Trump presset Ukrainas leder til å få i gang etterforskning av rivalen Biden

Samtalen er en av grunnene til at demokratene har valgt å starte en prosess som kan ende med at president Trump stilles for riksrett.

Referatet er ikke ordrett. Fotnotene gjør oppmerksom på at dette er en sammenstilling basert på flere tjenestemenns notater og forståelse.

Det er uklart om det fins lydbåndopptak av den halvtimes lange samtalen.

Anklager om maktmisbruk

Trump anklages for å ha misbrukt sin makt ved å presse et annet lands statsleder for å kunne oppnå politiske fordeler på hjemmebane.

USAs president presset Ukrainas president til å samarbeide om en mulig gransking av Joe Biden og hans sønn, viser det nedgraderte dokumentet fra Det hvite hus.

– Det er mye snakk om Bidens sønn, at Biden stoppet (korrupsjons)etterforskningen og mange ønsker å finne ut noe om det, sa Trump til Zelenskyj.

– Hva enn du kan gjøre sammen med justisministeren ville vært fint.

Trump sa også at daværende visepresident Joe Biden har «gått rundt og skrytt av at han har stoppet straffeforfølgelsen så hvis du kunne ta en kikk på det ... Det høres forferdelig ut for meg.»

Ifølge referatet sier president Trump at hans personlige advokat, Rudy Giuliani, og USAs justisminister vil ta kontakt.

Målet er å følge opp Bidens rolle da mannen som gransket gasselskapet der sønnen var styremedlem, Ukrainas riksadvokat Viktor Shokin, ble sparket i 2015.

Omstridt riksadvokat sparket

Trump antyder at Biden har misbrukt sin makt som visepresident til å fjerne den ukrainske riksadvokaten.

Sparkingen ble hyllet av det internasjonale samfunnet fordi Shokin angivelig ikke gjorde nok for å stanse og etterforske korrupsjon i Ukraina. Joe Biden snakket hos tenketanken CFR i 2018 om sin rolle for å få fjernet Shokin.

– USA har vært veldig, veldig vennlig mot Ukraina. Jeg vil ikke si at det nødvendigvis er gjensidig fordi det har skjedd ting som ikke er bra.

– Rudy vet veldig godt hva som skjer og han er en meget kapabel fyr. Hvis du kunne snakke med ham ville det være bra, sier Trump.

Trump sier også at justisministeren tar kontakt slik at «vi kan komme til bunns» i saken.

«Telefonsamtalen fra helvete»

Demokratene mener Trump har forsøkt å presse Zelenskyj til å starte etterforskning.

– Dette er den største heksejakten i amerikansk historie, trolig i hele historien, sa Trump til pressefolk etter at referatet var offentliggjort.

– Det var ikke noe press, sa Trump. Han mener samtalen med Zelenskyj er blitt framstilt som «telefonsamtalen fra helvete», men at den nå har vist seg å ikke være noen ting.

Dette er andre gang Trump ringer sin ukrainske kollega Zelenskyj. Telefonmøtet ble holdt få dager etter valget på nasjonalforsamling i juli.

– Jeg vil gjerne at du gjør oss en tjeneste, fortsetter Trump mens de diskuterer muligheten for at Ukraina skal få militært utstyr fra USA.

Presidenten ber da om at Ukraina skal etterforske en teori som har versert om stjålne e-poster fra det Demokratiske partiet, og om en server med e-postene finnes i Ukraina.

Utskriften har ingen referanser til amerikanske lån eller bidrag, som Trump valgte å holde igjen en uke før telefonsamtalen. Disse pengene er senere overført.

USAs justisminister fulgte ikke opp

Det amerikanske justisdepartementet sier at justisminister Bill Barr ikke kjente til at presidenten hadde snakket med Zelenskyj om å kontakte ham, skriver nyhetsbyrået Ap.

Departementet sier også i uttalelsen at Barr heller ikke har diskutert muligheten for en etterforskning mot noen i Biden-familien. De legger til at han aldri har snakket med Rudy Giuliani om noe «Ukraina-relatert».

Nekter for å ha gjort noe galt

Anklagepunktene mot Trump er ikke utformet, men demokratene mener at han misbruker sin makt som president og bruker amerikansk bistand som pressmiddel for å få Ukrainas president til å innlede korrupsjonsetterforskning mot Bidens sønn.

Hunter Biden satt i styret i det korrupsjonstiltalte ukrainske gasselskapet Burisma fram til april i år. Faren leder kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat og dermed Donald Trumps rival i presidentvalget neste år.

Trump har nektet for å ha gjort noe galt.

Det hvite hus vil fortsatt ikke gi kongressen innsyn i varslerens klage. Det var en person i etterretningstjenesten som varslet om sommerens telefonsamtale.

Ifølge varselet skal Trump under samtalen ha kommet med «løfter» som uroet varsleren.

Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus sier Trumps samtale med Ukrainas president utgjør et vektig bevis i en riksrettsprosess.

– Det er helt klart nok til å formelt starte en riksrettsprosess. Og når alt kommer til alt, kan det være nok til å stille presidenten for riksrett. Men vi må få alle fakta på bordet først, sier demokraten Adam Schiff.