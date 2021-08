To høyprofilerte IS-K-krigere drept

Dette var det første gjengjeldelsesangrepet fra USA etter terrorangrepet mot folkemengden ved flyplassen i Kabul for to dager siden.

Rundt 170 mennesker ble drept i angrepet, inkludert 13 amerikanske soldater samt flere Taliban-soldater. I tillegg ble mange mennesker såret i terrorangrepet.

Terrorgruppen som kaller seg IS-K uttalte raskt at de stod bak selvmordsaksjonen.

IS-K er en undergruppe av terrorgruppa IS, Den islamske staten. Bokstaven «K» i terrorgruppas navn står for Khorasan-provinsen, et gammelt navn på et Stor-Afghanistan.

Brukte drone

USA lovet å hevne angrepet mot flyplassen i Kabul, og første trekk fant sted i Nangarhar-provinsen i natt. Denne provinsen regnes som IS-Ks «hjemmebane».

En ubemannet drone skal ha truffet et kjøretøy med flere personer i, deriblant en IS-K leder.

Han var mistenkt for å planlegge nye terrorangrep, opplyser en amerikansk tjenestemann, ifølge Reuters.

Lørdag etter middag sier generalmajor i den amerikanske hæren William Taylor at to IS-K-krigere ble drept, og at en tredje ble skadet i angrepet.

Ifølge afghanske kilder skal tre personer være drept og fire personer såret, inkludert kvinner og barn.

– Vi kommer ikke til å tilgi

USAs president Joe Biden lovet hevn da han talte til folket etter angrepet Foto: Evan Vucci / AP

Torsdag kveld sa USAs president Joe Bieden at USA vil straffe de som stod bak terrorangrepet mot flyplassen i Kabul.

– De som utførte dette angrepet skal vite at vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi skal finne dere og dere skal «betale» for dette, sa Biden da.

Han hadde allerede bedt det amerikanske forsvaret om å utarbeide en plan for å slå tilbake mot terrorgruppen IS-K.

Amerikanske soldater har begynt å trekke seg ut fra flyplassen i Kabul. Det sier pressetalsmann for Pentagon, John Kirby til pressen lørdag ettermiddag.

Advarer mot et nytt angrep

Fredag sa pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, at Biden og visepresident Kamala Harris hadde blitt advart om at det er sannsynlig at det vil komme et nytt terrorangrep i Kabul.

Også talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, John Kirby, sa at de hadde etterretning som tydet på at et nytt angrep ved flyplassen kunne være i emning.

Fredag ba USAs ambassade i Kabul alle amerikanske borgere om å komme seg bort fra flyplassportene umiddelbart, melder nyhetsbyrået AFP.

– Unngå å reise til flyplassen og hold dere unna flyplassporter, het det i varselet.

Det er rundt 5000 amerikanske soldater på flyplassen i Kabul som bistår med å evakuere amerikanske borgere, afghanere og andre nasjonaliteter.

En amerikansk marineinfanterist passer på en afghansk jente ved ett av sjekkpunktene inn til evakueringssonen på flyplassen i Kabul. Bildet er tatt samme dag som selvmordsangrepet fant sted. Foto: Staff Sgt. Victor Mancilla / AP

Veien ut av landet

Den militære flyplassen i Kabul er for tiden den eneste effektive veien ut av Afghanistan. Det er her evakueringen av utenlandske borgere og afghanere foregår fra.

Den sivile delen av Hamid Karzai International Airport i Kabul ble stengt i det Taliban overtok kontrollen i Kabul og det afghanske regjeringsapparatet kollapset.

Den militære delen, inkludert flykontrollen, opereres nå av sivilt personell fra Nato sammen med amerikanske soldater.

Amerikanske og britiske soldater har ansvar for sikkerheten på området hvor utenlandske styrker og det norske feltsykehuset holder til.

Taliban har plassert sine folk ved kontrollpunkter utenfor flyplassområdet. I går sa en talsmann at de i tillegg har tatt kontroll over deler av selve flyplassen.

En amerikansk tjenestemann sa at dette dreide seg om utvendige områder og at Taliban frem til tirsdag 31. august ikke vil ha noe med det flyoperative å gjøre.

Taliban-soldater ved kontrollpunkt utenfor inngangen til Hamid Karzai International Airport. Bildet er tatt dagen etter selvmordsangrepet, og kontrollen er forsterket. Foto: Stringer / Reuters

Flere land vil samarbeide med Taliban

31. august er datoen da utenlandske styrker skal forlate Afghanistan.

