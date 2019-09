– Respekterte medier har konkludert med at dette ikke er noe å bry seg om, sa en av Joe Bidens rådgivere etter at sjokknyheten om president Trumps samtale med Ukrainas president sprakk for noen dager siden.

I samtalen ba Trump president Volodomyr Zelenskyj om å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter (49).

Nå kan det bli riksrettssak mot presidenten på bakgrunn av den oppfordringen.

Men Joe Bidens troverdighet har samtidig fått seg en smell. For spekulasjonene om hva visepresidenten og sønnen hans faktisk har gjort i Ukraina, og andre steder for den saks skyld, vil neppe forsvinne med det første.

Og det er «respekterte medier» i Biden-kampanjens øyne som har brakt dem fram i lyset.

Ikke minst det intellektuelle ukemagasinet The New Yorker, som allerede i juni trykket en 26 sider lang artikkel med tittelen «Vil Hunter Biden skade sin fars valgkamp?»

Familietragedie

For å forstå Joe Bidens familiebagasje, er det nødvendig å gå mange år tilbake i tid, til en desemberdag i 1972:

Biden var hektisk opptatt som nyvalgt senator fra delstaten Delaware. Derfor tok kona Neilia med seg de tre små barna deres ut for å kjøpe juletre. Bilen de satt i kolliderte med en trailer. Neilia og datteren Naomi (1) døde momentant.

1973: Joe Biden avlegger ed som senator på sykehuset med sønnen Beau (4) i senga ved siden av. Foto: AP

Sønnene Beau (4) og Hunter (3) måtte tilbringe mange uker på sykehus. Den sørgende faren deres avla eden som senator mellom sykesengene til sønnene.

Joe Biden lyktes som både senator og alenepappa. Etter noen år giftet han seg også på nytt.

Men tragediene for familien tok ikke slutt. I 2015 døde eldstesønnen Beau Biden (46) av hjernekreft. Joe Biden unnlot å utfordre Hillary Clinton som presidentkandidat året etter, selv om mange mente han burde.

«Han orket ikke midt i sorgen, sa han.»

Sympatien slutt?

I fjor kastet 76 år gamle Biden seg imidlertid ut i en ny presidentvalgkamp. Han har siden ledet på meningsmålingene selv om Elizabeth Warren nå puster ham i nakken.

Meningsmålinger har vist at den moderate demokraten har ligget an til å slå Trump dersom det hadde vært valg i dag.

Han har nytt stor sympati blant mange amerikanere.

Mannen som har vært igjennom så mye trist har fått anklager om seksuell trakassering rettet mot seg, anklagene har prellet av.

Sønnen Hunter har lenge vært kontroversiell, men få demokrater har snakket om det.

Joe Biden med sønnen Hunter etter innsettelsen av president Barack Obama i 2009. Foto: Carlos Barria / Reuters

Lukrative millionkontrakter

Hunter Biden sa at storebroren var et forbilde da Beau Biden ble begravet i desember 2015.

Selv har han fått kritikk for måten han har slått seg opp som forretningsmann på. Hunter Biden er advokat, har studert ved prestisjefylte Georgetown og Yale og har startet flere selskaper som har tjent godt med penger på.

I den omfattende artikkelen i The New Yorker beskrives Hunter Bidens forretningskarriere i detalj.

I 2014 ble han bedt av den ukrainske oligarken Mykola Zlosjevskyj om å sitte i et høyprofilert, internasjonalt styre for det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som Zlosjevskyj hadde vært med på å starte.

Joe Biden i sønnen Beaus begravelse i 2015. Foto: Bryan Woolston / Reuters

Styrevervet var svært godt betalt. Biden skal ha fått opp til 50.000 dollar i måneden for jobben.

Samtidig var Joe Biden visepresident og hadde etter hvert et spesielt ansvar for Ukraina i Det hvite hus. Han reiste til landet flere ganger, og skrøt i 2015 høylytt av hvordan han fikk sparket en riksadvokat som ikke hadde gjort nok for å bekjempe korrupsjon.

Utenriksdepartementet i USA fikk vite om Hunter Bidens styreverv en måned senere da det ble en sak i media. En talskvinne svarte at Hunter Biden hadde rett til å ta et slikt oppdrag som privatperson.

Men senere har tidligere rådgivere i Obama-administrasjonen sagt at Biden Jr. ikke burde ha sagt ja til det av hensyn til sin far og interessekonflikter som kunne komme til å oppstå.

Det er naturlig å tenke at Biden kan ha blitt tilbudt styrejobben i kraft av å være sin fars sønn.

Hunter Biden har også gjort andre kontroversielle ting medier har skrevet om: Han har misbrukt kokain og hatt alkoholisert i perioder, og etter brorens død ble han skilt og hadde en periode et forhold til Beau Bidens enke, Hallie Biden.

«Crooked Hillary» på nytt?

Tabloide medier på høyresiden i USA kastet seg over historien om Hunter Biden for lenge siden.

Forfatteren Peter Schweitzer, som har skrevet for Breitbart News, ga i fjor ut boka «Secret Empires: How the American Political Class hides corruption and Enriches Family and Friends.» Boka handler blant annet om Biden-familien.

Den samme Schweitzer skrev også boka «Clinton Cash» i 2015, en bok som dannet grunnlaget for mye av mistilliten til Hillary Clinton

I 2016-valgkampen hadde Donald Trump og kampanjestaben hans stor suksess med å framstille Hillary Clinton som lite troverdig.

Den private e-postserveren hennes og Clinton-parets forretninger opp igjennom årene bidro. Hillary Clinton klarte aldri å gjenvinne tilliten.

Nå rulles Biden-familiens forretninger opp på en lignende måte.

Det er ikke en ønskesituasjon for demokratene.

Hillary Clinton klarte aldri å gjenvinne tilliten i 2016-valgkampen. Foto: Evan Vucci / AP

Elizabeth Warren: Trumps foretrukne motstander?

Trump får det glatte lag for samtalen med den ukrainske presidenten og oppfordringen om etterforskning. Tiden vil vite om det som har skjedd vil få noen juridiske konsekvenser for ham

Men hva med de politiske konsekvensene?

Trump har lenge sagt at han tror Biden, eller «Sleepy Joe», som han ynder å kalle ham, vil bli utfordreren til neste år.

Presidenten håper imidlertid innerst inne på en annen utfordrer, ifølge mange kommentatorer.

Elizabeth Warren seiler nå i medvind på meningsmålingene. Hun står langt til venstre for Trump politisk. Noe også Bernie Sanders, som ligger på tredjeplass på målingene, gjør.

Elizabeth Warren står langt til venstre for Trump politisk. Foto: Scott Eisen / AFP

Et stort spørsmål i den amerikanske valgkampen er hvor langt mot venstre velgerne er villige til å bevege seg. Vil de oppfatte Elizabeth Warren eller en annen kandidat til venstre som skremmende og i stedet gå for Trump?

For Trump kan det være mindre attraktivt å stille mot Joe Biden fordi mange var fornøyde med Obama-administrasjonens økonomiske politikk og ikke ønsker så store forandringer, mener Wall Street Journal-kommentator Holman Jenkins.

Elizabeth Warren skremmer en del velgere. Det vet Trump.

Joe Biden er blitt kritisert i TV-debattene for å ha lite energi og initiativ.

Noen har fryktet at han vil si noe dumt.

Nå kan han ha fått et problem som virkelig kan skade troverdigheten hans, han eneste gjenlevende sønn.