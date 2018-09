Danske politikere vil kun gi statsborgerskap til dem som håndhilser

Nye regler for dansk statsborgerskap er i ferd med å utformes.

Nå vil den danske regjeringen at utlendinger skal delta i en seremoni der de må hilse på en eller flere representanter fra kommunen og utveksle et håndtrykk. Gjør de ikke dette, får de ikke statsborgerskap.

– Håndtrykket er den måten man hilser på i Danmark. Det er den måten vi viser respekt for hverandre på her i landet. Derfor er det en helt naturlig del av en slik seremoni, sier innvandringsminister Inger Støjberg (V) til Jyllands-Posten.

Danmarks innvandringsminister, Inger Støjberg (V). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Håndhilsedebatt i Europa

De nye reglene skal signalisere at «man har tatt det danske samfunn og danske verdier til seg». I tillegg til regjeringspartiene, støtter også Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet forslaget.

Lovforslaget kommer etter en debatt som nådde Danmark da et muslimsk par fikk avslag på statsborgerskap i Sveits, fordi de nektet å håndhilse på det motsatte kjønn.

Også i Norge har debatten vært på dagsorden. Tidligere i august ble det kjent at en muslimsk vikar ved Ekeberg barneskole i Oslo ikke fikk fortsette i jobben fordi han ikke ville håndhilse på kvinner.

– Det å ikke ville håndhilse av religiøse grunner synes jeg ikke skal være tilfelle i Oslo kommune, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) til NRK.

I Sverige har en lignende sak endt i retten. Den svenske arbeidsdomstolen mener en muslimsk kvinne ble diskriminert da et firma avbrøt jobbintervjuet med henne på grunn av måten hun hilset på. Kvinnen fikk 40.000 kroner i erstatning.

Borgermester nekter

Borgermester i den danske kommunen Ishøj, Ole Bjørstorp sier til Danske Radio at han er klar for både fengsel og bøter for å unngå den nye håndtrykksloven.

– Det er flere som har spurt meg «hva hvis du blir sendt i fengsel for det?». Jammen, så gjør jeg det. Typisk får man vel dagsbøter i en slik sammenheng, men de betaler jeg gjerne, sier han.

Bjørstorp forteller til radiokanalen at han av og til opplever at nye og innfødte danske hilser på andre måter enn med håndtrykk, og at det aldri føles respektløst.

– Jeg har ikke hatt noe problem med det i Ishøj, og vi har altså 40 prosent fremmedspråklige.

Borgermesteren, som selv tilhører partiet Socialdemokratiet, mener lovforslaget strider mot den danske grunnloven.

– Jeg oppfatter det som om at man vil ramme muslimer. Det er religionsfrihet i Danmark. Det vil si at hvis vi går inn og regulerer deres religion, så skal vi inn og regulere alle menneskers religion. Det går ikke. Når det er grunnlovssikret, så må man ha respekt for det – også når man lager lovgivning, sier Bjørstorp.

Det er ennå ikke klart når lovforslaget skal behandles i det danske Folketinget.