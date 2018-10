Saudi-Arabia: Vi vet ikke hvor Khashoggis lik er

– Dette er en fryktelig feiltakelse. En tragedie. Vi sender våre kondolanser til familien. Vi føler deres smerte, sier utenriksministeren til FOX News søndag.

Saudi Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir. Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp

Han sier at saudiarabiske myndigheter nå jobber med å finne ut av hvor liket er og hva som skjedde med Khashoggi. Utenriksministeren legger til at de nå også arbeider med å finne de ansvarlige for drapet på journalisten.

– Vi vet ikke hvor liket er og vi vet ikke hvordan han ble drept. Dessverre ble det gjort en enorm og alvorlig feil, og jeg forsikrer familien om at de som gjorde dette skal holdes ansvarlig, sier al-Jubeir.

– Kronprinsen ikke involvert

Ifølge al-Jubeir var ikke den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman klar over drapet.

– Ingen av de involverte har noen nære bånd til kronprinsen. Dette var en uautorisert operasjon. Dette var en operasjon der individer ikke hadde tillatelse til å gjøre det de gjorde. De drepte Khashoggi ved en feil og forsøkte å dekke over det, sier han.

Den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman sier han ikke visste noe om dødsfallet på Khashoggi. Foto: Amir Levy / Reuters

Visstnok skal motstridende meldinger om Khashoggi forlot det saudiarabiske konsulatet i Istanbul fått saudiarabiske myndigheter til å sette i gang en etterforskning.

Ifølge utenriksministeren fikk saudiarabiske myndigheter rapport fra «sikkerhetsteamet» som var på konsulatet at Khashoggi hadde vært der, men at han hadde dratt igjen.

– Etter rapportene vi fikk fra Tyrkia, innledet vi en etterforskning av saken, sier al-Jubeir.

Utenriksministeren sier videre at Saudi-Arabia vil fortsette å gi ut informasjon rundt Khashoggis død når den blir tilgjengelig, og at han er sikker på at forholdet mellom Saudi-Arabia og USA «vil overleve dette».

Hevder diskusjon utviklet seg til slåsskamp

Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul tirsdag 2. oktober for å hente noen dokumenter.

Saudiarabiske myndigheter innrømmet lørdag at Khashoggi døde inne på konsulatet i Istanbul.

Ifølge påtalemyndigheten i Saudi-Arabia utviklet diskusjonene mellom Jamal Khashoggi og de han møtte på konsulatet i Istanbul utviklet seg til å bli en slåsskamp, noe som førte til hans død.

18 saudiarabiske statsborgere skal være pågrepet i forbindelse med saken.

Foto: OZAN KOSE / AFP

Nedsatt komité

Men denne forklaringen er det mange som ikke fester lit til. Få timer før Khashoggi forsvant, ankom 15 saudiarabiske menn Istanbul. I går gikk blant andre Tyskland og Frankrike ut og krevde mer åpenhet rundt journalistens død.

– Meldingene som hittil har kommet om det som skjedde på konsulatet i Istanbul, er utilstrekkelige, sa Angela Merkel i en uttalelse.

Tidligere denne uken har også anonyme tyrkiske tjenestemenn sagt at de har lyd- og videoopptak som angivelig viser at Khashoggi først ble torturert og deretter drept og partert inne på konsulatet.

Landets konge har nå beordret å nedsette en komité, med kronprins Mohammed bin Salman i spissen, som skal diskutere endringer i landets etterretningstjeneste.

Lederen for etterretningstjenesten, Ahmad al-Assiri, skal ha fått sparken fra sin stilling. Rådgiver for kongefamilien, Saud al-Qahtani, skal også ha fått sparken. Al-Qahtani skal ha jobbet tett på kronprinsen.