– Man må være det!

Migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning bekrefter at mange må lyve på veien til Europa. Han sier at hvis man ikke har pass og visum eller status som kvoteflyktning, må man reise ulovlig inn i Europa, og dermed lyve. Selv om man har krav på beskyttelse etter FNs definisjon.

Med løgnen om moren og formålet med reisen, slapp Adib inn i Italia, og kunne reise videre til flyplassen i Roma.

Valgte Norge på grunn av barnevernet

På flyplassen hadde Adib Waez kontakt med smuglerne for siste gang. De spurte hvor i Europa Adib ønsket å ende opp - hvor han ville søke asyl.

– Jeg googlet Sverige, som jeg hadde hørt mye om. Da så jeg et land ved siden av; Norge. Så googlet jeg mer om Norge. En artikkel beskrev barnevernet og barnerettighetene, og siden jeg var 16 år, så tenkte jeg at det var bra for meg.

Adibs aller første flytur tok ham altså til Norge i 2013. .

Her er Adibs reise, steg for steg. Han brukte rett under en måned fra Aleppo til Oslo.

Statsborgerskap

Han er ikke lenger livredd og alene, slik han var da han flyktet. Tenåringen er blitt voksen, språkmektig og selvsikker. Og han har et klart budskap:

– Hvis jeg, med det dårligste utgangspunkt man kan ha, som flyktning uten språk og nettverk, har klart å bli likestilt etter to år, hvorfor skal ikke en vanlig norsk person klare det også? Det handler bare om vilje og hvor sterk tro man har på seg selv.

Nå er han snart 22 år, og i mai blir han etter planen norsk statsborger. Den prosessen ble forsinket da han kjørte for fort to ganger og fikk trafikkforelegg og utsettelse av UDI.

Tilknytning til omstridt selskap

Adib Waez er nå selvstendig næringsdrivende med eget selskap. Etter at vi gjorde intervjuet med ham, er NRK blitt gjort kjent med at han er tilknyttet Lyoness, som Lotterinemda nylig slo fast er «et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem". Selskapet har derfor fått pålegg om å stanse sin virksomhet i Norge, noe de ifølge selskapet har gjort. Lotteritilsynet kom til samme konklusjon som Lotteronemnda i mai i fjor. Da flyttet Adib til Sverige fordi han ikke vil gjøre noe ulovlig, ifølge ham selv.

– Hvorfor fortsetter du å jobbe med dette selskapet når norske myndigheter sier det er ulovlig?

– Jeg har fortsatt stor tro på prosjektet, jeg mener driften er etisk og har flyttet til Sverige. Ledelsen i Lyoness sier til oss som fungerer som ambassadører og markedsførere at det er fullt lovlig å jobbe videre med dette fra Sverige.

Lyoness bestrider at det de driver med er ulovlig, og har bedt om at vedtaket om å stanse all virksomhet i Norge utsettes til det foreligger en rettskraftig dom.

Rett før jul fikk Lyoness i Italia en bot på 32 millioner norske kroner, ifølge seniorrådgiver Monica Kjelsnes i Lotteritilsynet, som legger til at også andre land ser nærmere på dette selskapet.

