Charlottesville-borgere ville ta byen tilbake

De gikk den samme ruten som de høyreekstreme gikk fredag. Da ble det ropt rasistiske slagord. I natt ble nasjonalsangen sunget mens fakkeltoget beveget seg sakte gjennom universitetsområdet i Charlottesville.

Både folk fra byen, studenter og ansatte på universitetet deltok. Det var et fakkeltog for å markere enhet og fellesskap, for å ta avstand fra hat, vold og rasisme.

Advokatassistenten Heather Heyer var en av flere hundre som viste sin motstand mot at høyreradikale demonstrerte i Charlottesville sist helg. Heyer ble drept, og 19 andre ble skadd, da en mann kjørte en bil inn i en gruppe motdemonstranter.

Folk som deltok på minneseremonien for Heather Heyer ble oppfordret til å ta på seg klær med 32-åringens yndlingsfarge lilla. Foto: Julia Rendleman / AP

Moren møtt med stående applaus

Tidligere på dagen i går var det minnesamvær for Heyer. Hennes mor, Susan Bro, ble møtt med stående applaus da hun talte til nesten 1.000 frammøtte i Paramount teater i Charlottesville.

– De prøvde å drepe barnet mitt for å få henne til å holde kjeft. Men vet dere hva, dere gjorde henne bare enda større, sa Bro.

Hun fortalte at datterens favoritt-innlegg på Facebook var dette: «Hvis du ikke er rasende, bryr du deg ikke».

– Hun brydde seg. Og hun fikk mange av oss til å gjøre de samme, sa Susan Bro.

Heather Heyers mor, Susan Bro, ble møtt med stående applaus da hun talte under minnesamværet i Charlottesville. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Også Heyers far og bestefar talte i seremonien. De understreket hvor opptatt hun hadde vært av likeverd og rettferdighet, helt fra hun var liten.

Familien ville ikke ha Trump der

President Donald Trump var ikke til stede under minnesamværet. Det ønsket heller ikke familien. Men han kommenterte samlingen på Twitter.

– Minneseremoni i dag for vakre og utrolige Heather Heyer, en virkelig spesiell ung kvinne. Hun vil bli husket lenge av alle! skrev Trump.

Mange ville hedre Heather Heyers minne i natt. Foto: Andrew Shurtleff / AP

Presidenten har fått massiv kritikk fordi han har sagt at begge sider i konflikten må ta sin del av skylden for det som skjedde i helgen.

Trump reiste i går kveld tilbake til golfklubben sin i New Jersey etter å ha holdt den oppsiktsvekkende pressekonferansen i New York tirsdag kveld der han fordelte skylden for det som skjedde i Charlottesville mellom høyre- og venstreekstremister.

Utenfor Trump Tower York demonstrerte lokale Trump-motstandere helt til etter at presidenten hadde reist i går.