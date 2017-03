Trump må legge fram overvåkingsbevis innen mandag

I et brev fra etterretningskomiteen, som etterforsker påstandene, bes landets utøvende myndighet om at de innen mandag leverer bevis som støtter president Donald Trumps påstand.

Han hevdet på Twitter i forrige uke at telefonene hans i Trump Tower i New York ble avlyttet under presidentvalgkampen, og at avlyttingen var beordret av hans forgjenger, president Barack Obama. Han presenterte ikke noe bevis for påstanden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Brevet som krever bevis er underskrevet av republikanske Devin Nunes, leder av etterretningskomiteen, og Adam Schiff som er Demokratenes fremste medlem i komiteen.

Til tross for krav fra alle kanter her verken Trump eller Det hvite hus så langt lagt fram bevis eller opplysninger som kan underbygge påstandene om ulovlig avlytting av Trump Tower.

Avviser påstanden

USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.

I et intervju med TV-stasjonen NBC sa han også at han ville ha kjent til en slik tillatelse dersom den eksisterte. Det har likevel ikke dempet spekulasjonen rundt Trumps påstand, til tross for at Trump ennå ikke har bevist holdbarheten i det han sier.

FBI-sjefen James Comey, som ennå ikke har kommentert opplysninger om at han skal ha bedt justisdepartementet tilbakevise Trumps påstander, vil bli stilt spørsmål i saken senere denne måneden.

Det skal skje når Comey møter for etterretningskomiteen i forbindelse med en annen sak: Granskingen av russisk innblanding i valgkampen.