Russlands president Vladimir Putin besøker Finland 27. juli og skal møte sin finske motpart president Sauli Niinistö.

De nye amerikanske sanksjonene mot Russland, og den økte militære spenningen i Østersjøen, kommer trolig til å være tema under møtene i operabyen Savonlinna.

– Selvfølgelig må vi holde dørene åpne for kontakt. Vi har tross alt en felles grense på mer enn 1300 kilometer, sa den finske presidenten Sauli Niinistö på spørsmål fra NRK i slutten av mars i år, om hvorfor Finland har valgt å opprettholde direkte dialog med den Putin siden 2014.

Dette er en tid der de fleste land, inklusive Norge, har valgt å fryse de fleste politiske kontaktene med russerne.

Olofsborg, Olavilinna i Savonlinna. Hit skal Russlands president på operaforestilling torsdag kveld. Foto: Savonlinna ooperajuhla

Niinistö til Sotsji i august 2014

Rammen denne gangen er operafestivalen i Savonlinna, et av de største årlige arrangementene for klassisk musikk i Norden. Den store Olavsborgen ute i innsjøen Saimen er kulissen for en hel måned med daglige forestillinger.

Niinistö vakte oppsikt da han – midt under de hardeste kampene øst i Ukraina i august 2014 – valgte å dra til OL-byen Sotsji ved Svartehavet for å møte Putin.

Da var kritikken mot Russland massiv, etter at landet hadde annektert den ukrainske Krimhalvøya og åpent støttet de prorussiske separatistene i Ukraina.

Seinere har de møttes jevnlig og holder også tett kontakt via telefon.

Niinistö kunngjorde i slutten av mai i år at han stiller for en ny seksårsperiode som president i Finland, mens Putin ennå ikke har gitt beskjed om han er kandidat ved det planlagte presidentvalget neste år.

Verken Niinistö eller Putin er kjent for å være redd for ta opp vanskelige temaer, og det er ikke ventet at de under samtalene i Savonlinna kommer til å unngå betente saker som Ukraina og Russland-sanksjoner.

Hvordan blir de nye sanksjonene?

De nye sanksjonene kan få store konsekvenser for bedrifter som har aktivitet opp mot russisk nøkkelindustri som energi og transport.

Russland er Finlands tredje største handelspartner, og den finske energigiganten Fortum er engasjert i flere store prosjekter, blant annet i Ural og Sibir.

De amerikanske straffetiltakene skal rettes blant annet mot byggingen og utviklingen av ledninger for gass og olje, og det kan bety store problemer fra russisk energindustri.

Straffetiltakene har fått EU til å reagere, fordi det kan skape problemer for bedrifter fra unionen.

Dette gjelder blant annet byggingen av rørledningen Nord Stream 2 som skal frakte gass mellom Russland og Europa via Østersjøen.

Byggingen av Nord Stream 1 ble fullført i 2011. Nå skaper nye amerikanske sanksjoner usikkerhet rundt utvidelsen North Stream 2. Foto: STEFAN SAUER / Afp

Selvstendigheten i 1917

Det er ventet at dette er tema som kommer opp i samtalene mellom Putin og Niinistö, selv om det formelt er et vennskapsbesøk for å markere at det er 100 år siden Finland ble selvstendig fra Russland.

Den finske selvstendighetserklæringen kom mot slutten av det dramatiske året 1917, bare én måned etter at bolsjevikene hadde tatt makten i Russland.

I Russland har det ofte blitt framstilt som om bolsjevikene og deres leder Vladimir Lenin frivillig ga avkall på Finland, mens man i Finland mener det var landets egne innbyggere som selv tok framtida i egne hender.

Selvstendighetserklæringen 6. desember 1917 var starten på en dramatisk tid i Finland, der mer enn 36.000 finner mistet livet i en blodig borgerkrig.

Seinere mistet 80.000 finner livet i to kriger mot Sovjetunionen under 2. verdenskrig, og måtte etter krigen gi fra seg store områder i Karelen, der 400.000 finner ble hjemløse.

Finland har en rekke arrangementer i forbindelse med at landet nå markerer 100 år med selvstendighet.

Den russiske presidenten Vladimir Putins besøk er bare ett i rekken av flere gjester som kommer på besøk. Hovedmarkeringen blir i forbindelse med den finske selvstendighetsdagen 6. desember.

Dronning Sonja og Kong Harald deltok på en nordisk markering av Finlands 100 årsjubileum i Helsingfors 1. juni i år. Foto: Roni Rekomaa / AP

Økt spenning i Østersjøen

Likevel har Finland og Russland klart å bygge opp et fungerende samarbeid, også i tider med internasjonal spenning.

Det er kontakten mellom såpass ulike personligheter som Sauli Niinistö og Vladimir Putin et godt eksempel på. Møtet i Savonlinna skjer samtidig som Russland og Kina avslutter en marineøvelse i Østersjøen og Russland forbereder en stor marineparade i St. Petersburg på søndag.

Under møtet med Putin i juli 2016 foreslo Niinistö at man burde gjøre mer for å unngå uheldige episoder mellom militære fly over Østersjøen, blant annet ved å kreve at alle skulle bruke såkalte transpondere for å gi seg til kjenne.

Dette forslaget er det så langt ikke blitt noe av, og spenningen i dette området har fortsatt, med flere «episoder» mellom fly fra Russland, og fra Nato og Sverige.

Den blinde prinsessen

Samtidig forbereder både Nato og Russland store militærøvelser til høsten, selv om begge parter understreker at dette skjer i full åpenhet og at de ikke retter øvelsene mot noen spesielle potensielle fiender.

Bolsjoj-teatret har hatt en ny oppsetning av Tsjajkovskijs opera Iolanta på reportaret siden 1997. Foto: Damir Yusopov

Putin skal foruten politiske samtaler på båttur på innsjøen Saimen og selvfølgelig også se opera.

Bolsjojteatret fra Moskva har også tidligere deltatt på operasfestivalen i Savonlinna.

Denne gangen skal de framføre Peter Tsjajkovskijs relativt ukjente opera «Iolanta», som er bygget på et dansk skuespill om en blind prinsesse som gjennom kjærlighet får tilbake synet.