USA har sagt at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet at landet kan produsere nok stål og aluminium til sin rustningsindustri, i tilfelle krig.

Men både i Canada og i EU har man tatt det ille opp at de av den grunn skal få nye tollsatser på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium ved eksport til USA.

ALUMINIUM: Produksjonen av aluminium i Frankrike kan bli hardt rammet av at USA vil innføre nye tollsatser på import av aluminium. Foto: PATRICK HERTZOG / AFP

Canada fornærmet

Canadas statsminister Justin Trudeau har vært svært irritert og nokså fornærmet over å ha blitt utpekt som sikkerhetsrisiko.

I en telefonsamtale med Trump 25. mai skal stemningen ha blitt ganske amper da Trudeau presset den amerikanske presidenten på hva han mente med at Canada utgjorde en sikkerhetsrisiko.

Ifølge CNN svarte Trump: "Brente ikke dere ned Det hvite hus?"

En spøk?

Trump refererte til krigen i 1812. Men det var britiske tropper som brente ned den amerikanske presidentboligen. Den gang var Canada fortsatt en britisk koloni.

Trumps kommentar var trolig en spøk basert på litt vaklende historiekunnskaper. Men selve handelshindringene er ingen spøk for de sju landene som i morgen skal samle seg til toppmøte i den canadiske byen Quebec.

G6 pluss én

«Nå er det ikke lenger G7, men langt mer G6 pluss én».

Det sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire etter at han og de andre seks finansministrene i stormaktsklubben G7 hadde diskutert USAs nye tollsatser på stål og aluminium, De rammer både EU og vertslandet Canada, pluss en rekke andre land i verden.

G7 består av USA, Canada, Japan og de fire EU-landene Frankrike, Tyskland, Italia og – enn så lenge – Storbritannia.

STÅL: USA innfører 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium ved eksport til USA. Foto: Cole Burston / AFP

USA mot resten

Vertslandet Canada er største leverandør av stål til USA og vil bli rammet av de nye tollsatsene på 25 prosent. Canadas finansminister Bill Morneau var ikke imponert over USA:

– Amerikanerne har ikke vært med på å bygge opp samarbeidet. Tvert imot har de heller revet ned, sa Morneau da han snakket med pressen etter finansministrenes formøte.

Vanligvis skal dette formøtet sikre at selve toppmøtet som starter i morgen, blir en suksess.

– Dette hender ikke ofte på G7-møter, sa Japans finansminister Taro Aso og la til:

– Men her var det USA mot resten.

Strid om sanksjoner mot Iran

Frontene mellom EU og USA hardnet ytterligere til i går, da Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU sendte et brev til USAs finansminister og utenriksminister med krav om at europeiske bedrifter blir unntatt fra USAs sanksjoner mot Iran. Både for å kunne redde stumpene av atomavtalen med Iran, men også for å berge europeiske investeringer i landet.

OMSTRIDT ATOMPROGRAM: USAs sanksjoner mot Iran pga. landets atomprogram blir tema på G7-møtet. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

Avvisende reaksjon fra USA

Men amerikanerne er kjølige og avvisende: «Alle som gjør forretninger med Iran vil vi holde ansvarlige,» truet USAs statssekretær i Finansdepartementet, Sigal Mandelker.

Hun førte en svært direkte tale da hun snakket til journalister og forretningsfolk.

Jeg var selv til stede på dette møtet, hvor det også ble antydet at toppsjefer i europeiske lands sentralbanker ville kunne komme på USA sanksjonsliste dersom disse landene og sentralbankene, fortsatte sitt økonomiske samarbeid med Iran.

Langt fra hverandre

Sjelden har USA og Europa stått så langt fra hverandre foran et felles toppmøte.

Canada er vertsland, og landets statsminister Justin Trudeau tror ikke det kommer til å bli noe lett møte:

– Det vil bli noen svært direkte samtaler rundt bordet hvor europeerne og Canada er veldig skuffet over å bli betegnet som nasjonal sikkerhetstrussel mot USA på grunn av stål og aluminium, sier Trudeau.