Norsk personell blir i Kabul: – Feltsykehuset er kritisk viktig

– Sånn situasjonen er nå, ser vi at feltsykehuset er kritisk viktig, sier kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Ole Christian Emaus til NRK.

Situasjonen i Kabul er alvorlig etter at det gikk av eksplosjoner i nærheten av flyplassen i ettermiddag. Flere soldater og sivile er drept og skadet i angrepene, og noen får behandling på feltsykehuset som drives av norsk personell.

De står i en spesiell situasjon: Mens flere andre land henter sine styrker ut, har de norske styrkene ansvar for å behandle sårede.

Flere mennesker er skadet eller drept som følge av eksplosjonene i Kabul. Bildet er sendt til NRK fra et øyevitne. Foto: NRK

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier i kveld at det vil ta «noen dager» før feltsykehuset blir pakket ned og sendt hjem. Pasientene som ligger på sykehuset vil kunne bli evakuert ut av det amerikanske evakueringsteamet.

Feltsykehuset skulle etter planen være drevet av norsk personell ut året. Denne planen er endret i lys av de siste ukenes utvikling i Afghanistan. Men sjelden har det vært mer bruk for sykehuset enn akkurat nå, mener Emaus.

– Det er ønskelig å ha feltsykehuset så lenge som mulig, sier han.

To ting som avgjør uttrekking

Ifølge Emaus er det to ting som avgjør når feltsykehuset pakkes sammen og alt norsk personell hentes ut av Afghanistan.

– Det er enten en politisk beslutning om å trekke ut, eller at sikkerhetssituasjonen gjør at amerikanerne ønsker å trekke seg ut, sier han.

Det er amerikanske styrker som i dag har ansvar for perimetersikring rundt flyplassen. Hvis ikke de eller andre allierte kan opprettholde sikkerheten, kan ikke feltsykehuset opprettholde driften.

– Men så lenge amerikanerne eller andre allierte ivaretar sikkerheten, og sikkerhetssituasjonen er på et akseptabelt nivå, kan vi holde drift i sykehuset, sier Emaus.

Sikkerheten på flyplassen der norske styrker er stasjonert, skal være styrket etter dagens angrep.

– Forsvaret følger situasjonen svært tett, og treffer alle nødvendige tiltak for å sikre vårt personell. Det gjøres i nært samarbeid med amerikanske styrker, sa Bakke-Jensen på pressekonferansen i kveld.

Han ønsket ikke å gå i detaljer på hva slags tiltak som innføres.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under en pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan etter eksplosjoner ved flyplassen i Kabul. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Uvurderlig hjelp

Emaus understreker at norske styrker koordinerer sine uttrekkingsplaner med amerikanerne, og at det planlegges fortløpende for hvem som skal reise ut når.

– Vi følger USA og er en del av deres uttrekkingsplan. Vi kan slippe alt vi har i hendene og gjøre det fort, eller vi kan holde det gående her over litt tid, sier han.

De siste to ukene har det norske sanitetspersonellet i Kabul jobbet på spreng. I tillegg til å bistå i evakueringsarbeid, har de behandlet mennesker som har blitt skadet i kaoset på flyplassen. Så kom dagens eksplosjoner.

– Vi ønsker å løse oppdraget så lenge som mulig, spesielt når du ser sånne hendelser som i dag. Personellet ved feltsykehuset yter uvurderlig hjelp, sier Emaus.

Et norsk Herkules-fly på plass i Georgia hvor Task Force Tbilisi har etablert mottakssentral for mennesker som blir evakuert. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

For en drøy uke siden sendte Forsvaret ekstra personell, inkludert spesialsoldater, til Kabul for å støtte det norske sanitetsbidraget på sykehuset. I tillegg har rundt 50 soldater fra Brigade Nord rykket til Tbilisi i Georgia for å bistå med evakuering.

Emaus sier Forsvaret kan justere antallet soldater de har på bakken i Kabul avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

– Jeg kan ikke kommentere hvem vi eventuelt trekker ut og hvem vi beholder, men det er viktig å ha sykehuset i full operativ drift. Det vil være en fleksibel løsning enten på å forsterke eller redusere personellet så fort som mulig. Vi skal etter planen ut i løpet av de kommende dagene.