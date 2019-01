Vil bli Danmarks neste statsminister: Krever kjøttkutt for danskene

– Det er klart det er mange som har spurt meg; er dette bare et stunt? Uffe, mener du dette helt seriøst?

Uffe Elbæk smiler bredt der han sitter ved bordenden på loftet i Villa Solhaug på Keyserløkka i Oslo. Han er invitert av Miljøpartiet de grønne og har akkurat snakket strategi med partiets folk som snart skal ut i kommunevalgkamp. Selv er han allerede godt i gang. Danskene går til valg en gang før sommeren, og nå sikter Elbæk mot toppjobben.

KLAR FOR VALGKAMP: – Jeg elsker valgkamp, sier Uffe Elbæk når NRK møter ham på Keyserløkka i Oslo. Alternativets leder tror likevel det blir vanskelig å gjenta suksessen fra 2015. Foto: Petter Oulie-Hauge

– Jeg kan ikke stille som statsministerkandidat uten seriøst å ha tenkt gjennom hva jeg gjør hvis det utenkelige skjer? Er jeg da klar for å sitte bak det skrivebordet? Det er jeg, så dette er helt seriøst sier Uffe Elbæk til NRK.

Et sensasjonelt resultat

Snart fire år er gått siden Uffe Elbæk satte partiet Alternativet på det politiske kartet, både i Danmark og internasjonalt. Partiet ble godkjent bare noen måneder før folketingsvalget i 2015, men Elbæk ledet det lille partiet til et sensasjonelt resultat.

Med løfter om 100 prosent økologisk landbruk, én kjøttfri ukedag og innføring av borgerlønn skapte Uffe Elbæk en bevegelse som til slutt gav Alternativet en oppslutning på 4.8 prosent og ni mandater i Folketinget.

Nå skal suksessen gjentas. Elbæk vet det blir vanskelig.

– Vi vet at det å skulle gjøre noe for andre gang, det blir oppoverbakke. Vi er ikke lenger «the new kid on the block». Våre kolleger i andre partier har lest oss. Nå vet vi at konkurransen blir beinhard, sier Uffe Elbæk.

ET BRAKVALG: Uffe Elbæk feirer Alternativets valgresultat i 2015. «It's crazy», var alt Elbæk klarte å få frem da han ble bedt om å kommentere. Foto: Sophia Juliane Lydolph / NTB scanpix

Grønt superdepartement

Statsministerjobben er et hårete mål, men når det kommer til ønsket om å dytte Danmark i grønn retning er Elbæk dønn seriøs. For Alternativet er klimautfordringene det aller viktigste.

Får partiet bestemme, må danskene endre mye sine liv. Partiprogrammet slår blant annet fast at dansk landbruk skal være økologisk innen 2040, i 2025 skal salget av bensin- og dieselbiler stoppes. Kiloprisen på rødt kjøtt skal økes med 17 kroner og målet er ikke lenger én kjøttfri dag i uken, men kjøtt bare én ukedag.

Får Uffe Elbæk makt, vil han starte med å etablere et eget grønt superdepartement i Danmark.

– Det ville få samme rammesettende rolle som finansdepartementet. Alle som har jobbet med politikk vet at som fagstatsråd får du ingen ting igjennom før det er grundig sjekket og godkjent av finansdepartementet. Hvis jeg var statsminister skulle alle nye tiltak kontrolleres av det grønne superdepartementet for å sjekke om det lever opp til Parisavtalen og FNs verdensmål, sier Uffe Elbæk.

BESTEMMER DATOEN: Statsminister Lars Løkke Rasmussen avgjør når det blir valg i Danmark. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark / NTB scanpix

Ingen vet når valget kommer

Bare sittende statsminister Lars Løkke Rasmussen vet når det blir valg i Danmark, men det må skje innen 18 juni.

Kampen om statsministerposten står trolig mellom rød og blå blokk i dansk politikk. En meningsmåling gjort av Epinion for Danmarks Radio viser at Socialdemokratiets leder Mette Fredriksen ville blitt statsminister hvis det var valg i dag. Det er imidlertid svært jevnt, og Alternativets mandater kan bli avgjørende for hvem som til slutt får statsministerposten.

Foran forrige valg plasserte Elbæk Alternativet i rød blokk. Denne gang vil han ikke velge side. Partiet støtter statsministeren som gir partiet hans størst grønn innflytelse, sier Uffe Elbæk. Og støtten kan fort forsvinne.

– Socialdemokratet og Venstre er i dag nyanser av grått. Vi vil ikke hindre noen i å danne regjering, men vi vil heller ikke nøle med å felle en regjering som fører en politikk som ikke har relevans for oss. Vi kan felle både Lars Løkke Rasmussen og Mette Fredriksen etter valget, sier Uffe Elbæk.

