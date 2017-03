I helgen hevdet president Trump på sosiale medier at tidligere president Barack Obama satte i gang telefonavlyttingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Falske påstander

Ifølge avisa skal FBI-direktør Comey ha sagt at påstandene er falske og at de må rettes opp. The New York Times kilder er anonyme amerikanske tjenestemenn.

Nyhetsbyrået Ap har fått bekreftet opplysningene hos anonyme amerikanske tjenestemenn.

Comey ber det amerikanske justisdepartementet om å avvise påstandene fra presidenten.

FBI-direktøren skal være bekymret over antydninger om at det føderale politiet brøt loven i forbindelse med den påståtte avlyttingen.

Det skal også mangle bevis i saken.

Les også: Trump takker for «enorm støtte»

Oppsiktsvekkende

SPESIELT: Ifølge The New York Times er det oppsiktsvekkende at FBIs direktør kommer med slike uttalelser om en sittende president. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Verken president Trump eller Det hvite hus har lagt fram opplysninger som kan underbygge påstandene om telefonavlytting.

En talskvinne for FBI sier nei til å gi en kommentar.

Det har heller ikke kommet noen uttalelse fra justisdepartementet.

Men ifølge The New York Times er det oppsiktsvekkende at FBIs direktør kommer med en slik uttalelse om noe en sittende president har sagt.

Les også: Trump krever at Kongressen gransker Obama

Obama avviser

AVVISER: En talsmann for tidligere president Barack Obama sier at det ikke ble satt i gang noen telefonavlytting. Foto: MANDEL NGAN / AFP

En talsmann for tidligere president Barack Obama sier at påstandene fra president Trump er usanne.

– En hovedregel for Obama-administrasjonen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noen gang blandet seg inn i en uavhengig etterforskning ledet av justisdepartementet, sier Kevin Lewis som er Obamas talsmann.

James Clapper som ledet USAs nasjonale etterretning under Obama, sier til den amerikanske tv-stasjonen NBC at det ikke foregikk noen slik avlytting av Trump under valgkampen.

Tidligere pressetalsmann for Obama, Josh Earnest, sier dette til tv-stasjonen ABC:

- Vi vet hvorfor president Trump har tvitret om dette. Hensikten er å si noe sjokkerende for å få oppmerksomehten bort fra en skandale.

Les også: NRK oppsummerer: Donald Trumps presidentperiode så langt