Taliban har sagt nei til å forlenge uttrekningsfristen, og USAs president Joe Biden har sagt at amerikanerne kommer til å være ute på dagen.

Fortsatt er det utenlandske borgere og afghanere som ikke har mulighet til å komme seg ut av landet innen da.

Den amerikanske generalmajoren William Taylor sa fredag at flere land er villig til å samarbeide med Taliban for å holde flyplassen åpen.

Satellittfoto av Hamid Karzai International Airport, tatt fredag 27. august. Foto: AP

Taliban vil ikke stenge grensene

Tysklands Afghanistan-utsending Markus Potzel har samtaler med Taliban-representanter i Doha i Qatar.

Potzel sa til nyhetsbyrået Reuters at Taliban forsikrer at grensene ikke skal stenges, det gjelder også i luften.

En representant for Taliban bekreftet det samme fredag kveld.

– Grensene vil være åpne og personer kan reise inn og ut av Afghanistan når de vil, sa Sher Mohammad Abbas Stanikzai, som er nestleder for Talibans politiske fløy, til nyhetsbyrået Reuters.

Målet er at også den sivile delen av flyplassen skal gjenåpnes.

Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, fortalte at vestlige flyeksperter har gått gjennom det tekniske utstyret.

Deler av utstyret skal være i dårlig stand, og Price sa det er urealistisk med tilnærmet normal drift allerede fra 1. september, men at de samarbeider med «alle» for å bidra til en smidig overgang.

Amerikanske sikkerhetsstyrker vokter den militære delen av Hamid Karzai International Airport i Kabul. Foto: AP

Tyrkia forlanger å beholde soldater

Tyrkia tilbød seg i sommer å ta over ansvaret for flyplassen når amerikanerne drar.

Taliban sa i går at de vil ha sikkerhetsansvaret, mens de ønsker at tyrkiske eksperter skal ta seg av flylogistikken.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har imidlertid gjort det klart at de må kunne beskytte flyplassen og alle som skal jobbe der. Og at selvmordsangrepet fra IS-K viser hvilken risiko oppdraget innebærer.

Det betyr, ifølge Erdogan, at tyrkiske soldater må få bli i landet. Det har Taliban foreløpig avslått, så de siste 500 tyrkiske soldatene forlot landet fredag sammen med en gruppe sivile afghanere.

– De eneste som er igjen, er en liten gruppe med teknisk kompetanse, sa president Erdogan på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Tyrkiske diplomater møtte uansett representanter for Taliban for å drøfte saken. Møtet skal ha vart i 3,5 timer og fant sted inne på den militære delen.

– Vi kommer til å ta avgjørelsen når ting har roet seg, sa Erdogan.

Qatar og private flyplassoperatører skal også være inne i diskusjonene, sammen med USA som tilrettelegger samtalene med de ulike aktørene, skriver nyhetsbyrået AFP.

Et stort spørsmål er hvor mange private flyselskaper som vil fly til og fra Afghanistan, så lenge det vil være usikkerhet rundt både sikkerhetssituasjonen og det tekniske utstyret på flyplassen.

Rundt 105.000 personer er så langt fraktet ut av Afghanistan med vestlige militærfly. Foto: Staff Sgt. Victor Mancilla / AP

Evakuering til siste slutt

Til sammen er 105.000 personer fløyet ut av Afghanistan med militære fly siden 14. august. Bare på torsdag ble 12.500 evakuert.

Den amerikanske generalmajoren William Taylor lover at de har mulighet og kapasitet til å evakuere «til siste minutt».

Mange land har avsluttet sin evakueringsoperasjon, blant dem Norge. Det foreløpig siste flyet landet på Gardermoen fredag ettermiddag.

Også Finland, Sverige, Danmark, Italia, Spania, Tyskland, Frankrike og Sveits har avsluttet sine evakueringsoperasjoner.

De siste dagene vil det også bli fraktet ut store mengder militært utstyr, opplyser amerikanske myndigheter. Det som ikke blir med, skal ødelegges.

Dialogen som amerikanske representanter har med Taliban-ledelsen vil fortsette også etter 31. august, av hensyn til mulige sluttevakueringer.

Se siste nytt i NRKs Nyhetssenter: