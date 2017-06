– Den russiske piloten så ut til å ha dårlig kontroll over flyet og han fløy for fort. Dette sier talsmannen for det amerikanske forsvarsdepartementet Jeff Davis om "episoden" som oppstod over internasjonalt farvann over Østersjøen. Han sier at det amerikanske flyet ikke gjorde noe som kunne framprovosere en slik handlemåte.

Det var i går at et russisk jagerfly av typen SU-27 fra en base i Kaliningradenklaven, ifølge Davis kom svært nær et amerikansk etterretningsfly av typen RC-135.

Det russiske forsvarsdepartementet meldte allerede i går at et russisk jagerfly hadde "avskåret" et amerikansk fly over Østersjøen, men da var det ikke snakk om en "farlig" episode.

Det var et amerikansk spionfly av denne typen, RC-135, som var innblandet i episoden over Østersjøen i går. Foto: AP

Russerne sier amerikanerne provoserte

Etter at det amerikanske forsvarsdepartementet omtalte episoden, gikk så det russiske forsvarsdepartementet nå i kveld ut og kalte det amerikanske flyets oppførsel, som "provoserende".

–Det amerikanske flyet gjennomførte en provoserende U-sving i retning det russiske flyet heter det i pressemeldingen.

Kaptein Danny Hernandez, som er talsmann for de amerikanske styrkene i Europa, sier at det russiske flyet bare var noen få fot fra det amerikanske flyet. Han vil ikke si om det på noe tidspunkt var radiokontakt mellom de to flyene.

Østersjøen – økt spenning

Det har også tidligere vært det som begge parter definer som farlige episoder over det trange farvannet i Østersjøen. I april 2016 fløy to russiske jagerfly svært nært et amerikansk krigsskip i internasjonalt farvann utenfor Kaliningrad. På initiativ fra den finske presidenten Sauli Niinistö har det vært gjort forsøk på å få til bedre rutiner med bruk av såkalte transpondere for å hindre uønskede episoder i Østersjøområdet, uten at det så langt er kommet noe konkret ut av dette.

I april 2016 fløy et russisk jagerfly av typen SU-24 svært nær et amerikansk krigsskip over Østersjøen Foto: HANDOUT / Afp

Gårsdagens episode over Østersjøen kommer samtidig som spenningen mellom USA og Russland er større enn på svært lenge, blant annet på grunn av konflikten i Syria. Russland har truet med å skyte ned amerikanske fly hvis de beveger seg øst for Eufrat-elven i Syria, etter at et amerikansk fly i helgen skjøt ned et fly fra de syriske regjeringsstyrkene.

Spent mellom USA og Russland i Syria

Russland brøt også den åpne linjen som har vært mellom deres kommandosenter på Hmeimim-basen i Latakia vest i Syria og den USA-ledede koalisjonens ledelse i Qatar. Denne kontakten ble opprettet i 2015 for å hindre at fly fra koalisjonen og Russland kom nær hverandre.

Samtidig markerer Nato i disse dager at utplasseringen av 4000 mann fra forsvarsalliansen i Baltikum nå ere fullført, for å møte det forsvarsalliansen mener er en økende trussel fra Russland.