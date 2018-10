– Tyrkia mener saudiarabisk regimekritiker ble drept på konsulat

Tyrkiske myndigheter har etterforsket forsvinningen til den regimekritiske journalisten, som blant annet skrev for Washington Post. Han ble sist sett på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag 2. October.

En av president Recep Tayyip Erdogans rådgivere, Yasin Aktay, bekrefter overfor CNN Türk at de har konkret informasjon om hva som har skjedd med Jamal Khashoggi.

Uttalelsen er også gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

I en tale søndag sa Erdogan at han personlig følger utviklingen i saken.

Nå sier to anonyme kilder tilknyttet den tyrkiske etterforskningen at tyrkerne har konkludert med at Khashoggi ble drept på konsulatet, skriver Washington Post.

– Saudi-Arabia sendte et team på 15 medlemmer spesifikt for å begå drapet. Drapet var planlagt, sier en av kildene.

Jamal Khashoggi var en skarp kritiker av regimet i Saudi-Arabia Foto: HANDOUT / Reuters

Makabre detaljer

En tyrkisk tjenestemann som ønsket å forbli anonym, opplyser det samme til nyhetsbyrået Ap og tilføyer at Khashoggis lik ble fraktet ut av konsulatet.

Politisperringer utenfor det saudiarabiske konsulatet Foto: Emrah Gurel / AP

En nær venn av Khashoggi, som nyhetsbyrået DPA har snakket med, sier at tyrkisk politi har sagt til vedkommende at Khashoggi ble drept på konsulatet.

– Nyhetene dere ser er sanne. Politiet har fortalt oss at han ble drept på konsulatet. De kuttet ham opp i små biter, sier vennen til DPA.

Fredag ble det holdt protester utenfor det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Foto: OZAN KOSE / AFP

Khashoggi var bekymret

59-årige Jamal Khashoggi har markert seg som kritisk til hjemlandets mektige kronprins Mohammed bin Salman og hans krigføring i Jemen. Siden i fjor har Khashoggi bodd i eksil i USA av frykt for pågripelse i Saudi-Arabia.

For to uker siden kritiserte Khashoggi kronprins Mohammed Bin Salman for arrestasjonene av en rekke personer som har ytret seg kritisk mot kongedømmets ledelse, i The Washington Post.

Khashoggi har en lang karriere bak seg i saudiarabisk presse, og intervjuet blant annet sin landsmann Osama bin Laden flere ganger. Både i 2003 og 2010 ble han sparket fra redaktørjobben i Al Watan for sine kritiske kommentarer.

Regimekritikeren dro til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens.

Ifølge Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, var 59-åringen bekymret for at han ikke skulle få forlate konsulatet, skriver Washington Post.

Han ga telefonen sin til Cengiz og ba henne ringe et medlem av Tyrkias regjeringsparti dersom han ikke kom ut. Cengiz ringte politiet noen timer senere. Hun ventet utenfor konsulatet i elleve timer.

Benekter involvering

Khashoggi-saken kan få store konsekvenser for relasjonene mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, som kniver om innflytelse i Midtøsten.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan er ventet å komme med en uttalelse om saken søndag. Saudi-Arabia nekter for at de har kjennskap til Khashoggis forsvinning.

– En ansatt i konsulatet vårt i Istanbul beskriver anklagene som grunnløse, sier det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA i en uttalelse.

– Den ansatte tviler på at anklagene kommer fra tyrkiske myndigheter eller at de stammer fra Tyrkias etterforskning, uttaler SPA.

SPAs kilde hevder at en saudiarabisk sikkerhetsdelegasjon ankom Istanbul lørdag for å hjelpe med Khashoggi-etterforskningen.