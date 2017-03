– Trump er en intelligent mann. Han kan ikke ha funnet på dette uten å ha noe å bygge det på, mener Sheri Olson.

Sammen med noen hundre andre av presidentens tilhengere markerte hun i dag sin støtte til Trump ved Washington-monumentet bak Det hvite hus. Avlyttings-anklagene er et tema også her.

– Jeg tror planen til demokratene er å forstyrre så mye de kan, men jeg er glad for å se Trump fortsette å gjennomføre det han ønsker å gjennomføre som president.

Sheri Olson og venninnen Vicky Hurdle er spesielt imponerte over president Trumps håndtering av mediene.

– Dette er en hyggelig og fredelig markering. Vi vil bare vise at vi liker ham, sier Hurdle.

Watergate-anklager mot Obama

Det var ved sekstiden i morges presidenten sendte ut en serie Twitter-meldinger fra golfklubben sin i Florida der han tilbringer helga sammen med familien.

Han anklaget Obama for å ha avlyttet Trump Tower og sammenlignet det som har skjedd med det Nixons Watergate-skandale.

Han oppgav ingen kilde for Twitter-meldingene, men en artikkel nettstedet Breitbart publiserte fredag tar opp den samme problematikken.

Obama-talsmann avviser

En talsmann for president Obama avviser påstandene til Trump som «helt feilaktige», skriver Washington Post.

Talsmann Kevin Lewis sier i en pressemelding at ingen i Obamas administrasjon «noen gang blandet seg inn i en uavhengig etterforskning ledet av justisdepartementet. Som en del av den praksisen, beordret aldri verken President Obama eller noen andre i Det hvite hus overvåkning av noen amerikansk borger», ifølge Lewis.

Beskylder Obama for lekkasjer og demonstrasjoner

Den siste uka har president Trump også lagt skylden på Obama for demonstrasjonene mot administrasjonen hans og for alle lekkasjene fra statsforvaltningen til pressen.

Det var en slik lekkasje som førte til bråket rundt justisminister Jeff Session og hans møter med Russlands ambassadør.

I et intervju med Foxnews tirsdag antydet Trump at Obama kan ha en finger med i spillet når det gjelder både demonstrasjoner og lekkasjer.

– Demokratene tåler ikke å se Trump lykkes

Stacy Schreiber som også er kommet for å støtte en president hun liker mener demokratene rett og slett gjør alt de kan for å stikke kjepper i hjulene for USAs president..

– De godtar ikke å se Trump lykkes. De vil ikke ha en konservativ president.

Stacy Schreiber og mannen mener demokratene gjør alt de kan for å stanse Trump. Foto: Tove Bjørgaas

Schreiber tror Trump baserer Twitter-meldingene om avlytting på gode kilder.

– Ja personlig tror jeg det. Jeg tror på ham, sier hun.