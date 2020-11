Tre for retten etter Barcelona-terror i 2017

IS hevdet at de sto bak angrepene i august 2017 der en varebil pløyde inn i menneskemengden i paradegaten La Rambla i Barcelona. Blant de drepte var to barn på tre og sju år.

Noen timer senere kjørte en bil inn i en folkemengde i havnebyen Cambrils. Fem personer i bilen ble skutt og drept. De var utstyrt med det som viste seg å være falske bombevester.

Politiet mener det var 22 år gamle Younes Abouyaaqoub som kjørte varebilen under angrepet i Barcelona. Han ble senere skutt og drept i en politiaksjon.

Skal ha planlagt et større angrep

To av de tre som møter i retten i dag er tiltalt for å ha vært en del av terrorcellen som planla angrepene. Den ene av de to er 23 år gamle Mohamed Houli Chemlal, som blant annet er tiltalt for å tilhøre en terrorgruppe og for å ha kjøpt eksplosiver.

Han har sagt i avhør at de hadde planlagt et enda større angrep på Barcelona. Blant målene var blant annet den kjente katedralen La Sagrada Família og fotballstadionet Camp Nou.

Her kommer de mistenkte til rettssaken tirsdag morgen. Foto: REUTERS

En eksplosjon i et hus i byen Alcanar, der alt dette ble planlagt, endret planene og gjorde at de isteden angrep på Ramblaen og i Cambrils, skal han ha fortalt.

Den andre er 31 år gamle Driss Oukabir leide en av bilene som ble brukt. Han står tiltalt for det sammen som Chamlal.

Den tredje, 27 år gamle Said Ben Iazza, er tiltalt for å ha samarbeidet med dem.

Aktoratet mener de to første bør idømmes fra 36 til 41 års fengsel.

Det er ventet at rettssaken skal vare til 16. desember.