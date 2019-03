Hvordan opplever unge i verden og Norge klimakrise, ufrihet, skjønnhetspress, homohat, urettferdighet og å måtte flykte for livet? Urix-programlederne Hege Moe Eriksen og Gry Blekastad Almås utforsker og jakter på svar.

Seriens innhold:

DIGITALT DIKTATUR: NRK.TV

Tenk deg at du lever i et samfunn der det du gjør registreres i et digitalt system. Gode handlinger belønnes og dårlige straffes.

KLIMAARVEN: NRK.TV

Oljen har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Men den gjør den oss også til klimaversting? Nå gjør unge over hele verden opprør mot de voksne på grunn av klimaarven de etterlater dem.

PERFEKT NOK? NRK.TV

Over hele verden er folk opptatt av hvordan de ser ut. I mange kulturer er skjønnhetsoperasjoner blitt vanlig. Mange unge blir sponset av foreldrene. Er det lurt, eller blir vi lurt i jaget etter det perfekte?

HOMOHAT I EUROPA: NRK.TV

Hvorfor vokser hatet mot homofile? I Europa går ikke homokampen lenger fremover, den går bakover. Med fremveksten av populisme i flere land, øker også volden.

FARLIG FLUKT: NRK.TV

Hvorfor må folk som har krav på beskyttelse risikere livet på flukt? Adib Waez reiste alene fra Syria til Norge mens han fortsatt var et barn. Han forteller om den farlige reisen han måtte ta for å slippe unna terrorgruppen IS og regjeringsstyrkene til Assad. Nå vil han bli som Petter Stordalen.

DEN AMERIKANSKE LØGNEN: Kommer 12. mars

I følge den amerikanske drømmen, kan alle bli rike i USA -bare de vil det nok! Men stemmer det? 16 år gamle Tarvorius har en drøm om et bedre liv. Kan han klare det? Programleder: Hege Moe Eriksen