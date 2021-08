Helt siden Taliban inntok Kabul søndag 15. august, har den lille familien som til vanlig er bosatt i Norge, forsøkt å komme seg hjem fra familiebesøket i Afghanistan.

I desperasjonen trosset de torsdag ettermiddag rådet fra UD om å unngå å dra til flyplassen på grunn av terrorfare.

– Vi hadde venner ved flyplassen som fortalte oss at det fortsatt strømmet folk til, selv om mange land hadde advart sine borgere mot å oppsøke flyplassen. Vi er livredde for at vi ikke kommer oss ut, sier den 33 år gamle mannen på telefon til NRK.

– En kilometer unna flyplassen hører vi det første smellet. Jeg har hørt bomber før, så vi snur bilen umiddelbart. Etter det hører vi ytterligere 2–3 smell. Det er helt kaos på veien med folk, kontrollposter og biler. Det tar en evighet å komme seg tilbake til sentrum. Der ser vi ambulansene gå i skytteltrafikk til sykehuset.

Døde etter terrorangrepet ble lagt utenfor sykehuset i Kabul til identifisering. Foto: Wali Sabawoon / AP

33-åringen forklarer at han forsøkte å bevare roen, men at det han så gjorde ham svært redd.

– Min kone gråt hele veien tilbake fra flyplassen og har grått i hele dag. Jeg prøver å være sterk for familien, men jeg får ikke sove. Jeg spiser mat, men den smaker ikke noe. Det føles som vi lever i en grav. Jeg ser det på folk på gaten også, det er som om de ikke lever, forteller mannen.

Nå frykter de at det som skulle være et kort besøk i landet de begge har røtter i, kan bli langvarig.

Kampen for å bli evakuert

Familien sier at de har kontaktet UD og fylt ut alle nødvendige papirer, slik norske myndigheter krever. To ganger skal de ha kjempet seg frem til porten på flyplassen for å bli evakuert, til ingen nytte.

– Onsdag kveld var det helt forferdelig. Taliban-soldater ved flyplassen slår og pisker folk som vil forlate landet, fortalte moren i familien, en 33 år gammel kvinne, til NRK torsdag formiddag.

Hun fryktet at Taliban kom til å ta livet av mannen ved flyplassen i onsdag kveld.

– Det hjelper ikke at min datter og jeg har norsk pass og at min mann har permanent opphold i Norge, slik at vi har rett til å dra ut fra Afghanistan. Taliban var rasende på min mann for at han vil ta oss med til Norge, forteller kvinnen.

NRK har anonymisert familien av hensyn til deres egen sikkerhet.

Til tross for bombene ved Kabul flyplassen torsdag, fortsetter folk å strømme til i håp om å komme seg ut av landet. Foto: Privat

Ingen hjelp å få

Onsdag kveld gjorde familien sitt andre forsøk på å bli evakuert. Ifølge kvinnen hadde de som mandag fått beskjed fra UD om å møte utenfor hovedporten ved flyplassen. Derfra skulle de ringe en kontaktperson som skulle gi beskjed til de som er på innsiden av flyplassen.

– Vi sto der i time etter time og ringte konstant uten å få noe svar. Vi prøvde også å sende e-post. Vi viste passene våre til de amerikanske soldatene, men de er ikke interessert i noen andre enn sine egne.

Rundt dem ble stemningen stadig mer amper. Taliban skjøt i luften og fortsatte å slå og piske folk for at de skulle trekke seg ut fra flyplassen.

– Jeg fikk et gevær rettet mot ansiktet fra en Taliban kriger, han truet med å skyte meg, forteller mannen.

– Det var mye verre der onsdag enn mandag. Til slutt var vi så redde og slitne at vi måtte trekke oss tilbake, ikke minst fordi vi har vår lille datter å ta hensyn til, forteller kvinnen.

Rundt flyplassen i Kabul venter flere tusen på å komme seg i sikkerhet fra Taliban. Foto: TWITTER/DAVID_MARTINON / Reuters

Føles som straff

Den lille familien dro på familiebesøk til Kabul 1. august med planlagt retur til Norge 17. august. Så to dager før avreise inntar Taliban landets hovedstad. Nå kjemper familien for å komme seg ut.

Hvorfor dro dere til Kabul?

– I 2018 forsøkte vi å få våre mødre på besøk til Norge. Til tross for at vi har både jobb og bolig fikk vi avslag på besøksvisum. Da fikk vi til svar at vi heller kunne besøke våre mødre i Kabul. Det var også planen i 2019, men så kom koronapandemien, forteller kvinnen til NRK.

Hun forteller videre at de valgte å dra inn landet straks begge var vaksinerte siden svigermoren var blitt alvorlig syk. At utenriksdepartementet 4. august forsterket sine reiseråd og oppfordret alle norske borgere til å forlate Afghanistan fikk de ikke med seg.

– Vi beklager, vi fikk det ikke med. Skal vi nå straffes for det? Vi er norske statsborgere og vi trenger hjelp. Vi har gjort som vi har fått beskjed om, men det hjelper ikke når ingen åpner porten på flyplassen og får oss inn.

NRK har vært i kontakt med UD og spurt om hva familien skal gjøre når de ikke får kontakt ved flyplassen.

Her er svaret fra UD onsdag:

Vi står midt en krevende krisehåndtering og vi kan av operative hensyn ikke dele så mye detaljer som du ber om. Vi kan heller ikke kommentere enkeltsaker eller hvordan våre medarbeidere konkret utøver den krevende jobben på flyplassen.

Etter terrorangrepene torsdag ettermiddag har norske myndigheter gitt beskjed om at de ikke lengre kan hjelpe nordmenn ut av Afghanistan via flyplassen i Kabul.

Angrepet satte en effektiv stopp for det allerede krevende evakueringsarbeidet.

– Vi beklager at det ikke var mulig å hjelpe alle som ønsket det i denne omgang, utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NTB.

Hun understreker at UD fremdeles vil forsøke å bistå norske borgere og andre med nær tilknytning til Norge til tross for at flyplassen er stengt.

Taliban kontrollerer alle veier og bestemmer hvem som kan kjøre videre Foto: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP

Hentes i buss med Taliban eskorte

Ifølge kildene til den 33 år gamle familiefaren i Kabul er ikke portene inn til flyplassen helt stengt. Han viser til at han har et familiemedlem som er gift med en amerikansk statsborger som venter på utsiden av porten. Han skal ha sett porten åpne seg og folk bli fraktet inn i dag morges.

Familien sier til NRK at de ikke forstår hvorfor ikke Norge kan gjøre som USA og Tyskland. De henter sine borgere med buss og bil fra ulike hoteller. Bussene kjører gjennom byen med eskorte av Taliban.

– Vi har selv venner fra disse landene som er evakuert på denne måten. Nå er de trygt hjemme mens vi sitter livredde i Kabul og vet ikke hvordan vi skal komme oss hjem sier kvinnen.

De har også foreslått for UD at de kan prøve å komme seg til grenseovergangen mot Pakistan, men da må norske myndigheter ordne med visum. Det fikk de klart nei på.

– Nå vet vi ikke hva vi skal gjøre. Landet her er tilbake på null. Det er helt håpløst. Imens har vi husleie på boligen vår i Norge som skulle vært betalt, jobber vi skulle vært tilbake på og jeg skulle tatt eksamen i fagbrev, forteller familiefaren på telefon fra Kabul.

Alt de kan gjøre nå er å vente.

