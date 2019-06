Mette Frederiksen blir ny statsminister i Danmark

- Det er med stor glede at det etter rundt tre ukers forhandlinger er flertall for å danne en ny sosialdemokratisk regjering i Danmark, sier Mette Frederiksen, sent tirsdag kveld, ifølge Danmarks Radio.

41-åringen fra Nord-Jylland blir dermed den yngste danske statsministeren noensinne.

Socialdemokratiet danner regjering alene med støtte fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, melder DR

Rød blokk fikk 91 representanter, mens blå blokk fikk 75 representanter i Folketinget etter valget 5. juni.