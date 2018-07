Gutt ute av grotten: – Jeg vil hjem

– Alle kan stå og gå rundt senga. Ingen har fått problemer med synet, sier Jeseda Chokedamrongsuk, i Thailands helsemyndigheter, ifølge Reuters.

De åtte guttene som så langt er reddet ut av Tham Luang-grotten i Thailand skal være ved god helse, både fysisk og psykisk.

Fire gutter og treneren er fortsatt innesperret i grotten. Tirsdag morgen ble den tredje redningsaksjonen startet, og lederne for redningsoperasjonen regner med at alle fem vil være ute av grotten i dag.

Guttenes første ord: – Jeg savner hjemmet mitt

Under en pressekonferanse tirsdag morgen fortalte Chokedamrongsuk om da guttene hadde kommet ut av grotten.

– Guttenes første ord var at de savnet hjemmet. De er glade for å være ut av grotta, fortalte Chokedamrongsuk.

LAV KROPPSTEMPERATUR: Leder for Helsedepartementet Thongchai Lertwilairattanapong (t.v.), Doktor Jesada Chokedamrongsuk og leder for sykehuset Chiang Rai, Dr. Chaiwet Thanapaisan (t.h.) hold tirsdag morgen pressekonferanse om guttenes helse. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

De fire guttene som ble reddet ut på mandag skal alle ha hatt veldig lav kroppstemperatur da de kom ut, men dette har bedret seg.

To av de åtte guttene kan ha fått en lungeinfeksjon, men ifølge thailandske helsemyndigheter skal guttene være sterke fordi de er fotballspillere.

Alle åtte må likevel belage seg på å være under observasjon ved sykehuset i en uke. Der skal de også gjennomgå en psykologisk test.

En krisepsykolog NRK tidligere har snakket med har også advart mot at guttene kan få psykiske plager i etterkant.

Spurte etter brød og sjokolade

Guttene skal ha vitset og vært i godt humør. Ingen av de åtte skal ha fått synsproblemer etter å ha vært inne i ei mørk grotte i to uker, men ifølge The Guardian bruker guttene solbriller inne for sikkerhets skyld.

REDDER DEM: Bilde av redningsarbeiderne som skal hente guttene ut av grotten. Foto: Handout / AFP

– De fire første guttene kan nå spise normale måltider, men ikke sterk mat, sier Chokedramrongsuk.

Tirsdag morgen skal guttene ha bedt om brød med sjokolade etter å ha kun spist grøt og annen bløt mat. Inne i grotta drakk de kun vann fra grotteveggene i ni dager.

– De er ofte sultne og trenger mye mat, sier Chokedramrongsuk.

Fikk se sønnene gjennom et glassvindu

De første guttene som ble reddet ut av grotta søndag fikk i går se familien sin gjennom et glassvindu mandag kveld, men ikke ta på dem eller klemme dem.

Thailandske helsemyndigheter sier familiene først kan møte guttene fysisk om ett til to dager, dersom blodprøvene viser at guttene ikke er smittet av alvorlig infeksjon.

Guttene har blant annet fått rabiesvaksine på sykehuset, selv om de sier selv at de ikke har vært i kontakt med noen dyr i grotta.

Ettersom de må være under observasjon over en uke, får ikke guttene delta på VM-kamp etter invitasjon fra Fifa-president Gianni Infantino, skriver The Guardian.

De første guttene som ble reddet ut er mellom 14 og 16 år. Gruppe to, som ble reddet ut mandag, skal være mellom 12 og 14 år, opplyser helsemyndighetene.

Fire gutter er fortsatt innesperret i grotta sammen med sin 25 år gamle trener på 17. døgnet.