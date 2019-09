Ukraina nok en gang i fokus for amerikansk politikk

Det skulle være en vanlig høflighetssamtale fra De hvite hus til nyvalgt ukrainsk president Volodymyr Zelenskij.

Men opplysninger som nå har sivet ut om at den amerikanske presidenten Donald Trump 25. juli ba sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskij undersøke om Hunter Biden, tidligere visepresident Joe Biden sønn, kan ha vært involvert i korrupsjon, er mildt sagt politisk krutt, både i USA og Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij er kommet i en vanskelig situasjon etter telefonsamtalen fra Donald Trump.

I forbindelse med telefonsamtalen i juli skal også Trump ha beordret en midlertidig utsettelse av en støttepakke til det ukrainske forsvaret.

Trump skal ha beordret tilbakeholdelse av Ukraina-penger

Korrupsjonsetterforskning

Hunter Biden ble i april 2014 engasjert som styremedlem i det ukrainske energiselskapet Burisma Holdings. Selskapet driver blant annet med leting og produksjon av gass. Et av de andre styremedlemmene i selskapet har vært Polens tidligere president Aleksander Kwasniewski.

Joe Bidens sønn Hunter Biden står i sentrum for president Donald Trumps anklager om mulig korrupsjon i Ukraina. Foto: Pablo Martinez Monsivais / Pablo Martinez Monsivais

Men den sterke mann i Burisma Holdings er Nikolaj Zlotsjevskij. Han var lenge en nær alliert med Viktor Janukovitsj, Ukrainas russiskvennlige president som ble tvunget til å forlate landet etter opprøret på Maidan i Kyiv i februar 2014. Zlotsjevskij forlot også Ukraina etter Maidan, men vendte tilbake til landet i 2018.

Nikolaj Zlotsjevskij er kjent som en av Ukrainas rikeste menn og i praksis eier av Burisma Holdings. Foto: Svetlana Pasjko

Kjernen i saken er ikke Hunter Bidens engasjement i Burisma Holdings, men om hans far visepresident Joe Biden skal ha forsøkt å presse ukrainske myndigheter til å stoppe etterforskning av mulig korrupsjon med tilknytning til selskapet.

Biden ville fjerne statsadvokat

Trump skal i samtalen med Zelenskij ha sagt at Joe Biden forsøkte å få fjernet den daværende ukrainske statsadvokaten Viktor Sjokin. Biden skal under et møte med den daværende ukrainske presidenten Petro Porosjenko i mars 2016 ha truet med å stoppe en økonomiske hjelpepakke hvis ikke Sjokin ble fjernet. Kort tid etter ble Sjokin avsatt som statsadvokat.

Det er mer uklart om dette kan knyttes direkte til den ukrainske statsadvokatens etterforskning av Burisma Holdings, og dermed Hunter Biden. Men det mener altså Donald Trump.

Dermed er igjen situasjonen i det ofte konfliktfylte Ukraina, blitt et hett tema i amerikanske politikk. Og det er ikke første gang.

USAs tidligere visepresident Joe Biden var sterkt engasjert i det som skjedde i Ukraina. Her taler han i det ukrainske parlamentet 8. desember 2015. Foto: Sergei Chuzavkov

Er nærmere en åpen konfrontasjon

I oktober 2017 ble Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort arrestert, mistenkt for å ha unndratt skatt og ikke informert om at han hadde arbeidet for den tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

Paul Manafort måtte trekke seg som Donald Trumps valgkampsekretær etter at hans engasjement i Ukraina ble kjent i 2016 Foto: Matt Rourke / AP

Paul Manafort var i en lang periode en av de viktigste rådgiverne til Janukovitsj. Ifølge den anerkjente ukrainske journalisten Sergej Lestsjenko, hjalp han Janukovitsj til å vinne fire valg og dermed sørge for et russiskvennlig styre i Ukraina.

Lestsjenko har funnet dokumenter som viser at Paul Manafort og hans medarbeidere mottok rundt 100 millioner norske kroner for sitt arbeid i Ukraina, penger som delvis skal ha kommet fra den ukrainske statskassen.

Journalisten Sergej Lestsjenko fant dokumenter som viste at paul Manafort hadde mottatt store pengesummer for sin jobb som spindoktor og rådgiver for tidligere president Viktor Janukovitsj. Foto: SERGEI SUPINSKY / Afp

Hunter Biden og Paul Manafort har altså til felles at de med vitende og vilje har engasjert seg i det som mange mener er et av verdens mest korrupte land, som samtidig er engasjert i en væpnet konflikt med nabolandet Russland.

Denne konflikten har igjen brakt Europa tilbake til situasjonen under den kalde krigen, der vi er nærmere en åpen konfrontasjon mellom Russland og Vesten enn på mange tiår.

Vanskelig sak for Zelenskij

Den unge ukrainske presidenten er, etter telefonsamtalen med Donald Trump, kommet i en svært vanskelig situasjon.

Hvis han velger å følge opp Trump, og starte en ny etterforskning av far og sønn Bidens mulige involvering i korrupsjon, kan han bli beskyldt fra Demokratiske partiet for innblandet i det kommende presidentvalget i 2020.

Sier han nei til å sette i gang etterforskning, kan han irritere den ofte uberegnelige Donald Trump, som kan gjøre alvor av å stoppe planlagt hjelp til Ukraina. Donald Trump utsatte tidligere denne måneden en ny militær hjelpepakke på mer enn to milliarder norske kroner, noe som har satt i gang spekulasjoner om at dette presset allerede er i full gang.

USA: – Det er en varm krig som vi må få gjort noe med

Hva skjer med fredssamtalene?

Biden-saken har naturlig nok fått mange russiske kommentatorer til å godte seg. «Det ser ut til at det er Ukraina, og ikke Russland, som blander seg inn i det amerikanske valget», sa en av de mest profilerte pro-regime, programleder Jevgenij Popov på lufta i helgen.

Den omdiskuterte telefonsamtalen 25. juli kaster også lange skygger over det planlagte toppmøte om konflikten i Donbass.

Meningen er at presidentene for Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland skal møtes en av de nærmeste ukene for å få i gang igjen prosessen som kan få slutt på den fem år lange konflikten øst i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sier at USAs støtte til fredsprosessen er avgjørende, og at dette blir et tema når han møter president Trump i forbindelse med FN-møtet i New York.

Men når nå all interesse er knyttet til Trumps telefonsamtale og mulige press overfor Ukraina for å få til en etterforskning av sin sterkeste politiske utfordrer på hjemmebane, kan dette gjøre det vanskelig – til og med umulig – for Trump å engasjere seg i fredsprosessen, slik nok den opprinnelige planen var.