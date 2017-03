Trump hevder Obama avlyttet ham

USAs president Donald Trump hevder via Twitter tidlig lørdag morgen amerikansk tid at han ble avlyttet av Obamas administrasjon like før valget, nærmere bestemt i oktober i fjor.

Trump viser ikke til hvor han har opplysningene fra og landets forrige president Barack Obama har foreløpig ikke kommentert Twitter-tiraden.

– Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er McCarthyism!, skriver han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Deretter spør han om en sittende president har lov til å gjøre dette, uten å gå nærmere inn på hva som er bakgrunnen for at han kommer med disse påstandene nå.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Så trekker han paralleller til Nixon og Watergate-skandalen på 1970-tallet, og kaller Obama en «ond (eller syk) fyr».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Overvåking

Nettsiden Heat Street, som appellerer til sentrum-høyre velgere i USA, skrev dagen før presidentvalget i fjor høst at det føderale politiet FBI ved to anledninger ba retten om tillatelse til å overvåke amerikanere i Trump-kampanjen, som mistenkes for kontakt med Russland.

De siterer to ikke-navngitte kilder i etterretningsmiljøet, som bekrefter at FBI søkte om, og fikk innvilget fullmakten av den spesielle domstolen for etterretning, FISA, i oktober.

Den første søknaden om å overvåke ble avvist i juni, ifølge Heat Street, som eies av Rupert Murdochs News Corp.

Russisk kontakt

FBI ønsket å se nærmere på påstandene om en angivelig hemmelig kanal mellom Trump-kampanjen og Russland. Det ble vist til en dataserver, trolig plassert i Trump-kampanjens hovedkvarter, og dens angivelige datatrafikk til to russiske banker.

En av redaktørene i New York Times skrev i januar at de på ett tidspunkt ble bedt om å holde tilbake publisering av artikler om en mulig gransking av dataserveren.

Trump er under press for påståtte forbindelser til Russland. Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, trakk seg, etter mindre enn en måned i jobben, for å ha holdt tilbake informasjon og i går kveld skrev Washington Post at Trumps justisminister var i kontakt med Russland før valget. Høytstående demokrater krever at justisminister Jeff Sessions trekker seg.

LES OGSÅ: Trumps justisminister var i kontakt med Russland før valget

– God advokat

Det er uklart hva Trump refererer til i sine Twitter-meldinger, men den News Corp-eide fjernsynskanalen Fox News hadde en paneldebatt fredag kveld om mulig granskning av justisministeren og Trump-kampanjens kontakt med Russland.

Programleder Brett Baier viser i et spørsmål til FISA-domstolens godkjenning om å overvåke Trump Tower i fjor høst. Baier nevner telefonavlytting og legger til at en ikke vet om overvåkningen stanset.

Trump antyder på Twitter at han vil ta avlyttingssaken til retten.

– Jeg tipper at en god advokat ville hatt en god sak basert på det faktum at Obama avlyttet telefonene mine i oktober, rett før valget!, skriver USAs president.