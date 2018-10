Det er CNN og tyrkiske TRT som i dag, mandag, viser overvåkingsbilder som tyrkisk politi har funnet frem til.

Overvåkingsbildene skal vise en av de 15 saudiaraberne som tyrkisk politi mener var del av et drapsteam som kom til Istanbul for å ta livet av journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi.

Khashoggi har vært forsvunnet siden han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober for å ordne med skilsmissepapirer.

Jamal Khashoggi Ekspandér faktaboks Ble født i Medina i Saudi-Arabia i 1958. I 1982 fullførte han en bachelorgrad i bedriftsøkonomi og ledelse ved universitetet i Indiana i USA. Før Khashoggi gikk i eksil i USA i 2017, arbeidet han blant annet som sjefredaktør for den arabiske nyhetskanalen Al-Arab, og som redaktør for den saudiarabiske avisen Al Watan. Khashoggi flyktet fra hjemlandet fordi han fryktet for å bli pågrepet etter at han som skribent har vært svært kritisk mot kronprins Mohammed bin Salmans politikk. I USA har Khashoggi fortsatt å ytre seg kritisk mot Saudi-Arabia, blant annet som skribent i The Washington Post. 2. oktober 2018 gikk han inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Den 20. oktober ble det bekreftet at han ble drept der.

Dobbeltgjenger sendt ut

Overvåkingsbildene som CNN publiserer skal vise en av de påståtte agentene ikledd Khashoggis skjorte, bukse og jakke.

Mannen har også på seg briller svært lik dem journalisten brukte. Dessuten har han ifølge de tyrkiske opplysningene løsskjegg, for å kunne bli forvekslet med Jamal Khashoggi.

Mannen skal ifølge bildene ha forlatt konsulatet gjennom en bakdør, før han tok en taxi til området rundt den berømte Sultan Ahmed-moskéen.

Overvåkingskameraer rundt moskéen ha fanget opp mannen, som deretter skal ha gått inn på et offentlig toalett og fått av seg klærne som tilhørte Khashoggi.

At agentens alder og kroppsbygning er svært lik Khashoggis er ikke et sammentreff, heller ikke at han vandret rundt for å bli fanget opp av overvåkingskameraer, ifølge tyrkiske myndigheter. Dette var på et tidspunkt hvor tyrkisk politi mener journalisten allerede var drept.

– Dette viser at vi står overfor en situasjon med en godt planlagt hendelse, med forsøk på å skjule den, sier Omer Celik, talsmann for regjeringspartiet AKP.

Bildet som CNN publiserte viser den angivelige saudiarabiske agenten vandre rundt den berømte Sultan Ahmed-moskéen. Foto: Faksimile CNN

Til skrekk og advarsel

Talsmannen benekter at tyrkiske myndigheter drypper litt og litt fra etterforskningen, fordi de i hemmelighet forhandler med Saudi-Arabia.

Tyrkiske politi har flere ganger fortalt at de skal legge frem alt de har av bevismateriale.

– Gud skal vite at resultatene (av etterforskningen red.anm.) skal frem i lyset, at de ansvarlige vil bli straffet slik at ingen noensinne vil tørre å tenke på å utføre noe tilsvarende igjen, sier Omer Celik.

Det siste er at Tyrkia vil legge frem bevisene i morgen, tirsdag. President Recep Tayyip Erdogan lover da å fortelle «den hele og fulle sannhet» om det han karakteriserer som «et svært ondsinnet drap».

Tyrkisk politi skal saumfare parkeringsgarasjen hvor en bil som tilhører det saudiarabiske konsulatet er funnet. Foto: Mehmet Guzel / AP

Bil funnet i parkeringsgarasje

Mandag ettermiddag ble det funnet en bil i et underjordisk garasjeanlegg i Sultangazi-distriktet. Bilen skal ha diplomatskilter og tilhøre den saudiarabiske delegasjonen. Garasjeanlegget ligger rundt 1,5 mil fra konsulatet, og bilen skal ifølge tyrkiske rapporter ha blitt parkert der for to uker siden.

Tyrkisk politi må ha tillatelse fra saudiarabiske myndigheter til å undersøke bilen, gitt at den er i diplomatisk eie. Tyrkiske etterforskere undersøkt flere biler som tilhørte konsulatet.

I dag ble fem tyrkiske ansatte som arbeidet ved det saudiarabiske konsulatet avhørt på nytt. De lokale ansatte har tidligere forklart at de ble bedt om å forlate arbeidet og byningen rundt den tiden Khashoggi ankom.

Forklaringene varierer

Etter først å ha nektet for journalistens forsvinning i tre uker, innrømmet saudiarabiske myndigheter i helgen at Khashoggi ble drept inne i det saudiarabiske konsulatet 2. oktober. Men forklaringene om hva som egentlig skjedde varier.

Lørdag ble det hevdet at Khashoggi døde i en slåsskamp. På søndag erkjente utenriksminister Adel al-Jubeir at regimekritikeren ble drept, men sa det skjedde ved en feiltakelse.