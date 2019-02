På en skjønnhetsklinikk i Beirut treffer NRK en misfornøyd 19-åring. I speilet på legens kontor ser hun noe hun ikke liker.

– Leppene er ujevne, sier hun. – Det plager meg.

Og legen er enig; overleppa er større enn underleppa. Han anbefaler en innsprøytning for å jevne ut. De blir enige om det.

– Mer harmoni, sier han.

Mias ansikt trekker seg sammen i smerte mens lege Roland Tohme sprøyter proteinet kollagen inn i leppa hennes. Det hele er over på noen minutter.

Underleppa var ikke stor nok for Mia Baz fra Beirut. Men etter en sprøyte med «filler», ble det perfekt, mener hun. Foto: Kristin Solberg / NRK

– Perfekt, sier Mia når hun ser seg i speilet etterpå.

Det er andre gang hun justerer leppene. Nesa fikk hun operert en gang for alle mens hun fortsatt bare var 16 år.

Egne banklån for kosmetisk kirurgi

Skjønnhetsidealene er ulike rundt i verden, men det kan virke som om idealene blir mer og mer spesifikke. Årsakene er mange, men en mektig og stadig voksende skjønnhetsindustri bidrar.

Libanon har lenge vært kjent for sin omfattende skjønnhetsindustri, og har blitt kjent som Midtøstens skjønnhetsmekka. Her er det banker som tilbyr egne lån for kosmetisk kirurgi og andre skjønnhetsinngrep.

Plastisk kirurgi er veldig vanlig i Libanon, sier plastikkirurgen Roland Tohme i Beirut. Foto: Kristin Solberg / NRK

– Det er ingen forskjell på fattig og rik, alle gjør dette. Det er kanskje det som skiller Libanon fra andre land, der slike inngrep først og fremst er for de rike. Her vil også de som tjener lite ha litt ekstra i leppene, sier kosmetisk kirurg Roland Tohme til NRK.

– Hva tenker du om å omfavne det naturlige utseendet, som er en trend enkelte steder i Europa?

– Det er ikke stort her. You wake up with make up. Jeg tror ikke et helt naturlig utseende slår an her.

Programleder Gry Blekastad Almås fikk sitt pass påskrevet. Du trenger javascript for å se video. Programleder Gry Blekastad Almås fikk sitt pass påskrevet.

– Alle har gjort inngrep

Da Mia opererte nesa som 16-åring, var det forskudd på bursdagsgave fra foreldrene.

– Mange av vennene mine fikk også neseoperasjon i gave før skoleballet som avsluttet ungdomsskolen. Det er vanlig å få det i begynnelsen av året, så hevelsene har gått ned før avslutningsfesten, forteller Mia.

De aller fleste av Mias venner har operert nesa.

– Det er et mirakel hvis du ser en jente som ikke har gjort det!, utbryter hun.

Mange forstørrer også brystene og rumpa. Når vi spør henne om hun kjenner noen som ikke har gjort noe inngrep overhodet, må hun ta en tenkepause. En lang en.

– Jeg tror en. En eller to. Men de er unntakene, for de har små neser fra før. Mange tar mange operasjoner, for trendene endrer seg og de vil ha mindre og mindre nese.

Flere forskere har prøvd å finne svaret. Dette fant de ut. Du trenger javascript for å se video. Flere forskere har prøvd å finne svaret. Dette fant de ut.

Skjønnhetsindustrien er stor i Libanon

Det er ikke bare libanesere som benytter seg av den enorme skjønnhetsindustrien i landet, tilreisende kommer fra USA, Europa og andre steder i Midtøsten. Men den siste tiden er Libanons posisjon som et skjønnhetsmekka i Midtøsten truet av naboland som tilbyr enda lavere priser.

– Nå er det tøff konkurranse fra Syria, Iran og Tyrkia. De presser prisene ned, forteller legen Roland Tohme.

Gir seg ikke

Mia er ikke alene hos plastikkirurgen når NRK møter henne. Hun har med seg moren. Også hun har gjort små inngrep, og er Mias største inspirasjonskilde.

Nå er nese og lepper fikset. Hva blir det neste, lurer vi på.

– Det er nok nå. Men kanskje det blir mer når jeg får rynker. Jeg syns jo selv at det med leppene er unødvendig, men det er en gave til meg selv.

En gave som foreløpig betales av pappa.