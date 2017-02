Møter ny høyesterettsdommer med skepsis

Neil Gorsuch (t.h.) skal etterfølge Antonin Scalia i høyesterett. Her er de to sammen på tur ved Colorado-elven i 2014. Foto: HANDOUT / Reuters

Både lederen for Demokratene i Senatet, Charles Schumer og hans motpart i Representantenes hus, Nancy Pelosi, gjorde det kort etter at Trump hadde utpekt Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer klart at det ikke vil være problemfritt å få ham godkjent i Senatet.

Senator Schumer sa at det er opp til Gorsuch å vise at han «er innenfor den juridiske hovedstrømmen» og at han «kraftfullt vil forsvare grunnloven mot misbruk fra den utøvende makt».

– Gitt hans rulleblad, er jeg i sterk tvil om dommer Gorsuchs evne til å leve opp tid disse kravene, la Schumer til.

Demokratenes mindretallsleder i Representantens hus, Nancy Pelosi, kalte Gorsuch «fiendtlig til kvinners rettigheter» og sa at konsekvensene av å godkjenne ham «ikke kunne være mer alvorlige og omfattende».

– Dommer Gorsuch rulleblad viser at han har radikale synspunkter som ligger langt utenfor hovedstrømmen av amerikansk juridisk tankegang, sa Pelosi.

Yngste på 26 år

Gorsuch er i dag dommer ved en føderal ankedomstol i Denver, en dommer han ble utnevnt til av president George W. Bush i 2006.

Han er 49 år gammel og er den yngste som er utnevnt til høyesterett på 26 år.

Ettersom høyesterettsdommere i USA sitter i stillingen på livstid, vil dermed Gorsuch kunne prege retten i mange tiår fremover.

49-åringen vil etterfølge dommer Antonin Scalia, som døde i februar i fjor. Scalia var regnet om ideologisk svært konservativ.

Mye av Demokratenes motstand mot Gorsuch stammer fra Republikanernes oppførsel da president Obama i fjor utnevnte Merrick Garland til å etterfølge Scalia.

Republikanerne i Senatet nektet da å stemmer over om Garland skulle godkjennes og begrunnet det med at det burde være opptil den nye presidenten å oppnevne Scalias etterfølger.

Høyesterett i USA forklares Du trenger javascript for å se video.

Støttes av noen liberale

Gorsuch er regnet som en konservativ intellektuell som er kjent for å sitt konservative syn på religionsfrihet.

Som Scalia er han regnet som en bokstavtro tolker av grunnloven, det vil si en som mener at grunnloven ikke skal tolkes videre enn det som faktisk står i den.

Til tross for kritikken fra de demokratiske lederne, får Gorsuch støtte fra en del liberale som kjenner han fra årene som dommer i Denver.

– Han er en veldig, veldig smart mann. Han er veldig konservativ, men han er kvalifisert til å sitte i høyesterett, sier David Lane, en advokat i Denver til Ap.

Lane, som kjenner Gorsuch godt, sier at han ikke vet om Gorsuch «har en politisk agenda og at han er oppriktig og ærlig og tror på det han skriver».