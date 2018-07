Dette er fotballaget Wild Boars – beskrives som både talentfulle og sterke

Tidlig søndag morgen startet operasjonen med å hente dem ut av grottekomplekset Tham Luang i Thailand.

Det dramatiske redningsarbeidet får stor oppmerksomhet i medier over hele verden. Fra grotten har guttene skrevet brev til foreldrene sine. I brevene har de blant annet skrevet at foreldrene ikke må være bekymret og at de har det bra.

Den britiske avisen The Guardian beskriver spillerne slik.

I mål

14 år gamle Ekkarat Wongsookchan lagets er målvakt. Han går under kallenavnet Bew. 14-åringen har spilt fotball i fem år. Han beskrives som en svært disiplinert fotballspiller. I sitt brev til foreldrene hjemme skriver han.

– Mamma og pappa. Ikke vær bekymret for meg. Jeg er bare borte i to uker. Når jeg kommer hjem skal jeg hjelpe dere i butikken. Jeg prøver å komme meg ut så fort jeg kan, skriver Wongsookchan, ifølge Daily Mail.

Ekkarat Wongsookchan, Prajak Sutham and Pipat Bodhi. Foto: Thai Rath

Med seg i grotten har Bew sin nære venn Pipat Bodhi. 15-åringen som kalles Nick, er ikke en del av laget til vanlig, men han var med på treningen 23. juni for å tilbringe tid med kameraten Bew.

Lagets andre målvakt heter Prajak Sutham, men kalles Note. 14-åringen behersker flere posisjoner på banen. Han spiller på midtbanen når han ikke står i mål. Han har spilt fotball i to år.

Forsvaret

I forsvar har Wild Boars Pornchai Kamluang (16) og Panumas Saengdee (13). 16-åringen kalles Tee og beskrives som en forsvarsspiller som alltid er på rett sted til rett tid. 13-åringen kalles Mick og treneren har sagt at han spiller like godt som en 15-åring.

Panumas Saengdee and Pornchai Kamluang. Foto: Thai Rath

På midtbanen

På midtbanen finner vi venstrevingen Adul Sam-on. Han snakker engelsk og har snakket med dykkere i grotten. Han snakker også Mandarin og Burmesisk, i tillegg til Thai.

Midtbanen deler han med de to høyrevingene Peerapat Sompiangjai (16) og Sompong Jaiwong (13). 13-åringen har skrevet et hjerteskjærende brev til foreldrene.

Guttene har skrevet brev til foreldrene fra grotten. De skriver blant annet at de har det bra og ber dem om å ikke være bekymret. Foto: Reuters

– Kjære mor og far. Jeg elsker dere. Ikke vær redde for man. Jeg er trygg. Jeg elsker dere, skriver Jaiwong, ifølge Daily Mail.

I angrep

Øverst på banen finner vi lagets kaptein Duangpetch Promthep, eller Dom (13). Han beskrives som en gutt med gode lederevner og god sans for humor. Han har også blitt invitert til å prøvespille på flere regionlag i Thailand.

På midtbanen spiller også lagets yngste spiller Chanin Wiboonrungrueng. Han er bare elleve år og har spilt fotball nesten halve livet sitt.

Chanin Wiboonrungrueng, Duangpetch Promthep and Nattawut Takamsai. Foto: Thai Rath

i angrep har laget også Mongkol Boonpiam (14). Han har spilt fotball siden han gikk i barnehagen. Han elsker fotball så høyt at han går med fotballskjorte hver dag. Favorittlaget hans er Muangthong United, som spiller i den thailandske toppserien.

Treneren

25 år gamle Ekaphol Chantawong er lagets assistenttrener. Det var han som tok laget med inn i grotten den 23. juni. Han har bakgrunn som buddhistmunk.

Treneren har også skrevet brev til foreldrene, der beklager han at han tok guttene med inn i grotten. Flere av foreldrene har svart at de ikke bærer noe nag til ham.

Myndighetene i Thailand har fortsatt ikke tatt stilling til om de skal sikte 25-åringen.