Vil at alle sykelig overvektige registrerer seg

– Det kan være en fordel for folk med betydelig overvekt å kontakte fastlegen sin slik at de eventuelt kan bli prioritert for vaksine mot covid-19, sier smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm.

Bakgrunnen for ønsket er at når vaksinene begynner å komme til landet, vil det i begynnelsen ikke være nok til alle. Gruppen som har vurdert hvem som burde få vaksinen først, mener at de med den høyeste risikoen for å dø eller bli alvorlig syke skal prioriteres.

Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm er ansvarlig for å planlegge det norske vaksinasjonsprogrammet for covid-19. Foto: Kunnskapssenteret

De gamle

Alder alene er en klar risikofaktor. Hvilken alder som vil skille mellom de prioriterte, og de ikke så høyt prioriterte, er ikke bestemt.

– Ingenting er låst i stein, opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Influensavaksinen blir anbefalt til alle over 65 år, men det er ikke sikkert at dette vil bli «prioriteringsgrensen» for koronavaksine.

– Her vil man tenke risikoprofil og plukke ut de med aller høyeste risiko først, tror Nakstad.

Han legger til at prioriteringen kan bli snudd dersom det er meget høy smitte i samfunnet. Da kan helsearbeidere med nær pasientkontakt komme på toppen av listen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at ingenting til nå er bestemt om hvordan prioriteringen av vaksinen vil bli. Foto: Vidar Ruud

Fedme

Folkehelseinstituttet har gått gjennom forskningen om hvilke sykdommer som øker faren for at koronasykdom skal få et alvorlig forløp. En av mange risikofaktorer er sykelig overvekt.

– Alvorlig fedme, med en kroppsmasseindeks på 35 eller mer kan øke faren. Det vil for eksempel være en voksen person som er 175 cm høy og veier 110 kg eller mer, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Noe som ofte følger alvorlig overvekt, er høyt blodtrykk. For folk som bare har høyt blodtrykk, har Folkehelseinstituttet gode nyheter.

– Vi finner ikke holdepunkter for at høyt blodtrykk alene øker faren, forteller Aavitsland.

Overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland mener det er mange gode grunner for folk med mange ekstra kilo på kroppen å oppsøke fastlegen. Å kanskje komme i prioriteringskøen for koronavaksinen er en av dem. Foto: Tor Erik Schrøder

Ta kontakt med legen din

En oppgave i forbindelse med vaksineringen, er å få oversikt over hvem som er i risikogruppene.

– Vi ser for oss et samarbeid med fastlegene, opplyser Geir Bukholm.

Normalt sett vet fastlegene hvem som har sykdommene som gir forhøyet risiko for alvorlig følger. Det er ikke nødvendigvis tilfelle med fedme.

Aavitsland mener det er flere fordeler med å kontakte fastlegen dersom du er mange kilo overvektig.

– Fedme gir over tid økt risiko for blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer, noen kreftformer og slitasjegikt. Personer med alvorlig fedme kan ha nytte av en prat med fastlegen om forebygging. Da er også diagnosen notert slik at fastlegen er klar over det dersom denne gruppa blir anbefalt vaksinasjon, sier Aavitsland.

Hvilke grupper som vil bli anbefalt vaksinasjon og eventuelt også prioritert, blir bestemt senere av regjeringen.