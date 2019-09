Ukrainas antikorrupsjonssjef: Ikke bevis for at Biden har gjort noe galt

Det er i et intervju med den ukrainske radiostasjonen NV Radio at Ukrainas sjef for anti-korrupsjons-etterforskningsenhet Nazar Kholodnitskij sier at Joe og Hunter Biden ikke har vært etterforsket.

Den amerikanske presidenten Donald Trump oppfordret i den omdiskuterte telefonsamtalen med sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskij 25 juli ukrainske myndigheter til å se på det som Joe Biden og hans sønn Hunter har drevet med i Ukraina.

Tilsynelatende god stemning da presidentene Volodymyr Zelenskij og Donald Trump møttes i FN 25. september. Men telefonsamtalen mellom de to for to måneder siden har dominerer nå det politiske liv både i USA og Ukraina. Foto: SAUL LOEB

Etterforskning stoppet i 2017

Selskapet Burisma Holdings, der Hunter Biden var styremedlem fra 2014, ble etterforsket for mulig korrupsjon. Men denne etterforskningen ble henlagt 2017, i mangel på bevis.

En rett i den ukrainske hovedstaden Kiev opphevet riktignok denne avgjørelsen i 2018, men så langt er det ikke satt i gang en ny etterforskning av firmaet.

Kholodnitskij sier at Joe og Hunter Biden ikke figurerer i dokumentene i forbindelse med den tidligere etterforskningen av Burisma Holding.

Denne saken handlet først og fremst om mulig sammenrøre mellom Mykola Zlotsjevski rolle som minister for økologi under tidligere president Viktor Janukovitsj og som eier av energiselskapet Burisma Holdings.

På spørsmål om anti-korrupsjons-etterforskningsenheten kommer til å se på mulige misligheter fra far og sønn Biden, svarer Kholodnitskij at det først kan skje hvis det forligger nye opplysninger som kan peke mot dette.

Russland involvert?

Talskvinnen og lederen for Demokratene i den amerikanske Kongressen, Nancy Pelosi, sa fredag kveld at hun tror Russland har hatt en finger med i spillet i forbindelse med telefonsamtalen mellom presidentene Zelenskij og Trump 25. juli. Men hun er ikke villig til å utdype dette, ennå.

Tidligere har Pelosi og Demokratene gått hardt ut mot de mener var russisk innblanding i presidentvalget i USA i 2016.

Demokratenes leder i kongressen Nancy Pelosi antyder at Russland har hatt en finger med i bråket som har oppstått i forbindelse med telefonsamtalen mellom Zelenskij og Trump Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Men dette kan ha sammenheng med at Trump i telefonsamtalen også ba Zelenskij se nærmere det amerikanske datasikkerhetsfirmaet CrowdStrike og dets mulige forbindelser til Ukraina.

CrowdStrike og Ukraina

CrowdStrike var ett av tre datasikkerhetsselskaper som etter omfattende etterforskning konkluderte med at det var russisk etterretning som stod bak hackingen av serveren til Det demokratiske partiets nasjonale komité foran presidentvalget i USA i 2016.

Det var etter dette blant annet personlige e-poster fra deres presidentkandidat Hillary Clinton dukket opp i pressen.

Trump sa i samtalen med Zelenskij at CrowdStrike var eid av «en rik mann med tilknytning til Ukraina», noe som har vist seg ikke å stemme.

Viktor Pintsjuk er trolig mannen Donald Trump henviste til som "rikingen" med kontakter til det amerikansk datasikkerhetsfirmaet Crowdstrike. Foto: Efrem Lukatsky / Efrem Lukatsky

Viktor Pintsjuk og Clinton-familien

Men en av de sentrale personene i CrowdStrike er Dmitri Alperovitch, født i Russland, nå amerikansk statsborger.

Han skal ha tette bånd til Viktor Pintsjuk, kjent som Ukrainas nest rikeste mann, og gift med datteren til Ukrainas tidligere president Leonid Kutsjma.

Den ukrainske journalisten og medlem av parlamentet Ihor Lutsenko skriver på sin Facebook-side at Pintsjuk åpent finansierer tenketanken Atlantic Council, der nettopp Alperovitch har en sentral rolle.

Pintsjuk er trolig den rike mannen som Trump i samtalen knytter til Crowdstrike.

Kamp mellom oligarker

Pintsjuk passer godt inn i Trumps fiendebilde fordi han også er en av dem som har bidratt med betydelige penger til The Clinton Foundation. Det er fondet som Bill og Hillary Clinton bruker både til veldedighet og til å fremme det de mener er demokratiske verdier rundt i verden.

For å gjøre bildet og konspirasjonsteoriene komplett, så er det en kjent sak i Ukraina at forholdet mellom Viktor Pintsjuk og en annen av oligarkene i landet, Ihor Kolomojskyj, er mildt sagt svært anstrengt.

Kolomojskij er igjen mannen som mange mener stod bak kampanjen som gjorde komikeren og TV-stjernen Volodymyr Zelenskij til Ukrainas president. Han er ranket som Ukrainas tredje rikeste mann, etter Pintsjuk og eieren av fotballklubben Shaktar Donetsk, Rinat Akhmetov.

Ihor Kolomojskyj er Ukrainas tredje rikeste mann og en støttespiller for president Volodymyr Zelenskij Foto: VLADYSLAV MUSIENKO

Når Trump ber Zelenskij se nettopp på CrowdStrike og «rikingen Viktor Pintsjuk», så ber han i praksis den ukrainske presidenten gå etter en formidabel maktfaktor i Ukraina.

Spesialutsending trekker seg

Seint fredag kveld amerikansk tid ble det kjent at Donald Trumps spesialutsending til Ukraina Kurt Volker trekker seg med umiddelbar virkning. Volker har de siste årene forsøkt å få til en løsning på konflikten mellom Ukraina og Russland.

Men han skal ha vært sentral da Trumps advokat Rudy Giuliani i juli forsøkte å finne ut om det var mulig å grave fram opplysninger om Joe og Hunter Biden via den nyvalgte ukrainske presidenten.

Det har gjort at Demokratene i Kongressen han må vitne for å fortelle om sin rolle i saken, noe som har gjort at han nå altså trekker seg fra jobben som spesialutsending til Ukraina.

Det er dermed ingen tvil om at telefonsamtale 25. juli kan få store konsekvenser i den politiske maktkampen både i Ukraina og i USA.