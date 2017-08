Saumfarer spansk bombefabrikk etter nye terrorspor

Politiet mener at gjerningsmennene bak terroraksjonen, som drepte 14 personer planla et mye større angrep, men at en eksplosjon i et hus i Alcanar ødela planene.

– Gjemte bomber i septiktank

Huset, som bare omtales som bombefabrikken i spanske medier, er nå politiet viktigste åsted.

– Gjerningspersonene planla ett eller flere angrep i Barcelona, men en eksplosjon i Alcanar satte en stopper for dette, ettersom de da ikke lenger hadde det de trengte til å gjennomføre angrep på en enda større skala, sier Talsmann Josep Lluis Trapero i politiet i Catalonia.

Politiet håper nå at spor fra det ødelagte huset kan føre dem nærmere den mistenkte sjåføren, Younes Abouyaaqoub.

Spansk politi fant store mengder gassbeholdere som de mistenker skulle brukes i et større terroranslag. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Bombeeksperter er nå på plass og politiet har advarte naboer mot at de kommer til å forta flere kontrollerte eksplosjoner i løpet av dagen.

Ifølge viseborgermesteren i byen var huset eid av en lokal bank, men at det var okkupert av bombemakerne uten deres kjennskap.

– Septiktanken i huset har blitt brukt som et lager for eksplosiver, sier Jordi Bort til CNN, som er utenfor huset.

Jakter sjåfør

Politiet skal ha funnet DNA fra flere personer i huset, men det er uklart om dette kan knyttes til den mistenkte 22-åringen som fortsatt er på frifot.

Politiet mener at terrorcellen opprinnelig besto av tolv personer: To personer som døde i eksplosjonen i Alcanar natt til torsdag, fem som døde i Cambrils natt til fredag, de fire personene som er pågrepet, samt 22-åringen som er etterlyst. Terroristene i cellen var mellom 21 og 34 år gamle. Tre av dem var marokkanske statsborgere, en var fra Melilla, en spansk enklave i Marokko. Ingen av dem har tidligere begått terrorrelaterte forbrytelser. Nå jakter spansk politi Younes Abouyaaqoub, ifølge den spanske avisen El Pais.