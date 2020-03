From Russia with love: ni militærfly med koronahjelp til Italia

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Meldingen om at de ni transportflyene landet på den militære flyplassen Practica di Mare sør for Roma ble sendt ut fra det russiske forsvarsdepartementet i formiddag.

Russiske sanitetssoldater og eksperter går om bord på flyet som fraktet dem til Italia. Tsjkalovskij militære flyplass, 22. mars. Foto: Alexey Ereshko / AFP

Departementet opplyser også at det var 100 «militære spesialister» og utstyr til å bekjempelse av «koronavirus-infeksjonen» ombord.

Det omfatter blant annet mobilt utstyr til å desinfisere kjøretøy og bygninger, testutstyr og medisinske eksperter med erfaring fra bekjempelse av svineinfluensa og Ebola, skriver avisa Moscow Times.

Hjelp uten betingelser

Presidentens pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sier at det ikke er snakk om «betingelser, kalkulering eller håp» knyttet til italiensk støtte for å få hevet EUs sanksjoner mot Russland.

Russland har selv døpt hjelpeaksjonen «From Russia with Love», oppkalt etter en kjent James Bond-film fra 1963.

Peskov viser til at Italia har behov for langt mer hjelp, og det Russland gjør er «overkommelig».

Russiske tall: få smittede og ingen døde

Det offisielle tallet på smittede i Russland er nå 438. Helsedepartementet og regjeringen har en egen koronanettside der det totale tallet på smittede, smittede siste døgn, døde og friskmeldte oppdateres fortløpende.

En mann smittet av koronaviruset kommer ut av en ambulansebil utenfor et sykehus i utkanten av Moskva. Bildet er tatt 23. mars. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Ifølge denne nettsiden er ingen så langt døde av koronaviruset. 71 er smittet det siste døgnet, mens 17 er blitt friske.

Men ifølge den engelskspråklige avisa Moscow Times er én person død av koronaviruset i Russland.

– Russiske myndigheter bruker bare andre diagnoser som lungebetennelse og akutt luftveisinfeksjon, hevder legen Anastasia Vasiljeva, som CNN har snakket med.

Vasiljeva er blant annet rådgiver for opposisjonslederen Alexej Navalnyj. Påstanden om at myndighetene forsøker å skjule dødeligheten av koronaviruset i landet blir avvist av myndighetene. De hevder at de tester lungesyke pasienter for korona.

Forbrukerne forbereder seg og hamstrer dopapir, også i Russland. Produksjonen går for fullt hos Syassky papir- og cellulosefabrikk i Syasstroj ved Ladogasjøen øst for St. Petersburg. Bildet er tatt 20. mars. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Stengte grenser og omfattende testing

Russland stengte grensa mot Kina allerede 30. januar. Siden har Russland stengt grensa mot Iran, EU, Sveits og Norge for så å si alle uten russiske statsborgerskap eller fast adresse i Russland.

En mann blir testet for koronavirus i et mobilt laboratorium i nærheten av Pulkovo-flyplassen i St. Petersburg. Fra i dag, 23. mars. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Russiske myndigheter opplyser i dag at 165.000 personer er testet for koronavirus. Tallet er fra hjemmesiden til Rospotrebnadzor, en slags parallell til det norske forbrukerombudet i Russland.

Det finnes fire ulike, godkjente tester i Russland, og fra i morgen vil det være 15 laboratorier, eller «testsentre» som kan analysere avgitte prøver.

Mobiltelefonene skal spores

Statsminister Mikhail Misjustin sa i dag at et system for å spore opp folk som har vært i kontakt med koronasmittede via mobiltelefonene skal være på plass i løpet av fem dager.

De vil så få melding og beskjed om at de må gå i karantene.

De regionale hovedkvarterene for korona-bekjempelse vil også få melding om personer som har vært i nærheten av smittede.

En del barn og relativt unge voksne i utkanten av Moskva følger føre var-prinsippet og beskytter seg med masker. Bildet er tatt i dag, 23. mars. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Moskva: Alle over 65 må isolere seg hjemme eller på hytta

Moskvas borgermester, Sergei Sobjanin, ga i dag ordre om at alle over 65 år og folk med kroniske sykdommer må «isolere seg hjemme» fra førstkommende torsdag.

De blir også oppfordret til å unngå besøk på apoteket, med mindre det er absolutt nødvendig.

Men de kan sitte i karantene på hytta, eller datsjaen, som russerne kaller den.

Alle eldre som følger ordren vil motta et beløp tilsvarende 600 kroner.

Putin unntatt

Det er uklart hvordan en skal kontrollere at alle over 65 år i en by med 12,5 millioner innbyggere holder seg innendørs.

Men president Vladimir Putin (67) er unntatt fra ordren, presiseres det fra presidentens kontor.

Borgermester Sobjanin har for øvrig utelukket portforbud i den russiske hovedstaden. Han har også lovet at metroen vil bli holdt åpen.

Den ortodokse kirken har kastet seg inn i kampen mot spredning av koronaviruset. Her fra en messe i St. Peter-klosteret i Moskva søndag 22. mars. Det var svært lite oppmøte til messen. Foto: Pavel Golovkin / AP

Russland forbereder seg

Trass i lavt antall registrerte smittede til nå, forbereder russiske myndigheter seg på at det pandemien vil ramme hardere.

Berørte myndigheter skal komme med forslag til eksportrestriksjoner for mat og medisiner

Lovverket skal endres slik at arbeidstakere som ikke kan stille på jobb ikke får sparken

Mobiltelefoner og internettlinjer til eldre som ikke betaler regningen skal ikke slås av.

Inntil videre vil folk som ikke betaler kommunale avgifter slippe bøter

Men Russland har fortsatt flere millioner mennesker som lever under fattigdomsgrensen og som vil få problemer hvis arbeidslivet går i dvalemodus, slik det har skjedd i Norge og mange andre land.

De rike skaffer seg egen respirator

– Vi har klart å skaffe oss én, og vi forsøker å skaffe oss to respiratorer til, kunne et medlem av Russlands superrike familier fortelle avisa The Moscow Times.

En ansatt vasker et tomt treningsstudio i Moskva. De er også stengt som følge av koronaviruset. Foto: Yuri Kadobnov / AFP

Respiratorer koster 258.600 kroner med dagens valutakurs. Russiske offentlige sykehus har vel 42.000 respiratorer. Så langt er det derfor ingen mangelvare.

Men Russlands overklasse frykter en kraftig økning i antall koronasyke i hjemlandet. Mange stoler ikke helt på at myndighetene forteller dem sannheten.

Russland har 146 millioner innbyggere, det er nesten to og en halv gang så mange som Italia.

Italia har 5476 døde så langt, Russland ingen.

Det er nesten for godt til å være sant. Men hvis det er riktig og tendensen holder seg, er det en gåte for epidomologer og andre i årevis framover.