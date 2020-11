Vaksinen kommer fortere enn det optimistene trodde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tre av vaksinene som ligger an til å bli brukt i Norge har nå kommet over det høyeste hinderet. Med hjelp av det beste verktøyet forskerne har, er det bevist at de virker.

Først i løypa var tyske Biontech sammen med amerikanske Pfizer. Uken etter kom amerikanske Moderna og amerikanske National Institutes of Health, og så nok en uke senere kom britiske University of Oxford og svensk-britiske AstraZeneca.

Bak dem kommer den amerikanske giganten Johnson&Johnson, amerikanske Novavax og en hel urskog av andre vaksinekandidater fra store deler av verden. I tillegg er det stor aktivitet og mye interessant som skjer i Kina og Russland.

Den første vaksineringen i «vestlige» land ligger an til å begynne før jul, og her i Norge kan det skje i de første ukene av januar.

President i EU-kommisjonen Ursula von Leyen. Det er kommisjonen som tar den endelige avgjørelsen om bruk av vaksiner, men det er rådet fra CHMP som er det styrende. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Veien mot godkjenning

Vaksiner vi skal bruke her i Norge vil først bli godkjent av EU. En EU-godkjenning vil bety at vaksinen automatisk er godkjent også for Norge.

Det er EU-kommisjonen som fatter det endelige vedtaket. Før det skal vaksinen bli vurdert i organisasjonen European Medicines Agency (EMA). De som faktisk gir fra seg råd er Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) i EMA.

For å kunne godkjenne, må CHMP gå gjennom data fra vaksineprodusenten. Dette er mye arbeid. Det er forskjellig data fra de tre fasene i vaksineutviklingen og alt som skjedde i prosessen før vaksinen ble gitt til det første mennesket. Det er også utfyllende dokumentasjon av hvordan vaksinen blir produsert.

Det ble først signalisert av EU at den første godkjennelsen kunne komme i januar/februar, men nylig sa president i kommisjonen, Ursula von Leyen, at to av vaksinene kan bli godkjent i desember.

Etter at EU har godkjent en vaksine, blir det opp til den norske regjeringen om vaksinen skal bli tatt i bruk i Norge.

At det har gått så fort fram til at vaksinene er klare, er mye på grunn av en rekke forhold som har virket sammen.

Dette er mRNA. Biologiske koder som danner grunnlaget for en helt ny type vaksiner. Denne teknologien var klart til bruk da pandemien kom. Foto: Wikimedia

Den nye typen var klar akkurat nå

De to første som meldte om gode resultater har en vaksinetype som aldri før er brukt. Det er vaksiner basert på noe som kalles mRNA. Dette er de biologiske kodene som cellene i kroppen din bruker til å bygge ting.

Vaksinene er altså bare informasjon.

At disse kodene kunne brukes som vaksiner eller medisiner ble pekt på som en teoretisk mulighet for tretti år siden.

Det er først nå i løpet av de siste par årene at teknologien har blitt moden, akkurat i tide for pandemien.

Flere av de andre vaksinene som ligger an til å bli brukt, slik som den fra Novavax, har også teknologi som nylig har blitt moden nok.

Teknologien i for eksempel vaksinene fra Astra Zenica og Johnson&Johnson er også relativt ny, og har blitt viktige verktøy i tide for å kunne ha en innvirkning på pandemien.

Smitteøkningen ga fortgang i vaksinetestingen. Denne figuren eser ut helt til høyre. Den viser antall døde i verden på grunn av smitten. Veksten sammenfalt med tidspunktet for da de ledende vaksinene kom inn i fase tre. Foto: Finacial Times

Hjulpet av smitten

For å bevise at en vaksine virker, gjennomfører forskerne det som kalles fase tre i utviklingen. Det er resultatene fra disse som har kommet i de siste ukene.

I fase tre bidrar tusenvis av frivillige som enten har fått vaksinen eller en narremedisin.

Forskerne teller hvor mange av forsøkspersonene som har blitt syke. Når det har blitt et visst antall, kan de beregne hvor godt eller dårlig vaksinen virker. Dersom det er lite smitte i områdene der forsøkspersonene oppholder seg, så kan det ta lang tid å få nok data.

I de siste månedene har det vært en nærmest eksplosiv utvikling i antall smittede.

Denne smitteøkningen falt sammen med tidspunktet da de store fase tre-studiene begynte. Det har gått meget raskt å få tak i informasjonen som viser at vaksinene gir beskyttelse.

Donald Trump og den amerikanske smittevernlederen i april i år. Fauci sa på dette tidspunktet at vaksinen kunne komme om et år. Det hvite hus skal ha ønsket så mye fortgang at vaksinen kunne komme før valget. Det ble nesten slik. Foto: Mandel Ngan / AFP

Warp Speed

Da pandemien begynte å ta tak, var budskapet fra forskerne og de store legemiddelfirmaene at en vaksine ikke kunne komme med det første. Normal utviklingstid for en vaksine var omtrent åtte år, ble det fortalt.

De aller mest optimistiske sa i april at det kanskje, og bare kanskje, var mulig å få en vaksine om ett år til atten måneder.

Det som skjedde, var at de store landene satte i gang prosjekter som skulle få ned tidsbruken. Penger ble byttet mot tid. Selskapene ble blant annet garantert inntekter selv om det skulle vise seg at vaksinen de satset på ikke virket.

Spesielt var det amerikanske programmet Warp Speed omfattende. Industrien og myndighetene koordinerte innsatsen. Dette programmet blir trukket fram som noe av det bedre som har kommet ut av Trump-administrasjonen.

Det blir hevdet at det amerikanske presidentvalget har spilt en avgjørende rolle i graden av oppmerksomhet programmet har fått av Det hvite hus.

Muligheten for å kunne fremstille en fungerende vaksine ble sett på som noe som kunne hjelpe presidenten politisk i valgkampen.