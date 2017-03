McCain ber Trump bevise Obama-avlytting

– Jeg tror presidenten har ett av to valg: Enten å trekke tilbake anklagen eller legge fram bevisene det amerikanske folket fortjener, sier senatoren i et intervju med CNN.

Trump kom med påstanden at Obama avlyttet telefonene under høstens presidentvalg i flere meldinger på Twitter forrige uke. Han har fått frist til mandag til å legge fram overvåkingsbevis for etterretningskomiteen i Representantenes hus.

– Ta en telefon

McCain mener Trump enkelt kunne løst problemet.

– Jeg har ingen grunn til å tro at dette er sant, men jeg mener også at USAs president kan rydde opp i dette på ett minutt.

– Alt han trenger å gjøre er å ta opp telefonen, ringe direktøren i CIA, direktøren for nasjonal etterretning og si, ‘OK, hva skjedde?’ Fordi de burde vite om den forrige presidenten avlyttet Trump Tower, fortsetter McCain.

Avviser anklagen

Kongressens talsmann Paul Ryan, som hører til en gruppe bestående av åtte politikere i Kongressen som får ta imot gradert informasjon, fikk søndag spørsmål i et intervju med CBS om han kjenner til noe som beviser den alvorlige anklagen.

–Nei, var hans svar.

Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump

Også USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.