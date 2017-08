Terror med kjøretøy som våpen har en lengre historie enn vi tror

Nok en gang rammet et terrorangrep Vesten, og nok en gang brukte gjerningspersonene bil for å drepe så mange som mulig ved å kjøre i høy fart inn i en folkemengde.

13 mennesker ble drept i Barcelona torsdag, og totalt har nå 128 mennesker blitt drept som følge av bilangrep i Vesten siden 2014, skriver CNN.

Ekstremistgruppa IS og terrornettverket Al Qaida har via sosiale medier i flere år oppfordret sine tilhengere til å gjennomføre terrorangrep ved å kjøre over folk.

Beskjeden fra IS er at dersom man ikke kan sprenge en bombe eller skyte, skal man bruke andre drapsmidler, som kniv, gift eller en bil til å kjøre over ofrene.

Terrorangrep med kjøretøy som våpen Ekspandér faktaboks Her er fakta om noen av de terrorangrepene de siste elleve årene der kjøretøy har blitt brukt som våpen: Chapel Hill 3. mars 2006: Mohammed Reza Taheri-Azar, en iransk-amerikaner, brukte en bil til å angripe personer på University of North Carolina. Ingen ble drept, men ni mennesker ble skadet.

Glasgow 30. juni 2007 : To menn kjørte en brennende bil inn i hovedterminalen på flyplassen i Glasgow i Skottland. En av gjerningsmennene har fått fengselsdom på livstid og ble beskrevet av dommeren som en religiøs ekstremist.

London 22. mai 2013: Soldaten Lee Rigby (25) ble drept utenfor Woolwich-kasernen sørøst i London. Angriperne som kjørte over ham med bil var begge britiske konvertitter til islam, med familiebakgrunn fra Nigeria.

Urumqi, Kina 22 mai 2014: 43 mennesker, inkludert fire gjerningsmenn ble drept da to biler raste inn på et travelt marked og utløste sprengladninger i Xinjiang-regionen vest i Kina.

Canada 20. oktober 2014: Den canadiske soldaten Patrice Vincent (53) påkjørt og drept. Angriperen var en 25 år gammel canadier som hadde konverter til radikal islam.

Nice 14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 300 såret da en lastebil raste gjennom folkemengdene som feiret 14. juli på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

Ohio 28. november 2016: En mann angrep Ohio State University og kjørte først en bil inn i fotgjengere, før han gikk ut og angrep ofrene med en slakterkniv. Totalt ni personer ble såret, en av dem kritisk. Gjerningsmannen, som skal ha vært inspirert av IS, ble drept av politiet.

Berlin 19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin. En 24 år gammel tunisier som hadde sverget troskap til IS, sto bak angrepet. Han ble noen dager senere skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano.

Jerusalem 8. januar 2017: En palestiner kjørte en lastebil inn i en gruppe israelske soldater. Fire personer ble drept, og flere er såret.

London 22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Til sammen fem personer ble drept, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

Stockholm 7. april 2017: Fem mennesker ble drept og et ukjent antall såret da en kapret lastebil kjørte inn i varehuset Åhléns midt i gågata Drottninggatan i sentrum.

London 3. juni 2017: Sju personer ble drept og nærmere 50 såret etter at menn kjørte på fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til Borough Market der de knivstakk mange før de selv ble skutt og drept av politiet.

London 19. juni 2017: En 47 år gammel mann kjører en varebil inn i en folkemengde utenfor en moské i Finsbury Park i London idet muslimer var på vei hjem etter midnattsbønnen. Ti personer ble såret og en mann ble drept.

Paris 19. juni 2017: En mann døde da han kjørte en bil med eksplosiver og våpen inn i en politibil på Champs-Élysées i Paris. Han hadde sverget troskap til IS.

Paris 9. august 2017: Seks soldater ble skadd da en bil kjørte dem ned onsdag morgen. Gjerningsmannen ble pågrepet.

Charlottesville 12. august 2017: En kvinne ble drept og 19 såret da en bil kjørte inn i en gruppe mennesker som protesterte mot en høyreekstrem demonstrasjon i Charlottesville i USA.

Barcelona 17. august 2017: 13 personer ble drept og mer enn 50 såret etter at en hvit varevogn kjørte inn i folkemengden i den populære gaten Las Ramblas torsdag ettermiddag.

Lett å få tilgang til

12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin i desember i fjor. Foto: Odd Andersen / AFP

Derfor er det blitt brukt av islamistiske terrorister ved en rekke angrep de siste årene.

Det er effektivt fordi det kan utføres av enkeltpersoner med svært enkle midler. Enkeltpersoner som ofte kan være vanskelige for etterretningstjenestene å fange opp.

FBI advarte i 2010 om at terrorister i økende grad kom til å bruke kjøretøy som massedrapsvåpen.

«Det gir terrorister med begrenset tilgang til eksplosiver eller våpen en mulighet til å gjennomføre et angrep med minimalt med trening eller erfaring», advarte FBI.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bil som terrorvåpen har vært enda vanligere i Midtøsten de siste ti årene. Her fra januar i år da fire soldater ble drept etter at en palestiner kjørte på dem med en lastebil. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Ikke nytt fenomen

Slike terrorangrep med kjøretøy er ikke så nye som man kanskje skulle tro. I 2006 brukte Mohammed Reza Taheri-Azar, en iransk-amerikaner, en bil til å angripe personer på universitetet i North Carolina, men klarte ikke å drepe noen. Han sa at han ville «hevne drapene på millioner av muslimer verden over».

Det er ikke bare islamske terrorister som har benyttet seg av metoden. Her fra London i juni da en mann kjørte på muslimer i Finsbury Park. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Bil som terrorvåpen har vært enda vanligere i Midtøsten. I Israel og Palestina har påkjørsler vært en del av voldsbølgen der 34 israelere og fire utlendinger er drept av palestinere de siste par årene. Samtidig har om lag 215 palestinere, mange av dem antatte gjerningspersoner, blitt drept av israelsk politi.

Brukes ikke bare av islamister

Men det er ikke bare islamister som bruker kjøretøy som våpen under terrorangrep. Én mann døde og ti ble skadd da en varebil kjørte inn i en menneskemengde på vei fra midnattsbønn i moskeen i Finsbury Park nord i London i juni. Angrepet ble utført av en firebarnsfar som ønsket å drepe muslimer.

Og en lignende hendelse fra USA har preget nyhetsbildet de siste uke.

Flere tusen høyreekstremister demonstrerte i den amerikanske byen Charlottesville 12. august. 32 år gamle Heather Heyer ble drept da en høyreekstremist kjørte en bil inn folkemengden med motdemonstrantene.

Artikkelen fortsetter under bildet

Siden terroren i Nice har det vært flere lignende angrep i Vesten. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Afp

Folk i Norge og Vesten ble for alvor klar over denne typen angrep etter terrorangrepet i Nice i juli i fjor da en lastebil kjørte inn i en stor folkemengde på Promenade des Anglais i Nice i Sør-Frankrike. 86 mennesker ble drept og over 300 såret.

I løpet av det året som har gått siden angrepet i Nice har et tosifret antall slike terrorangrep rammet Vesten.