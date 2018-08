President bygget luksuspalass, folket lever i dyp fattigdom

Bolivias president møter massiv kritikk for sitt nye presidentpalass. Et glassbygg på 29 etasjer med treningsrom, sauna og landingsplattform for helikopter. Prislapp: 287 millioner kroner. Og det i et land som er blant de fattigste i Sør-Amerika.