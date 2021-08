Bilder av flyktninger i lasterommet på et Hercules-fly, norske soldater som leker med evakuerte barn og fullstendig trafikkaos i Kabul.

Forsvaret valgte fredag å publisere en rekke bilder fra evakueringsarbeidet i Afghanistan.

I tillegg kom det flere bilder fra en transittstasjon i Tbilisi i Georgia, hvor soldater fra Hæren ivaretar evakuerte barn og voksne.

Luftforsvaret bidrar med 35 personell og et C-130J Hercules transportfly for taktisk transportstøtte ut og inn av Kabul. I tillegg har de 50 soldater i Tbilisi.

Norske soldater leker med en afghansk jente på transittmottaket i Tbilisi, Georgia. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Et ønske om å dokumentere

Oberstløytnant og talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, sier til NRK det er viktig for Forsvaret å dokumentere det arbeidet de gjør.

– Det er både for å underbygge det vi sier, men ikke minst også å få en forståelse for de forholdene vi jobber under. Det er helt naturlig for oss å ha et ønske om å dokumentere og forklare, uttaler Moen.

En afghansk gutt forsyner seg med mat fra en banankasse på transittstasjonen i Tbilisi, Georgia. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Grunnen til at Forsvaret ikke har publisert bilder før nå, handler om kapasitet, forklarer oberstløytnanten.

– Nå har vi mer oversikt enn innledende i evakueringsarbeidet. Primæroppgavene må ivaretas først. Når en har litt mer personell tilgjengelig, får en også kapasiteten til å kunne dokumentere, sier han.

– Menneskelig dimensjon

Soldatene på transittstasjonen i Georgia bistår blant annet i organisering og strukturering av mottaket, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.

– Men de ivaretar også den menneskelige dimensjonen i en slik situasjon, legger oberstløytnant Moen til.

På transittstasjonen i Tbilisi, Georgia, har Norge utstasjonert 50 soldater. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

– De jobber fortløpende med å løse utfordringer som oppstår. De viser omsorg for de flyktningene som kommer til mottaket. Da er det også fint at vi har mulighet til å dokumentere dette, og vise det perspektivet til offentligheten, sier Moen.

Sammen med de norske soldatene på transittmottaket er også lokale politimyndigheter og helsepersonell.