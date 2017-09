Kirke i Barcelona evakuert i en antiterroraksjon

Politiet sjekket en mistenkelig hvit varebil som stod parkert utenfor kirken. Bombeeksperter gjennomsøkte bilen. Men ifølge offisielle politikilder viste det seg å være falsk alarm, skriver den spanske avisen El Pais.

Kirken ble evakuert og flere av gatene rundt ble sperret av. T-banestasjonen Sagrada Familia ble også evakuert.

Et stort antall tungt bevæpnede politifolk rykket ut. Butikker ble stengt og folk ble bedt om å holde seg inne.

Tusenvis av mennesker gikk i tog mot kirken i går under feiringen av den katalanske nasjonaldagen «La Diada». Basilikaen ble påbegynt i 1882 og er et symbol på kristendommen i Europa.

For kort tiden siden kjørte en mann en varebil inn i folkemengden på hovedgaten La Rambla og drepte 14 mennesker. Den ekstreme gruppen IS påtok seg skylden for angrepet den 17. august.