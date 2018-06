Trumps tollkrig vil dominere G7-møtet i Cananda

Vekst som gagner alle, klima og miljøspørsmål, digital jobbskaping, likestillingsspørsmål og hvordan skape en mer fredelig og sikker verden.

Det er sakene som den canadiske regjeringen har satt på agendaen og jobbet med i månedsvis foran årets G7-møte i Quebec fredag og lørdag.

Fakta om G7 Ekspandér faktaboks * G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976). * Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter. * Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 på grunn av annektering av den ukrainske Krim-halvøya. * G7-landene møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler mellom sine statsoverhoder, og mellom andre politikere og embetsverk. G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». * De årlige møtene er ofte mål for antiglobaliseringsprotester. *Årets møte er i Quebec i Canada 8. og 9. juni. * Erna Solberg (H) er som første norske statsminister blitt invitert til å delta på

Nå ser det imidlertid ut som den nøye planlagte sakslisten vil bli fullstendig overskygget av tollkrigen som USAs president Donald Trump har startet, melder flere internasjonale medier.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og Tysklands statsminister Angela Merkel har begge varslet at de vil ta opp temaet under det kommende møtet.

– Trump kommer til å møte veldig, veldig direkte tale rundt bordet, fastslo også Canadas statsminister Justin Trudeau i et intervju nylig.

KLAR TALE: Canadas statsminister, Justin Trudeau, har lovet klar tale på G7-møtet. Foto: LARS HAGBERG / AFP

Les Urix forklarer om G7-møtet: «Brente ikke dere ned Det hvite hus?»

Spøker for felles erklæring

Et annet spørsmål er om de sju regjeringssjefene klarer å bli enige om en felles forpliktende erklæring om ulike politikkområder, slik tradisjonen har vært i G7-sammenheng.

Fjorårets møte på Sicilia innvarslet nye tider, da Trump nektet å skrive under på at USA som de andre G7-landene, ville stå ved sine klimaforpliktelser i Parisavtalen. Kort tid etter kunngjorde han som kjent at han vil trekke USA ut av avtalen.

I år skal USA ha satt seg på tvers på nesten alle politikkområdene. Diplomater uttalte til nettstedet Politico i forrige uke at de aldri har vært så tett på et toppmøte uten å ha blitt enige om hva regjeringssjefene skal uttale ved møtets slutt.

I tillegg til klima og toll, er de andre landene også dypt uenige med USA når det gjelder Irans atomavtale, som USA nylig trakk seg fra.

IRAN: Irans omstridte atomprogram blir tema på G7-møtet. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Les mer: Vil ha ny atomavtale med Iran

Peter Boehm, Canadas såkalte G7-sherpa, som betyr regjeringens viktigste G7-forhandler, holder det nå helt åpent om det blir en felles uttalelse etter toppmøtet.

– Det kan bli enten en offisiell felles G7-uttalelse, som er forhandlet fram mellom landene, eller det kan bli en uttalelse kun fra Canada som vert for toppmøtet, som da ikke er forhandlet fram, uttalte han under en lukket arrangement 10. mai, skriver den canadiske avisen The National Observer.

6+1

Under det forberedende finansministermøtet i Whistler i Canada sist helg klarte heller ikke G7-finansministrene å bli enige om en slutterklæring, noe som fikk den franske finansministeren Bruno Le Maire til å kalle forsamlingen "6+1", et begrep som nå stadig flere kommentatorer og observatører tar i bruk.

– Nå er det så dårlig stemning og så stor grad av uenighet mellom landene at årets toppmøte vil handle mer om skadebegrensning enn visjoner for å styre verden, tror forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Ole Jacob Sending.

Enkelte stiller også spørsmål om G7 er i ferd med å forvitre når USA i økende grad ser ut til å stille seg på sidelinjen.

– Jeg er ikke bekymret for G7s overlevelse. Det er såpass mye investert i dette forumet at jeg ikke tror det kan skje. Man kan se for seg et scenario der USA vil trekke seg litt mer tilbake og ikke investere så mye i det, men for alle de andre landene er det fremdeles status å være tilknyttet G7, sier Sending.

Foto: - / AFP

Solberg invitert

Han mener det også er viktig for USA å ha en god forbindelse med G7-landene.

– G7 betyr mye mer for Trump enn FN. Hvis han skal kunne vise til utenrikspolitiske suksesser og få gjennomført deler av sin agenda, er disse landene viktige, påpeker Sending.

USAs finansminister Steven Mnuchin avviste også i helgen at USA er i ferd med å distanserer seg fra de andre landene og understreket at USA ser på dem som nære allierte.

– Jeg tror det var en kommentar om at dette var et G6+1-møte. Det var det ikke. Vi tror på G7, sa Mnuchin.

I år er også Erna Solberg (H), som første norske statsminister noensinne, invitert til det eksklusive møtet. Hun skal delta under en spesialsesjon om hav lørdag formiddag.