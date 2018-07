REDNINGSAKSJON: Tham Luang-grotten i Thailand har preget nyhetsoverskrifter verden over etter at et fotballag ble sittende fast i grotten i 18 dager. Her jobber thailandske soldater i grotten under redningsaksjonen. Nå vil turistmyndighetene gjøre grotten til en turistattraksjon.

Foto: HANDOUT / AFP