Derfor er det så mange thailendere blant gislene til Hamas

Det har vært våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas siden fredag. Hittil har Hamas løslatt 59 av rundt 240 gisler. Det er ventet at flere løslates mandag. Våpenhvilen utvides også med to dager.

40 av de løslatte har vært israelere eller israelere med dobbelt statsborgerskap. Resten har vært utlendinger. Disse er én russer, én filipiner og 17 thailendere.

Thailandske statsborgere er den største gruppen med utlendinger blant gislene til Hamas.

Thailandske myndigheter har tidligere anslått at det var 23 thailendere blant gislene Hamas kidnappet 7. oktober.

32 thailendere skal ifølge dem ha blitt drept av Hamas under terrorangrepet mot Israel.

De ti første thailenderne som ble løslatt av Hamas på fredag poserer sammen med en thailandsk offiser. Foto: Det thailandske utenriksdepartementet / AFP

Flere tar på seg æren

Erik Skare er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo. Han peker på to mulige årsaker til at så mange thailendere var blant de første utenlandske gislene som ble løslatt.

– Det er delvis fordi de er «uproblematiske», fordi de ikke har dobbelt statsborgerskap, slik flere av de israelske gislene har. Delvis skyldes det nok også at Iran, en av Hamas' viktigste støttespillere, har et godt forhold til Thailand. Dette har sannsynligvis gjort det enklere å forhandle frem en avtale for Thailand, med hjelp fra Qatar, sier han.

En gruppe thailandske muslimer reiste i oktober til Iran. Der snakket de direkte med en representant fra Hamas, skriver Reuters.

De tar på seg æren for at så mange thailendere var blant de første utenlandske gislene som ble løslatt.

– Vi var de eneste som snakket med Hamas om å løslate thailendere siden krigsutbruddet, sier talsperson for gruppen, Lerpong Syed, til Reuters.

Samtalene med Hamas ble ikke gjennomført i offisiell regi av thailandske myndigheter. Men de har heller ikke slått ned på dem. Foreløpig har ikke thailandske myndigheter kommentert påstanden til Syed.

Samtidig har både Iran og Tyrkias president, Tayyip Erdogan, også tatt på seg æren for at thailenderne ble løslatt. Det skriver Reuters.

Thailandske arbeidsinnvandrere høster fennikler nær kibbutzen Sa'ad sør i Israel. Bildet er fra 2014. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Tar jobbene israelerne ikke vil ha

Ifølge det thailandske utenriksdepartementet var det rundt 30.000 thailendere i Israel før krigsutbruddet.

Dette er arbeidsinnvandrere som tar jobbene israelerne helst ikke vil gjøre selv. De jobber for lønninger som er mye høyere enn i hjemlandet. Ikke ulikt arbeidsinnvandring i Norge.

– Thailendere som drar til Israel er først og fremst svært fattige og ressurssvake. Det har vært stor bekymring knyttet til arbeidsforholdene deres i Israel. Thailenderne utnyttes grovt av noen aktører, sier Skare.

Han sier at arbeidsinnvandringen fra Thailand til Israel begynte på 80-tallet. Den ble formelt avtalefestet mellom Israel og Thailand i 2011.

– At det var så mange thailendere blant gislene til Hamas er en blanding av demografien i området og uflaks for thailenderne, sier Skare.

De fleste av dem jobber i landbruket, mange av dem på gårder og kibbutzer nær grensen til Gaza. Totalt er det rundt 100.000 arbeidsinnvandrere i Israel. Thailendere utgjør den største gruppen.

Gjennom en avtale med Israel, tjener thailandske arbeidere en minimumslønn på 5.300 israelske shekler i måneden. Det tilsvarer omtrent 15.000 kroner. Dette er opp mot syv ganger høyere enn thailenderne kan tjene i hjemlandet, skriver Al Jazeera.

Israelske frivillige hjelper bønder med å høste avokadoer på en gård nær kibbutzen Beeri. Bildet er tatt 15. november. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Enormt behov for arbeidskraft

Mange thailendere har valgt å bli i Israel etter krigsutbruddet. Likevel har nesten 9000 av dem forlatt landet, på oppfordring av Thailands statsminister, Srettha Thavisin.

Totalt skal rundt 10.000 arbeidsinnvandrere i landbruket ha forlatt landet siden krigen startet, ifølge israelske myndigheter. Det skriver CNN.

Det israelske landbruksdepartementet sier også at mellom 30.000 og 40.000 landbruksarbeidere har forsvunnet fra landets gårder. Halvparten av disse skal være palestinske arbeidere, som ble utestengt fra landet etter krigsutbruddet.

Dette har utløst et enormt behov for arbeidskraft i landbruket. Mange israelere har meldt seg til frivillig innsats.

Likevel trenger Israel å rekruttere nye fremmedarbeidere. De snur seg nå mot andre land som kan tilby billig arbeidskraft, slik som Sri Lanka og India.