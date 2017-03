Tror ikke på at Obama avlyttet Trump

Det var 4. mars i år at Trump i en rekke Twitter-meldinger anklaget sin forgjenger for å ha avlyttet ham i tiden før presidentvalget.

– Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er McCarthyism!, het det i én av seks meldinger Trump publiserte fra sitt feriested i Mar-a-lago i Florida.

Presidenten har så langt ikke underbygget anklagene eller fortalt hvem som har gitt ham opplysningene om den angivelige avlyttingen.

Representanter for Obama-administrasjonen har avvist anklagene, og ifølge New York Times mener også FBI at påstandene fra Trump er falske.

Frist til mandag

Trump har likevel bedt om at Kongressen etterforsker den angivelige avlyttingen.

Tidligere denne uken ba etterretningskomiteen i Representantenes hus om at Trump legger fram bevis i saken, og senest innen førstkommende mandag.

Fem dager før fristen går ut, har komiteen fortsatt ikke hørt noe fra Det hvite hus.

Både den republikanske og demokratiske lederen av komiteen sier til Ap at de ikke har sett beviser for at Obama-administrasjonen skal ha beordret avlytting av Trump.

Adam Schiff (D) og Devin Nunes (R) sier ifølge nyhetsbyrået at de er åpen for å pålegge justisdepartementet å utlevere informasjon dersom de ikke har hørt noe innen fristen 20. mars.

– Det gjør meg dypt bekymret om presidenten fremsetter slike anklager uten grunnlag, sier Schiff.

Nunes sier at han personlig ikke har noen tro på at Trump tower ble avlyttet.

De to sier de heller ikke forventer at det vil komme fram bevis som underbygger anklagene når FBI-direktør James Comey skal forklare seg for komiteen på mandag.

Russisk innblanding

Samtidig som komiteen venter på bevisene fra Trump, etterforsker de også mistanken om at Russland blandet seg inn i fjorårets valg og hjalp Trump med å slå motkandidaten Hillary Clinton.

Dette skal også behandles i mandagens høring.

Schiff og Nunes sier de håper at det vil føre til fremgang i etterforskningen. De har bedt FBI redegjøre for hvor mange personer som har blitt overvåket som følge av at de har hatt kontakt med russerne.

I dag ble det også kjent at amerikanske myndigheter har siktet fire personer, deriblant to russiske etterretningsagenter, for massiv hacking av internettgiganten Yahoo.