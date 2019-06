Putin til russerne: Øk produktiviteten og få det bedre

Putin gjorde ingen forsøk på å skjule at landet nå er inne i en økonomisk utvikling som har gjort at mange de siste årene har opplevd en kraftig nedgang i levestandarden, når han tok i mot telefoner fra folket.

– Det er rett at mange har opplevd en lønnsnedgang i mange år, innrømmet Putin.

En av innringerne lurte på når økonomien vil snu.

– Når blir våre liv bedre?

Putin svarte at det nå er tegn som tyder på at det går bedre, og at både innringeren og resten av russerne vil merke bedringen i slutten av 2019, eller til neste år.

Det var i år 17. gang russerne kunne ringe inn og stille spørsmål til presidenten Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Sosial eksplosjon?

Men ikke alle deler presidentens optimisme. Sist søndag sa Putins nære allierte, den tidligere finansministeren Aleksej Kudrin, at Russland kan stå foran en sosial eksplosjon om ikke noe blir gjort med den økende fattigdommen blant mange russere.

Putin har måtte se en dalende popularitetskurve etter at han i mars 2018 fikk mer enn tre av fire stemmer i presidentvalget. De siste meningsmålingene viser at 64 prosent av russerne nå støtter Putin, noe som likevel er solide tall for en hver leder rundt om i verden.

Derfor stemmer russere på Putin

Putin kommentererte også arrestasjonen av den kritiske journalisten Ivan Golunov.

– Det er nødvendig å etablere kontroll over aktiviteten til politiet, slik at situasjoner som den med Golunov ikke skjer igjen sa Putin, i en sterk kritikk av sin egen ordensmakt.

Ivan Golunov ble først arrestert, men så satt fri, etter at det ble kjent at politiet selv hadde plassert narkotika i hans leilighet i et forsøk på å få stoppe journalistens arbeid.

Nedgangen i levestandard for mange russere kom til å prege dagens innringing til den russiske presidenten Vladimir Putin Foto: SPUTNIK / Reuters

Ukraina – en tragedie

Forholdet til Ukraina var også flere ganger oppe under dagens innringing til Vladimir Putin. Som vanlig var Putin krass i sin kritikk av lederne i det slaviske nabolandet, som han mente ikke har vilje til å snakke med de prorussiske sepratistene i de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk.

Putin ga lite håp om en snarlig løsning på konflikten med Ukraina under dagens ring-inn-seanse Foto: SPUTNIK / Reuters

Han sa at han i utgangspunktet har hatt et positivt bilde av den nye ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij, men at at det ikke har noen hensikt at de to møtes, hvis det ikke finnes vilje til å få til en løsning på konflikten.

– Blokaden av «folkerepublikkene» fortsetter, det samme gjør skytingen, sa Putin på spørsmål om noe møte med Zelenskij var på trappene.

Han sa samtidig at en frigivelse av de 24 ukrainske sjøfolkene som har sittet fengslet siden slutten av november 2018, må sees i sammenheng med russiske statsborgere som sitter i ukrainske fengsel.

Hvaler settes fri

Et eksotisk innslag under dagens velregisserte innringing til den russiske presidenten, var at samtidig som Putin svarte på spørsmål i Moskva, ble det vist bilder fra et anlegg der nærmere 100 spekkhoggere og hvithvaler holdes i fangenskap i nærheten av byen Nakhodka ved Stillehavet.

Det fleste av hvalene er av samme rase som Hvaldimir, som i flere måneder har oppholdt seg langs kysten av Vest-Finnmark.

Planen var at hvalene skulle selges til delfinarier i utlandet, blant annet i Kina.

Men kritikken fra miljøvernhold har vært hard, og nå er det bestemt at i alle fall en del av hvalene skal tilbakeføres til havet. Og tilfeldigvis startet dette arbeidet direkte på TV under dagens innringing til Putin.

Flyfoto av anlegget der nærmere 100 hvaler har vært holdt i fangenskap ved den russiske Stillehavskysten Foto: SERGEI PETROV / AFP

Dette skjer samtidig som avfallsproblemet er i ferd med å vokse fram som en av de store miljøpolitiske sakene i Russland.

Hundrevis av demonstranter i Arkhangelsk fylke har i flere måneder protestert mot at søppel fra Moskva skal fraktes dit og dumpes i den til nå stort sett uberørte taiga-ødemarken nord i Russland

Putin lovet under dagens innringing at han personlig skal følge opp for å sikre en mer kontrollert og bærekraftig avfallshåndtering i landet.

Et av tiltakene som nå settes i verk er sortering av ulike typer avfall i hovedstaden Moskva.

Russland skjøt ikke ned MH 17

Etter at selve ring inn-programmet var over, valgte Putin å svare på sprøsmål knyttet til gårsdagens konklusjon i den internasjonale gruppen som har etterforsket nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet MH17 over Donbass i Ukraina 17. juli 2014. Tre russiske statsborgere, sammen med en prorussisk separatist fra Ukraina, er utpekt som ansvarlige for tragedien.

– Vi er ikke enige i de bevisene som etterforskningsgruppen har kommet med, sa Putin, og la til at det ikke er bevist at Russland har ansvaret for nedskytingen, der 298 mennesker mistet livet.