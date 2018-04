Danmark innfører forbud mot burka og nikab

Det danske justisdepartementet bekrefter det kommende lovforslaget i en pressemelding.

– Det er ikke forenelig med verdiene i det danske samfunnet eller respekten for samfunnet å tildekke ansiktet når man er ute, sier justisminister Søren Pape Poulsen i pressemeldingen.

Brudd på loven vil regjeringen i Danmark straffe med bøter på 1000 danske kroner, og bøtene vil stige om man blir tatt flere ganger. Folketinget skal stemme over lovforslaget i løpet av neste uke, men det ble i dag klart at det vil få flertall.

Det er ikke bare burka og nikab som nå blir forbudt i Danmark. Også folk som har på seg finlandshette, eller masker kan stoppes på gaten dersom politiet mener det dekker for mye av ansiktet. Foto: Illustrasjon / NRK

Vil hindre sosial kontroll

Opposisjonspartiene har krevd en rekke tilpassinger av lovforbudet for å stemme ja. Det har opposisjonen nå fått.

– Det er avgjørende for oss at forbudet brukes til å oppdage den sosial kontrollen og kvinneundertrykkelsen som burkaen er et symbol på. Og at vi nå er sikret hjelp til kvinner som lever med denne undertrykkelsen. Det har vi nå fått inn i regjeringens forslag, sier Trine Bramsen fra Sosialdemokratene til Danmarks radio.

Det innebærer at dersom politiet får mistanke om at en kvinne er utsatt for sosial kontroll, er politiet forpliktet til å vurdere om det bør settes i verk tiltak for å sikre at kvinnen får hjelp til å «komme seg ut av det undertrykkende miljøet».

Politiet skal også få retningslinjer for hvordan de skal håndtere slike saker.

Politiforbundets leder i Danmark, Claus Oxfeldt, sier til Danmarks radio at han er helt sikker på at politiet i gatene kan håndtere situasjonen.

– I Danmark møter vi hverandre med åpenhet, ansikt til ansikt. Og forslaget om et forbud mot tildekking kommer av at vi ønsker å øke respekten for vårt fellesskap og bekjempe parallellsamfunn, sier justisminister Søren Pape Poulsen i pressemeldingen.

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti minner om at hans parti kom med det første forslaget til burkaforbud allerede i 2009. Han mener dagen i dag er en gledens dag.

– Nå må vi komme i gang å se på om vi kan få gjeninnført et forbud mot tildekking av ansiktet også hos barn og unge i utdanningsinstitusjoner og blant offentlige ansatte, sier Henriksen til det danske nyhetsbyrået Ritzaus.

Rachid Nekkaz tilbyr seg å betale bøtene til kvinner med nikab og burka i Danmark når det nye forbudet innføres. Han har tidligere kommet med det samme tilbudet i land som Belgia, Sveits, Nederland, Frankrike og Tyskland, og hevder selv å ha betalt 1.538 slike bøter til nå. Bøtene skal til sammen ha vært på flere millioner kroner. Han har bygd opp formuen sin gjennom virksomhet innen IT-bransjen og eiendomshandel. Foto: Uffe Weng / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Vil betale bøtene

Ikke alle er enige at et forbud mot tildekking er veien å gå. En rik algerier tilbyr seg å punge ut for muslimske kvinner som blir ilagt bøter for å bære burka og nikab i Danmark.

– Personlig er jeg imot nikab. Men jeg står fast ved at det ikke er andre som skal bestemme hva kvinner skal eller ikke skal ha på seg, sa Rachid Nekkaz på en pressekonferanse i København for kort tid siden.

Nekkaz mener selv at bruk av nikab vil gjøre det vanskeligere for muslimske kvinner å bli integrert i europeiske land, men mener likevel at det er en prinsippsak.

– Danmark er kjent for å være et land med frihet og toleranse, men nå har regjeringen deres bestemt seg for å stemme imot disse prinsippene, sa han.

Forskere har tidligere i år sagt til nyhetsbyrået Reuters at et slikt forbud vil ramme om lag 200 kvinner i Danmark.