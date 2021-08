Siste:

Minst 60 afghanere har mistet livet etter to eksplosjoner utenfor flyplassen i Kabul torsdag ettermiddag. Det skriver Wall Street Journal, som viser til en kilde fra de afghanske myndighetene.

Også BBC melder at 60 mennesker er drept, og 140 skadet. De presiserer ikke nasjonaliteten på de skadede.

Ifølge Pentagon er tolv amerikanske soldater drept. Ytterligere femten soldater er skadet.

På en pressekonferanse torsdag kveld sier den amerikanske generalen Kenneth F. McKenzie at det var to selvmordsbombere som sto bak eksplosjonene. De mener gjerningspersonene er medlemmer av terrorgruppen IS.

Like etter sier IS at de står bak angrepene i Kabul. Det melder terrorgruppen på sin konto på det sosiale mediet Telegram.

Torsdag kveld forteller vitner til NRK at det har gått av en tredje bombe ved flyplassen. Lokale journalister rapporterer også på Twitter at man har hørt flere eksplosjoner. Dette er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Et øyevitne sier til NRK at han talte minst 30 livløse kropper og 50 skadede utenfor flyplassen der den ene eksplosjonen skjedde.

En kilde i Taliban sier til Reuters at barn skal være blant de drepte.

Flere er skadet etter minst to eksplosjoner ved flyplassen i Kabul. Foto: Wakil Kohsar / AFP

Den ene eksplosjonen skjedde ved en av portene til flyplassen i Kabul, kalt Abbey Gate.

Den andre eksplosjonen skjedde nær Baron Hotel, som ligger rett ved porten. Like ved hotellet ligger også Talibans sjekkpost.

Bombene ble etterfulgt av IS-krigere som åpnet ild, ifølge Pentagon.

Minst 52 mennesker skal ha blitt skadet i den andre eksplosjonen, utenfor Baron Hotel. Det sier en talsperson for Taliban til Tolo News.

Det norske utenriksdepartementet ber personer i Afghanistan om å ikke dra til flyplassen i Kabul.

Torsdag sier UD til NRK at de per nå ikke vil kunne hjelpe noen nye mennesker ut, dersom de allerede ikke er inne på flyplassen.

– Nå er situasjonen slik at portene inn til flyplassen er stengt. Vi har dessverre ikke noen mulighet til å bistå med assistert utreise lenger, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide på en pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan torsdag.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk nå å skulle inngi et håp om det finnes en rask løsning for de som ikke har kommet seg ut, forteller Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det betyr at nordmenn og andre som ikke er inne på flyplassen i Kabul ennå, foreløpig ikke kan evakueres fra Afghanistan. Utenriksministeren forteller at det fremdeles er norske borgere i Afghanistan som ønsker seg ut.

Totalt har Norge hentet ut i overkant av 1000 mennesker, sier statsminister Erna Solberg torsdag. Blant dem er 390 barn.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier til NRK at alle de norske som er stasjonert på flyplassen i Kabul er gjort rede for etter eksplosjonen.

Forsvaret drifter et feltsykehus på flyplassen. Kommunikasjonssjef i FOH, Ole Christian Emaus, sier at norsk personell er på innsiden, og at det norske feltsykehuset driftes som normalt.

Emaus forteller til NRK at pasienter som har blitt rammet av eksplosjonene blir behandlet på det norske feltsykehuset.

Pasientene som ligger på det norske feltsykehuset på flyplassen vil bli evakuert, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på pressekonferansen torsdag.

Røyk stiger opp fra flyplassen i Kabul torsdag. Foto: NRK

Før eksplosjonen sa oberstløytnant Ivar Moen til NRK at det kom inn en konkret trussel mot flyplassen i Kabul i går ettermiddag.

Forsvaret har sendt flere spesialsoldater til Kabul den siste uken, og har i tillegg personell ved feltsykehuset på flyplassen. Moen forteller at de samarbeider tett med amerikanske styrker. Amerikanerne står blant annet for sikkerheten ved feltsykehuset.

– Vi samarbeider også tett med amerikanerne når det gjelder uttrekking av norske styrker. Vi er en del av deres planer både når det gjelde uttrekking og sikkerhet.

Før eksplosjonen sa forsvaret at de jobbet med flere ulike planer som tar høyde for trusselbildet og andre faktorer som kan utfordre koalisjonen i timene og dagene fremover. Planene skal ifølge Moen omfatte alt fra hurtig uttrekking til å stå ut måneden.

– Påvirker trusselen som kom i går norske styrkers mulighet til å gjennomføre oppdraget sitt i Kabul?

– De norske styrkene er en del av koalisjonen, og vi må tilpasse oss og iverksette tiltak basert på det trusselbildet som er til enhver tid. Jeg kan ikke gå inn på hvilke tiltak som er iverksatt, men trusselen som kom i går påvirket oss, sier Moen.

Foto: Wakil Kohsar / AFP

En kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet sa onsdag til CNN at de kjente til spesifikke trusler fra IS mot folkemengdene utenfor flyplassen i Kabul.

USA tror at IS ønsker å skape mest mulig kaos og ødeleggelser ved flyplassen. Etterretning tyder på at IS er i stand til å planlegge og utføre flere anlegg.

IS i Afghanistan er fiender av Taliban. Ved å angripe flyplassen oppnår IS to mål; de skader Vesten og de setter Taliban i et dårlig lys.

IS har stått bak en rekke terrorangrep i Afghanistan før Taliban tok makten. Disse har særlig vært rettet mot den sjiamuslimske befolkningen i landet.

En talsperson for Taliban fordømmer angrepene ved flyplassen i Kabul, ifølge Reuters.

I en uttalelse på Twitter skriver Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid at Taliban vil følge nøye med på sikkerheten og beskytte sitt folk.

– Det islamske emiratet fordømmer på det sterkeste bombingen av sivile på Kabul flyplass, som skjedde i et område der amerikanske styrker er ansvarlige for sikkerheten, skriver talspersonen.

Fremdeles mange mennesker på flyplassen

Advarslene om et terrorangrep kom for flere dager siden.

Likevel skriver nyhetsbyrået Reuters at store menneskemengder fremdeles prøver å presse seg fram til portene til den militære delen av flyplassen.

Pakistan triumferer etter Talibans seier

Tyrkia sier at de trekker tilbake 500 militære som etter planen skulle overta kontrollen på flyplassen etter at USA hadde trukket seg ut.

Samtidig skal Taliban, ifølge Tolo news, ha bedt Tyrkia hjelpe til med å drive flyplassen videre etter den militære tilbaketrekningen.